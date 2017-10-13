TP-Link RE360 ile Geniş Evlerde Her Yerde WiFi

Geniş ev ve ofislerin en önemli sorunları arasında yer alan WiFi sinyallerinin evin/ofisin her yerine ulaşmaması sorunu için TP-Link®’ten yeni bir çözüm daha geldi. WiFi kapsama alanını -teorik olarak*- 900 metrekareye kadar genişletebilen yeni menzil genişletici RE360, aynı zamanda yüksek bağlantı hızı da sunuyor.

AC kablosuz standardına sahip ve çift bant destekli RE360, 2.4 GHz bandında 300Mbps, 5 GHz bandında ise 867Mbps olmak üzere toplamda 1200Mbps’ye varan kablosuz hızlara ulaşabiliyor. Evdeki mevcut modem/router’dan aldığı WiFi sinyalini, bulunduğu yerden tekrarlayarak evin diğer bölümlerine ulaştıran ürün, böylece ‘ölü bölge’ sorununu ortadan kaldırarak ev/ofisin her yerinde güçlü ve hızlı WiFi bağlantısı sunuyor.

Akıllı Gösterge Işığı sayesinde kolay kurulum

Her marka modem ve router ile uyumlu olan RE360’ın kurulumu da son derece basit. Ürün üzerinde yer alan Akıllı Gösterge Işığı, ürünü yerleştirmek için en doğru yeri bulmayı kolaylaştırıyor. Işığın mavi olduğu noktalar, kurulum için uygun yeri gösterirken, kırmızı renk ise yeterli WiFi sinyali olmadığını işaret ediyor. Bu gösterge sayesinde kolayca doğru noktayı bularak RE360 o noktadaki prize takılıyor. Ardından TP-Link’in Tether uygulaması ve kolay web arayüzü ile ürünün kurulumu tamamlanıyor.

Tether uygulaması ile RE360’ın yönetilmesi de çok basit. Android ya da iOS destekli akıllı telefonlar üzerinden menzil genişleticinin LED ışıkları dahil her tür denetimi, ayarı yapılabiliyor. Bu uygulama üzerinden WiFi ağının adını ve şifresini değiştirmek de mümkün oluyor.

Geniş ve hızlı WiFi ağı sağlayan TP-Link’in yeni menzil genişleticisi, aynı zamanda her ev ve ofisin dekorasyonu ile uyumlu şık bir tasarıma sahip. Klasik çubuk şeklindeki anten tasarımı yerine kavisli ve taşıma sapı şeklinde bir anten tasarımı dikkati çekiyor. Ürüne ekstra bir şıklık katan bu anten tasarımı aynı zamanda hiçbir sivri nokta barındırmadığı için çocuklu evler için güvenli bir çözüm de oluşturuyor. Ayrıca ürün üzerinde ilave priz de yer alıyor. Türkiye’de satışa sunulan RE360 model menzil genişleticinin tavsiye edilen satış fiyatı ise KDV dahil 329 TL.