TP-Link Akıllı Ampuller Türkiye’de

Kablosuz ağ pazarının lideri olan TP-Link®, bir süredir kendini akıllı ev ekosistemi içinde konumlandırıyor ve bu doğrultuda ürünler, çözümler geliştiriyor. Akıllı prizlerini geçtiğimiz yıl satışa sunan şirket, akıllı ampullerini de Türkiye’ye getirdi. Dört model akıllı ampulü Türkiye’de satışa sunan TP-Link, akıllı ev ürünlerinde de tıpkı ağ ürünlerinde olduğu gibi fiyat/performans çözümleri sunuyor. Kaliteli ve uygun fiyatlı TP-Link akıllı ampuller, kolay yönetim özellikleri ile de dikkat çekiyor.

TP-Link akıllı ampuller ek bir donanım gerektirmeden WiFi’a bağlanıyor ve TP-Link’in ücretsiz uygulaması olan Kasa ile her yerden kolayca, akıllı telefonlar üzerinden yönetilebiliyor. Evde olunmadığı durumlarda bile ışıkları kolayca açıp kapamayı sağlayan akıllı ampuller ile ayrıca her duruma uygun ortam ışığını ayarlamak ve önceden programlamak da mümkün. Enerji tasarruflu TP-Link akıllı ampullerin enerji tüketimi Kasa ile takip edilebiliyor. Amazon Alexa ile uyumlu olan ampuller bu sayede ses ile de yönetilebiliyor. Eve gelindiği zaman ses ile ışıkları açmak ya da ışığın seviyesini ses komutuyla değiştirmek artık hayal değil.

Türkiye’de satışa sunulan TP-Link akıllı ampul modelleri, özellikleri ve fiyatları ise şöyle:

LB100 modeli: Işık seviyesi ayarlanabilen beyaz ışık ile 600 lümen aydınlık seviyesine sahip olan LB100, 13.7 yıla kadar sabit ve isteğe uygun aydınlatma sağlıyor. 2 milyon 700 bin renk sıcaklığı sağlayan ürün, kısma özelliği ile beyaz ışığı istenilen seviyeye getirebiliyor. Fiyat: 119 TL (KDV dahil).

LB110 modeli: 800 lümen parlaklığa sahip olan LB110 akıllı ampul, 22.8 yıllık ömre sahip. 60W’lık normal bir ampule oranla yüzde 80 enerji tasarrufu sağlayan ürün, Kasa uygulaması ile kolayca programlanabiliyor. Fiyat: 145 TL (KDV dahil).

LB120 modeli: Soft beyazdan (2700K) gün ışığına (6500K) değin parlaklık ve ince ayarlı ışık sunan TP-Link LB120, günün belli saatlerine göre ışığı ayarlama olanağı sunuyor. Kasa uygulamasından LB120’nin enerji kullanımı anlık olarak izlenebiliyor. Fiyat: 185 TL (KDV dahil).

LB130 modeli: Renk değiştirme özelliği olan LB130 ile moda uygun aydınlatma rengi belirlenebiliyor. Renkli ışığın yanı sıra soğuk beyaz tonları (2700K-9000K) sunan ampul 800 lümen aydınlık seviyesine sahip. Fiyat: 249 TL (KDV dahil).

Ayrıntılı bilgi için: http://www.tp-link.com.tr/products/list-5609.html