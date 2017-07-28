Toshiba’dan Giriş Seviyesine OCZ TR200 SSD Serisi

Toshiba, Çin’de gerçekleşen ChinaJoy adlı dijital eğlence etkinliği sırasında en yeni SSD serisini OCZ TR200 adıyla duyurdu. TR200’ün özelliği, Toshiba imzalı ilk BiCS FLASH kullanan SSD serisi olması. Bilindiği gibi Toshiba’nın geliştirdiği son nesil 3D NAND bellekleri 64-katmanlı ve hücre başına 3-bit TLC yapısıyla depolama fiyatlarını daha da düşürüyor. SanDisk Ultra 3D ve WD Blue 3D serilerinde benzer yapıya geçiş söz konusuydu ve performanslar beklenenden iyi gelmişti. Giriş seviyesi TR200’ün performans iddiası yok ve yüksek depolama alanını ucuza sunmayı hedefliyor ama DRAM içermeyen SSD’lerden daha hızlı olması bekleniyor.

OCZ’nin güncel durumda TR200 serisini en alt seviyeye yerleştirdiği ortada. Önceden bu görevi üstlenen TR150 (Triton 150) idi. Yeni seride kapasite seçenekleri 240, 480 ve 960 GB olacak! SATA 6.0 Gbps bağlantılı 2.5 inç seride sıralı okuma 550 MB/saniye ve sıralı yazma 525 MB/saniye olabilecek. Rastgele yazma performansı 87K IOPS ve okuma performansı 80K IOPS. Okumada daha yüksek olması ilgi çekici. Güç tüketiminin de düşük olması bekleniyor. Ağustos sonundaki GamesCom’da da sergilenecek. Fiyatlar açıklanmış değil.