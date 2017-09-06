GearBest Sonbahar Alışverişi Fırsatı Başladı

Periyodik olarak özel kampanyalar düzenleyen ve çok sayıda üründe indirim yapan GearBest’in sonbahara özel alışveriş festivali bugün başladı. 6-11 Eylül 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek olan indirim festivali boyunca sitede yer alan çok sayıdaki farklı kategoriden değişik ürünler farklı indirimlerle sunuluyor. Erken başlayanlar daha büyük avantajlar elde edebilecek biçimde en yüksek indirimlerle aynı cihazları çok daha ucuza kapabiliyor.



Şanslı çanta çekilişi ve grup paylaşım indirimleri, alışveriş listesi, öne çıkarılan markalar gibi farklı türden indirim seçenekleri sitede yer alıyor. İndirim kampanyası başladığı için bugün itibariyle elini çabuk tutanlar en ucuza elde etme şansı buluyor.

Link: https://www.gearbest.com/m-promotion-active-336.html

Mobil: https://m.gearbest.com/m-promotion-active-336.html

Grup Paylaşım İndirimleri

Kampanya linkini paylaştıkça fiyatın daha da düşeceği ifade ediliyor. 11 Eylül tarihine kadar fiyat sürekli olarak düşecek.

Şanslı Çanta

Çanta içinde ne olduğu belirsiz ama gösterilen fiyattan daha değerli ürünler içeriyor. Böylece bir yarışma havasına dönüşüyor ve şansını denemek isteyenlere hitap ediyor.

Link: https://www.gearbest.com/promotion-coupon-off-special-829.html

Mobil: https://m.gearbest.com/promotion-coupon-off-special-829.html

Sonbahar Hasatı Partisi

Ana etkinlik sırasında en büyük indirimler gerçekleşecek ve katılımcı markalar sınırlı sayıda ürünlerini çok ucuza sunacak. Bir kez daha hızlı olan kazanacak ve en ucuza kapan olacak. PayPal hesabı üzerinden alanlara ek indirimler var! Yeni üye olanlara ve harcamaları 40 ya da 50 doları aşanlara PayPal üzerinden ek indirim verilecek.

Eğlenceli Av Oyunu

Eğlenceli oyun sırasında Vernee, Leagoo, Elephone gibi akıllı telefon üreticilerinin 2000’den fazla ödülü kazananlara ulaştırılacak. Oyun sırasında tur atlayanlara üç kutu açma hakkı verilecek ve şansa göre ödüller dağıtılacak.

Link: https://www.gearbest.com/m-promotion-active-337.html

Mobil: https://m.gearbest.com/m-promotion-active-337.html

Altın Meyveler Oyunu

Meyve yağmuru başladı ve kapanlar şanslı olduklarında Xiaomi 5 kazanabilecek. Aynı zamanda diğer ilgi çekici hediyeler de var. Paylaşanların kazanma şansı katlanarak artıyor. 6-24 Eylül tarihleri arasında geçerli kampanyada 3 dakika süren altın meyve yağmuruna maruz kalacaksınız. Yarışmada kazanılan kuponlar 8 Eylül tarihinden sonra kullanılabilecek.

Link: https://www.gearbest.com/m-promotion-active-338.html

Mobil: https://m.gearbest.com/m-promotion-active-338.html

Intel Super Eylül Tabletleri

Aynı zamanda 4-25 Eylül tarihleri arasında Intel işlemcili ikisi bir arada hibrit tabletlerde yüzde 50’ye varan indirimler ve ek avantajlar söz konusu.

Link: https://www.gearbest.com/promotion-intel-special-627.html

Mobil: https://m.gearbest.com/promotion-intel-special-627.html