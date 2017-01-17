Multiplayer E-spor ve Oyun Festivali Chapter 4; 21 Ocak’da Vodafone Arena’da!

Multiplayer’ın bir klasiği haline gelen eSpor ve Oyun Festivali Chapter’ın 4.’sünü sunmaktan gurur duyarız.

Oyun dünyası tutkunlarının ve Multiplayer ailesinin geleneksel buluşması olan Chapter 4, Dünya’da e-spora yatırım yapan ilk spor kulübü Beşiktaş’ın destekleri ile 21 Ocak 2017 Cumartesi günü Vodafone Arena’da gerçekleşecek.

Tüm etkinlik Multiplayer’ın internet televizyonu twitch.tv/multiplayer kanalından da gün boyu naklen yayınlanacak.

Chapter 4’de neler mi olacak?

Eğlenceye doyacağınız Chapter 4’de ziyaretçilerimizi bekleyenler:

Multiplayer Türkiye CS:GO Türkiye Ligi Finali

PlayStation 4 PRO ödüllü FIFA 17 Turnuvası

Internet ve oyun dünyasının ünlü Youtuber ve Streamer’larıyle bir araya gelme ve tanışma imkanı

Geleceğin Streamer’ını aradığımız yarışmamız YAYINAÇIK’ın şampiyonunun ilanı ve YAYINAÇIK ödül töreni

Kafa Ayarı Doğaçlama Tiyatrosu Sahne performansı

Canlı yayınlarda 250 TL *7 toplam 1.750 TL değerinde Steam cüzdan kodu hediyesi!

Anlayacağınız Chapter 4 dopdolu geliyor.

Festival Sponsorları: Paramara, ASUS, Monster Energy Drinks, Sony Play Station, Logitech, Nvidia, Iconic, UniteAD

Saat 12.00 itibariyle kapıların tüm oyunculara açılacağı Multiplayer Chapter 4: eSpor ve Oyun Festivali’nde buluşmak üzere. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Önemli Notlar:

13 yaşının altında olanlar etkinliğe ancak ailelerinden birinin katılımıyla giriş yapabilir.

Chapter 4 etkinlik bileti kişi başı 8 TL’dir. Bileti etkinliğin yapıldığı gişe bölümünden ve internet üzerinden satın alabileceksiniz.

Cosplay yapanlar ücretsiz olarak Chapter 4’e girebilecekler. Bunun için Cosplay standartlarına uygun bir tasarımla gelmeniz gerekmektedir.

Multiplayer, Türkiye’de oyun ve popüler kültür içeriği üreten en büyük medya kuruluşlarından biridir.

Video oyunları üzerine başta Twitch, Youtube ve Televizyon olmak üzere pek çok mecraya içerik üreten bir oluşumdur. Youtube serilerinden; Multiplayer Ünlüler Ligi ile Futbol dünyasına selam durur, Dijital Saha ile Türkiye ve dünya’dan önemli eSpor haberlerini ele alır, Top 10 ile oyun dünyasının “en”lerini sıralar. Bunların yanı sıra; dizi, film ve popüler kültür dünyasında olup bitenlere özgü video içerikleri üretir. Ayrıca Twitch kanalında yaptığı Multiplayer Live canlı yayınlarıyla Türkiye’de yayıncılık alanına katkılar sağlar.