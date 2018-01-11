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Toshiba Canvio Taşınabilir Disk Serisi Güncellendi

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Toshiba Avrupa bölümü tarafından yapılan duyuruya göre firmanın Canvio serisi taşınabilir sabit diskleri güncellemeden geçti. İnce gövdeli ve köşeli hatlara sahip yeni modeller Canvio Premium, Advance ve Basics olmak üzere farklı versiyonlarda sunuluyor olacak. 500 GB, 1 TB, 2 TB ve 3 TB kapasite seçenekleri olan bu disklerde Toshiba’nın plaka başına 1 TB kapasiteli diskleri kullanılıyor. Böylece 2 TB kapasiteli modeller bile normal incelikte olup fazla yer kaplamıyor.

Canvio Premium modellerde alüminyum kaplama farkı var ve taşıma kılıfıyla geliyor. USB Type-A – Type-C adaptörü sunuluyor. Premium modelde Toshiba Storage Backup yedekleme ve Storage Security güvenlik yazılımları hediye. 2 TB modellerde gövde kalınlığı sadece 13.5 mm ve önceki nesilden 5.5 mm daha ince.

Canvio Advance serisinde dört renk seçeneği siyah, beyaz, mavi ve kırmızı. Parlak kaplamalı bu modellerde 2 TB kapasiteli modelin inceliği sadece 14 mm ve önceki nesilden 5.5 mm daha ince. Advance modellerinde de Toshiba Storage Backup yedekleme ve Storage Security güvenlik yazılımları var.

Canvio Basics için de benzer durum geçerli ve yeni tasarımla 500 GB, 1 TB, 2 TB seçemekleri sunuluyor. Sade tasarımda mat kaplama geçerli ve 14 mm gövde kalınlığı korunuyor ama ek yazılım yok. Daha fazla bilgi içinse https://www.toshiba-storage.com

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