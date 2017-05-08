Jumper, CUBE ve Teclast Tabletlerde Mayıs Fırsatı

Yaz aylarının yaklaştığı şu günlerde hazırlık yapanlar için yeni kampanyalar arka arkaya patlıyor. Her ne kadar ekranı genişleyen akıllı telefonlardan ötürü tablet pazarı daralmış olsa da bazı tabletler uygun fiyatlarıyla e-kitap okuyucu, medya oynatıcı, çocuklara özel oyun çözümü olarak kullanılmaya ideal hale gelebiliyor. Daha da iyisi artık sadece Android değil Windows 10 yüklü tabletler de var ve dizüstü bilgisayar alıp taşıma ihtiyacı azalıyor çünkü bu tabletlere kablosuz klavye fare ekleyip dizüstü bilgisayar gibi kullanmak çok kolay.

Büyük firmaların çoğu eskisi gibi tablet duyurusu yapmıyor ve ürün gamındaki seçenekleri azaltıyor ama tablet üretimine öncelik veren belirli markaların ekonomik seçenekleri aynı fiyata daha fazla donanım sunma politikasını sürdürüyor. CUBE, Teclast, Jumper gibi uygun fiyatlı tabletleriyle tanınan firmalar genelde online satış devi GearBest ile işbirliğine girip satış yapıyorlar. Bu sitenin kimi zaman stok eritmek ve yeni modellere yer açmak için kampanyalar yaptığı biliniyor. Son kampanyaları “Mayıs Çılgınlığı” adını taşıyor. Çılgın olansa erken davrananlara sunulan düşük fiyatlar.

Örneğin 9-11 Mayıs 2017 aralığında 28 tabletin yarı fiyata satılacağı söyleniyor. Jumper tabletlerde 9 Mayıs, CUBE tabletlerde 10 Mayıs, Teclast tabletlerde 11 Mayıs dikkat edilmesi gereken gün. Bazı modellerde yüzde 90 indirimle tablet yakalamak bile olası! Elbette ilk kapanların ardından normalin biraz indirimli hali olan fiyatlara geçiliyor yani indirim bitmiyor. Jumper ürünleri Intel Atom işlemcileri, Windows 10 işletim sistemi ve dizüstü bilgisayar olarak kullanma imkanıyla beğeni kazanıyor.

CUBE tabletlerse kampanya dahilinde 100 dolar altına alınabiliyor ve 35 dolara CUBE U27GT sunuluyor. Elbette bunların 100 dolar altı olabilmesine imkan verense Android işletim sistemi önceliği. Ancak söz ettiğimiz gibi başta 28 ayrı model yarı fiyata ya da daha ucuza alınabildiği için örneğin normalde 220 Dolar olan Cube iWork1x modeli ilk üç alıcı için 99 Dolara iniyor. Zaten normal fiyatıyla bile fazlasıyla iyi bir donanım listesine sahip ve 99 Dolara almak inanılmaz olurdu. Bu ve diğer tablet seçeneklerini görmek için şu adresi ziyaret edebilirsiniz:

Mayıs Çılgınlığı:

http://www.gearbest.com/promotion-tablet-pc-markdowns-special-1331.html

Tüm tabletler:

http://www.gearbest.com/tablet-pcs-c_11294/