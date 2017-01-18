Plustek, enVision Destekli Yeni Scan Station Ağ Tarayıcısı İçin CBKSoft İle İş Birliğine Girdi

Görüntü yakalama tarayıcıları alanında öncü üreticilerden Plustek Inc. (www.plustek.com), elektronik içerik yönetimi (ECM) pazarında Türkiye lideri CBKSoft ile girdiği iş birliğini duyurdu.

Hiç şüphesiz ki firmalar, belge akışını iyileştirmek için yeni yöntemler peşinde koşuyorlar. enVision® Scan Station, kağıda basılı belgeleri sadece birkaç tuşlamayla dijitale dönüştürüp merkezi enVision® belge yönetimi sunucusuna gönderebilen Plustek eScan ağ tarayıcısını kullanarak işletmelerin tarama verimini yükseltiyor.

Kullanımı kolay Plustek eScan ağ tarayıcı serisi tamamen bağımsız yapısıyla bilgisayara gerek kalmadan çalışıyor. Geniş dokunmatik ekrana tıklayan kullanıcılar belge türünü ve gönderilecek hedefi zorlanmadan seçebiliyor. Dahili kablolu ağ ve Wi-Fi bağlantılarına sahip olan tarayıcı, veri belgeleri, uyum dokümanları, bildirimler, faturalar gibi çok sayıda farklı muhasebe odaklı belge türünü tarayıp okuma, analiz, işleme ya da basit biçimde arşivleme amaçlı olarak enVision® ortamına gönderebilir.

Plustek Satış Müdürü Ibrahim Shen; “Güvenli ve etkin dijital arşivleme sistemini cazip fiyata sunmayı başaran enVision®, yüksek verimli belge yönetim deneyimi sağlayarak kağıda basılı belgeler içinde kaybolmuş firmaların işlerini basitleştiriyor. eScan ağ tarayıcısı, verileri elde ettikten sonra kullanıcının tercih ettiği çeşitli formatlarda enVision®’un da dahil olduğu farklı hedeflere dağıtabiliyor.” açıklamasını gerçekleştirdi.

CBKSoft Genel Müdürü Salih Kanlı ise; “İşletmelere, PC başında mahkum kalmadan daha verimli biçimde belge arşivleme imkanı veren bu eşsiz ve güçlü çözüm için Plustek ile iş birliğine girmiş olmaktan memnuniyet duymaktayız. İşletme verimini arttırmak ve manuel veri girişini azaltmak üzere, düzensiz kağıt belgeleri organize edilmiş dijital veriye dönüştüren bu sistem sayesinde yönetimlerin üzerindeki yük azalıyor ve onaylanacak faturalar tek bir merkezde toplanarak bekleme süreleri azalıyor.” ifadelerine yer verdi.

eScan Ağ Tarayıcısının Temel Özellikleri:

Dakikada 30 sayfa / 60 görsel tarama hızı (200 dpi gri tonlama)

50 sayfa otomatik belge besleme kapasitesi ve günlük 1500 sayfa tarama olanağı

Taranan dosyaları doğrudan kablolu ağ ya da Wi-Fi üzerinden iletebilme

Tek tarama sonucunu birden fazla noktaya gönderebilme

Entegrasyon için uygulama bağlantıları ve açık API

enVision® Temel Özellikleri:

En yüksek kapasite kullanımı için işletme boyutuna göre ölçekleyebilme

Güçlü iş akışı motoru ve kolay özelleştirme

Belgeleri kolayca yükleyip paylaşabilme

Masaüstü, internet tarayıcı ve mobil platform destekleri

Daha fazla ürün bilgisi ve fotoğraflar için şu adresleri ziyaret edebilirsiniz:

escan.plustek.com

www.cbksoft.com