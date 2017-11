Steep Road to the Olympics Açık Betası Başlıyor

Ubisoft, Steep™ Road to the Olympics’ Açık Betasının 28 Kasım’dan 4 Aralık’a kadar oynanabileceğini duyurdu. Açık Beta, Playstation 4 bilgisayar eğlence sistemi (PlayStation®4 Pro’daki gelişmiş özellikler dahil), Xbox One (Xbox One X’deki gelişmiş özellikler dahil), Uplay PC ve Steam’de tüm oyuncular için oynanabilir olacak.

Açık Beta, Steep™ Road to the Olympics’ten 5 zorlu görev ve Japonya haritasının belirli bir bölgesinde ücretsiz gezinme şansı verecek. Oyuncular, Güney Kore haritasındaki Downhill ve Big Air adlı iki olimpiyat etkinliğinde yarışabilecekler ve Japonya haritasında iki snowboard ve bir wingsuit yarışına girebilecekler. Oyuncular ayrıca benzersiz Japonya haritasının bir bölümünü de keşfedebilecekler.

Açık Betanın bitişinde sıralamada en üstte yer alan oyuncu, Güney Kore’de gerçekleşecek Kış Olimpiyat Oyunları PyeongChang 2018 için bilet kazanma şansı yakalayacak. Detaylar yakında bildirilecek.

Kış Olimpiyat Oyunları PyeongChang 2018’in resmi oyunu olan Steep™ Road to the Olympics, kayak, snowboard, wingsuit ve yamaç paraşütü gibi dalları içeren açık dünya aksiyon spor oyunu Steep’in bir genişlemesidir. Ubisoft Annecy’nin liderliğinde geliştirilen Steep Road to the Olympics’de oyuncular, Kış Olimpiyat oyunlarına katılmak ve 3 serbest stilde (Big Air, Half Pipe ve Slopestyle)altın madalya kazanan ilk atlet olmak için çalışan genç bir atletin hikayesine tanık olacaklar. Yarışma, Kış Olimpiyat Oyunları’nın gelecek Şubat 2018’de düzenleneceği Güney Kore dağlarında gerçekleşiyor. Oyuncular aynı zamanda eşsiz ve olağanüstü manzaralarıyla Japonya dağlarını keşfedebilecekler. Steep™ Road to the Olympics, 5 Aralık 2017’de PlayStation®4 bilgisayar eğlence sistemi Xbox One ve Windows PC’de satışa sunulacak.

Daha fazla bilgi için: steepgame.com