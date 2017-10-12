SOMFY Teknolojisi ile Akıllı Eve Adım Atın

Teknoloji her geçen gün bizleri yepyeni olanaklarla tanıştırıyor. Hayat konforunu yukarıya taşıyan çözümlerle her şey çok daha kolaylaşıyor. Bina otomasyon sistemlerinin dünyaca ünlü markası Somfy, şimdi yaşam alanlarına akıl katan sistemler ile standartları yükseltiyor. Somfy’nin Connexoon çözümü; kullanıcılara perde, panjur, tente, garaj kapısı gibi birçok motorlu ekipmanı evde değilken de akıllı telefonları üzerinden kontrol edebilme imkanı sunuyor.

Akıllı eve geçmenin pratik yolu: Connexoon

Somfy’nin yeni akıllı ev ürünlerinden Connexoon, evlerdeki farklı yaşam alanları için çözümler sunuyor. Connexoon Window uygulaması ile artık perde ve panjurlarınızı kontrol etmek için mutlaka evde olmanız gerekmiyor. Bu uygulama ile evdeyken olduğu gibi dışarıdayken de panjurlarınızı akıllı telefonunuz üzerinden yönetip durumlarını kontrol edebilmeniz mümkün oluyor. Ayrıca; hava durumu sensörleri, saat ve hatta bir alarm ilişkilendirilerek senaryolar da programlanabiliyor. Öte yandan kullanıcılar en sevdikleri ambiyansı kaydederek istedikleri zaman evde aynı ortamı oluşturabiliyor.

Akıllı konfor için yenilikçi teknoloji: io-homecontrol®

Somfy, kablosuz io-homecontrol® teknolojisi ile evdeki ekipmanları bütünüyle uyumlu ve güvenli hale getiriyor. Oluşturulan senaryolar ile uzaktan kumanda ya da akıllı telefona bir dokunuşla yaşam alanlarında istenilen atmosfer sağlanabiliyor. Verilen talimatlar sistematik olarak kontrol ediliyor, anında geri bildirim alınıyor.

Motorlu panjurlar için akıllı çözüm: Altus io ve Oximo io

Kablosuz şekilde uygulanabilen Altus io ve Oximo io motor serileri, dekorasyona en ufak bir zarar vermeden montaj kolaylığı sağlıyor. Ayrıca panjurlar io teknolojisi sayesinde sadece uzaktan kumanda ile değil, akıllı telefon ile de kontrol edilebilir hale geliyor. Hem yeni hem de mevcut panjurlara uygulanabilen bu motorlar, kullanıcıların hayatına büyük konfor katıyor.

Somfy kontrolü yeniden tanımlıyor: Nina

Doğal şekilde ele oturan, ödüllü ve şık tasarımıyla Nina, son derece konforlu bir uzaktan kumanda deneyimi sunuyor. Kılavuza gerek duymadan, sezgisel olarak kullanılabilecek kadar kolay kullanımı ile dikkat çeken Nina, evdeki io uyumlu tüm ekipmanları yönetmek için ideal.

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