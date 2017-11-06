TP-Link, Ice E-Sports Club’a Sponsor Oldu

Dünya kablosuz ağ pazarının lideri TP-Link®, spora verdiği destekle de dikkat çekiyor. Hızlı ve kesintisiz WiFi için sürekli ürün geliştiren ve online oyun severlerin de gereksinimi olan ağ çözümleri üreten şirket, e-spora da destek olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Zone Esports ile anlaşma yapan firma bu yıl Ice E-Sports Club’a sponsor oldu.

2017 Ocak ayında kurulan Ice E-Sports Club, beş takımdan oluşuyor. Girdiği turnuvaların yüzde 92’sinden derece ile dönen Ice E-Sports Club, ellinin üzerinde ödüle sahip ve 15 binin üzerinde taraftarı bulunuyor. Sürekli gelişen kulüp, özellikle Ankara ve çevresindeki e-sporcuların buluşma noktası olmayı hedefliyor.

TP-Link Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Zeynep Öcal Özüağ, TP-Link’in içinde bulunduğu pazar ve ürettiği çözümlerle e-spor ve e-sporcularla her zaman iç içe olduğunu ve ileride de olacağını belirterek, “Spora elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. E-Spor da desteklediğimiz branşların başında yer alıyor” dedi. Ice E-Sport Club’un yeni ama hızla büyüyen bir kulüp olduğunu söyleyen Özüağ, “Bu büyümeye TP-Link olarak bizler de katkı vermek istiyoruz” dedi.

Ice E-Sports Club Genel Koordinatörü Furkan Güven, dünyanın en büyük kablosuz ağ üreticisi olan TP-Link’in desteğini aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, “Ulusal ve uluslararası arenada artık daha güçlü olarak yer alacağız. TP-Link ile işbirliğimizin uzun soluklu olacağına inanıyoruz” dedi.