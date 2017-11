Telltale Games’de Toplu İşten Çıkarmalar

Bölüm esaslı ve popüler temalı oyunlara imza atmış olan Telltale Games firması zorlu bir dönemden geçiyor. Tek oyunculu oyunlara ağırlık veren ekipten gelen açıklamaya göre şirket içi verimi arttırmak amacıyla yeniden yapılanma düğmesine basıldı ve bu kapsamda firmadaki iş gücünün dörtte birini temsil eden 90 çalışana kapı gösterildi. Açıklamaya göre bu işten çıkarmalar nedeniyle geliştirilmekte olan oyunlar etkilenmeyecek ve ertelemeler gelmeyecek. Buna The Wolf Among Us ikinci sezonu dahil. Daha ufak ekiplerle benzer kaliteyi tutturma amacındaki firma doğru bir karar vermiş olabilir mi?

Kısa süre önce çeşitli oyun geliştiriciler ve yayıncılardan bu tür hikaye esaslı tek oyunculu oyunların para kazandıramadığı yorumları gelmişti. Artık yeni nesil oyunlar çok oyuncu modundan ya da oyun içi ufak satın almalardan çok daha fazla gelir elde ediyor. Minecraft: Story Mode, Game of Thrones, Tales From the Borderlands, The Walking Dead Series gibi başarılı oyunlara imza atan Telltale Games gerçek anlamda beklediği derecede gelir elde etmiyor olabilir. Firma bir zamanlar 400 çalışana çıkmıştı ama şu anda 270 çalışana düşüyor. Bir diğer eleştiri Telltale oyunlarındaki oyun motorunun herkese hitap etmemesi.