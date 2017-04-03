Yüzlerce Oyunda Büyük İndirim!

Oyun tutkunlarının yüzünü güldürecek; eşi benzeri olmayan, bol çeşitli fiyat indirimi başladı. Hit oyunlar artık indirimli fiyatlarıyla oyuncularla buluşuyor. Aksiyon, strateji, yarış, futbol ve daha birçok oyun türünün yer aldığı kampanya her oyuncunun zevkine hitap ediyor.

Oyun Oynamayan Kalmasın



Oyun dünyasının en unutulmaz serilerinin son oyunları cazip fiyatları ile sizleri bekliyor. Call of Duty Infinite Warfare, Mafia 3, NBA 2K17, Dishonored 2, Guitar Hero Live, WWE 2K17 ve daha onlarca oyunun fiyatları düştü!

Skylanders ve Disney Infinity Kampanyası Başladı



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Overwatch İndirimi Kaçmaz



03-16 Nisan 2017 tarihleri arasında sürecek Overwatch indirimi bugün başlıyor. FPS severler için kaçırılmaz bir fırsat! Kampanyada yer alan tüm oyunlar için satış noktalarını ya da aralgame’i ziyaret edebilirsiniz. Playstation 4, Xbox One ve PC oyunlarında geçerli olacak indirimlerden yararlanma fırsatını kaçırmayın.

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