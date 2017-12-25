Swatch, Drone Pilotunu Arıyor

Swatch, Drone Yarışları Ligi (DRL) ile 2017 yılındaki başarılı işbirliğinin ardından bir sonraki drone pilotunu bulmak için 2018 Swatch DRL Seçmelerinin düzenleneceğini duyurdu. Profesyonel bir anlaşmayla (75.000 $ bedelli) 2018 DRL Allianz Dünya Şampiyona Sezonunda yarışmak isteyen geleceğin pilotları, simülatörü indirerek hemen bugün seçmelere girebilirler.

Geniş açılı fotoğraar çekebilme ve çığır açan iletme kabiliyetleriyle bilinen drone teknolojisi aynı zamanda spor dünyasına heyecan verici bir eklenti olduğunu da hızla kanıtlamaya devam ediyor. Drone Yarışları Ligi (DRL), ziksel ve dijital dünyaları daha önce görülmedik bir biçimde bir araya getirerek hem çevrimiçi hem de gerçek hayat yarışlarını içeriyor. Swatch’ın sponsoru olduğu fiziksel aktivite sporlarından farklı olarak bir bilgisayar ve joystick sahibi olan herkes başarılı bir DRL pilotu olabiliyor.

Swatch Group CEO’su Nick Hayek, sponsorlukları hakkında şunları söyledi: “Bu yıl düzenlenen DRL dünya şampiyonasında profesyonel drone yarışlarıyla ilk kez işbirliği yapmamızı takiben Swatch DRL Seçmelerinin ana ortağı olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu yeni ve eşsiz e-spor, ilerici ve dinamik bir ortam sunarak herkese demokratik katılım şansı veriyor.”

Seçmelerin 15 Ocak’ta tamamlanmasının ardından tüm dünyaya yayın akışıyla iletilecek bir canlı e-spor turnuvası düzenlenecek. Beş seviyede en düşük kümülatif zamana sahip en iyi 24 oyuncu, 3 Şubat 2018 tarihindeki canlı e-spor turnuvasında yarışma hakkı elde edecek. Para ödülüne ek olarak, şampiyon olan yarışçı resmi Swatch 2018 pilotu olarak yarışlara katılacak. Simülatörü indirme ve Swatch DRL Seçmelerine katılma linki: https://thedroneracingleague.com/simulator/