Teknoloji Girişimleri Pandemi Döneminde Nasıl İlerliyor?

Koronavirüs global olarak etkilerini sürdürmeye devam ediyor. Dünya çapında birçok devlet ve işletme COVID-19 salgınının hızını azaltmak için yoğun çaba sarf ediyor. İş gücünün doğrudan iş yerlerinde bulunmasının gerekmediği işletmeler de çalışanları için alternatif çalışma biçimleri üretmek veya uzaktan çalıştırmak zorunda kaldı. Hayatımıza bir anda giren ve daha önce deneyimlenmeyen yeni durum teknolojik alt yapıları sağlam olan işletmeler için daha kolay geçti. Salgın ile birlikte eve kapanan kişiler ve hizmet sunmak zorunda olan kuruluşlar teknolojiye daha bağımlı hâle geldi. Pandemi sırasında alınan önlemler sonrası uzaktan çalışmanın genele yayılması ile birlikte pandemi öncesinde pek de popüler olmayan bazı uygulamalar az zamanda uygulama marketlerinin en üst sıralarada doğru tırmandı. Daha önce online olarak deneyimlenmeyen birçok işlem yeni dönemle dijital dünyadaki kullanıcılarla buluşmaya başladı.

Teknolojik alt yapılarını güçlü tutan işletmeler, yurt içindeki e-ticaretlerlerinde azalan pazar paylarını e-ihracat ile başka ülkelerdeki pazarlarla telafi etmek için birbirleri ile yarışıyor. Diğer ülkelerdeki potansiyel müşterilere hizmet sunabilmenin en önemli aşamalarından birisi de hedef ülkeye kendi lisanlarında hitap etmek. Web sitesi ve mobil uygulama tercümesi hitap edilmek istenen coğrafyalara ulaşabilmenin önemli bir adımı. Protranslate; 70’ten fazla dilde, online olarak, https://www.protranslate.net/tr/ adresindeki web sitesi ve Google Play ve Apple Store üzerindeki mobil uygulamalar üzerinden hızlı, kaliteli ve uygun fiyatlı profesyonel tercüme hizmeti alınmasını sağlıyor. Geliştirdiği yapay zekâ destekli nöral makina çevirisi imkânları ve 350 milyon kelimelik tercüme arşiviyle hızlı, istikrarlı ve ekonomik tercüme hizmetinin daha ulaşılabilir olmasını hedefliyor. Türkiye ve MENA bölgesinin lider online tercüme platformu olan Protranslate’in Avrupa, Amerika ve Asya pazarlarında da payı günbegün artmaktadır. Bu şekilde globalleşme hedefleri doğrultusunda birçok farklı pazarda girişimlerini hızlandırarak 2019 yılında 150’den fazla ülkede 20 binden fazla tercüme talebine cevap vermiştir.

COVID-19’un etkilerini global olarak sürdürmesi eğitim kurumlarını da tedbir almak zorunda bıraktı. Birçok eğitim kurumu uzaktan eğitim ve uzaktan sınavlar için uygulamalar geliştirdi ya da var olan uygulamaları kullanmaya başladı. Aynı zamanda üniversiteler online sınavların herhangi bir ihmal olmadan güvenli ve doğru olarak yapılabilmesinin yollarını arıyor. Pandemi sonrası da uzaktan eğitimlerin kısmen de olsa sürdürüleceği tahmin ediliyor. Bu ihtimali göz önünde bulunduran eğitim kurumları da kaynaklarını seferber etmiş durumda. Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve yerel hükümetler de bu girişimleri desteklemek için büyük ölçekli fonlar ve hibeler ile sürece katkı sağlıyor.

Şirketler ve kuruluşlar, koronavirüsün etkilerini en aza indirebilecek teknolojik ve fiziki çözümlerin yanı sıra insansız hava araçlarını, görüntülü sohbet uygulamalarını ve mobil uygulamaları daha aktif kullanarak yaşanan güçlüklere karşı çözüm üretmeye çalışıyor. COVID-19 salgını farklı sektörlerde global ölçekte milyonlarca çalışan ve birçok işletme için yeni bir çalışma stili ortaya çıkardı. Salgınının yayıldığı ilk zamanlarda kuruluşlar teknik ve lojistik sıkıntılarla karşılaşıldı. Bununla beraber uzaktan çalışanlara sahip olmanın işletmeler için avantajları da ortaya çıkmaya başladı. Uzaktan çalışan kişilerin evlerinden iş yerlerine ulaşım için harcadıkları zaman, fiziksel yorgunluk ve maddi harcamalarda azalma oldu. Uzaktan çalışanları olan işletmeler de ofis alanı ve ofis gereçleri gibi kimi maliyetlerden tasarruf sağladı. Pandemi sonrası bazı işletmelerin bu dönemindeki çalışma stilleri ile kısmen de olsa devam edebileceği de bir gerçeklik.

Covid-19’un hızlı yayılımı ve global etkisi ile birkaç yılda olabilecek teknolojik gelişmeler haftalık ve hatta günlük olarak kullanıcılara sunulmaya başlandı. Pandemi süreçlerinde küresel olarak bütün insanların etkilendiği bu süreçte kazanılan alışveriş alışkınlıkları, sosyal mesafeler, teknolojik trendler pandemi sonrası yeni normlde de etkilerini uzun süre gösteriyor olacak. Salgını sürecinde kriz yönetimini öğrenen, inovasyonlar ile gelişim gösteren işletmeler için teknolojik yatırımlar önemini artırarak öncelikli gündem maddesi olmaya devam edecek.