Muhasebecilere Özel Tarayıcı

Plustek, işletmelere yönelik ağ depolama esaslı Cloudy CubeBox belge yönetim depolama sisteminin geliştiricisi SeCUBE ile işbirliğine girdiğini duyurdu.

Bu sistemi ve Plustek eScan cihazlarını kullanan muhasebeciler, kağıda basılı belgeleri tarayarak doğrudan CubeBox hesaplarına yükleyebilecek, dijital biçimde organize edilmiş belgeler sayesinde işletme verimi, manuel veri giriş hızı ve onay alma süreci hızlanacak.

Muhasebecilik, kağıda basılı belgeleri ve bağlantılı işlemleri esas alır. Kağıda basılı belgeler işletmeler açısından sorunludur çünkü manuel olarak doldurulmaları gerekir ki ofis karmaşasına neden olur ve gerektiğinde bulmak ya da paylaşmak zorlaşır. İş boyutu arttıkça kağıda basılı belgelerin hacmi artar ve muhasebecilerle yöneticilerin belge doldurma, temin etme ve paylaşma için harcayacakları süre katlanarak artar. Tek başına çalışabilen Plustek eScan ağ bağlantılı tarayıcı herhangi bir bilgisayara gerek duymaz. Kullanıcılar basit biçimde büyük boyutlu dokunmatik ekranı kullanarak belge türünü ve gönderilecek hedefi seçerler. Dahili ağ ve Wi-Fi bağlantılarına sahip olan tarayıcı, veri belgeleri, uyum dokümanları, bildirimler, faturalar gibi çok sayıda farklı muhasebe odaklı belge türünü tarayabilir ve depolama, okuma, doğrulama ve diğer benzer işlemlerde kullanmak üzere CubeBox ortamına gönderebilir.

SeCUBE Ltd. Pazarlama Yöneticisi Hasan Kars; “Kullanıcıların kaynak girdiyi doğru biçimde yakalamasına, arama yapılabilen PDF dosyalarına ve düzenlenebilir veriye dönüştürmesine olanak veren tam kapsamlı çözümümüzü, Plustek ile işbirliğine girerek kullanıcıların hizmetine sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu entegrasyon sayesinde muhasebeciler sezgisel eScan ağ tarayıcısını kullanarak kağıt belgelerini toplu biçimde dijitalleştirebilir ve herhangi bir cihazla uğraşmak zorunda kalmadan anında CubeBox ortamında erişilebilir hale getirebilir. Sistem yardımıyla muhasebecilerin yaşadığı karışıklıklar azalacağı gibi işletme verimi artıyor olacak.” açıklamasını yaptı.

Plustek Muhasebe Müdürü Ibrahim Shen ise; “CubeBox Scan Station, dosyaları güvenli biçimde ve doğrudan gönderme imkanı vererek muhasebecilerin kağıt belge yönetimi deneyimini gerçek anlamda basitleştiriyor. eScan ve taranmış belgelerin otomatik biçimde bireysel dosyalara ayrılmasına olanak veren CubeBox sayesinde muhasebe sektöründe ciddi bir değişim gerçekleşecek.” sözlerine yer verdi.

CubeBox Scan Station Temel Özellikleri: