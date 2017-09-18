TP-Link’in İşletmeler İçin WiFi Çözümü

Kablosuz ağ pazarının dünya lideri olan TP-Link®, çok sayıda farklı kişinin kablosuz ağa bağlandığı kamuya açık yerler, işletmeler için geliştirdiği, kolay yönetilen EAP serisi erişim noktalarına yeni bir model daha ekledi. EAP245 model erişim noktası (access point-AP), diğer EAP serisi ürünler gibi ücretsiz denetleyici yazılımı sayesinde çok kolay yönetilebilen, hızlı, güvenli bir WiFi çözümü.

Başta okul, hastane, otel, AVM, kafe gibi geniş alana yayılmış işletmelerde güvenli ve düzenli bir WiFi bağlantısı sağlamak için kullanılan ürün, tavan ya da duvara monte ediliyor ve beyaz, şık kasası sayesinde her dekorasyona uyuyor. Bu tür işletmeler için birden fazla erişim noktasının denetimi ve yönetimi önemli bir konu. EAP245 (diğer EAP serisi modeller gibi), ücretsiz verilen EAP Denetleyici Yazılımı sayesinde, tek bir bilgisayardan tüm erişim noktalarının (yüzlerce AP olabiliyor) yönetilmesi avantajına sahip. Bu yazılım ile tüm AP’lerin güncellemeleri, her tür ayarı aynı anda, ağa bağlı herhangi bir bilgisayar üzerinden yapılabiliyor. Bu da işletmelere önemli bir kolaylık sağlıyor.

Çok sayıda kişinin WiFi’a aynı anda bağlandığı işletmeler için ağ performansı da çok önemli. EAP245, gelişmiş teknik özellikleriyle hızlı ve düzgün bir WiFi bağlantısı garanti ediyor. 802.11ac destekli olan ürün, gelişmiş 3×3 MIMO teknolojisi ve çift bant desteği ile hem yüksek WiFi hızı, hem de geniş kapsama alanı sunuyor. 5GHz bandında 1300Mbps, 2.4GHz bandında ise 450Mbps olmak üzere toplamda 1.75Gbps’ye kadar WiFi hızlarına erişebilen ürün ile çok geniş alana sahip ve gün içinde binlerce kişinin bağlandığı ağlar bile sorunsuz çalışabiliyor.

Ağ güvenliği için ‘Kısıtlı Portal’ özelliği…



Okul, hastane, kafe, AVM, otel gibi işletmelerde çok sayıda ve farklı kişi ağa bağlandığı için ağ güvenliği kat kat daha önemli. EAP245’in ‘Kısıtlı Portal’ (Captive Portal) özelliği ile ağa misafir olarak bağlanacaklar için kimlik doğrulama yöntemleri belirlenip, kolayca uygulanabiliyor. Bu sayede hem ağ güvenliği sağlanıyor hem de farklı kişilerin konuk olarak ağa bağlanması mümkün oluyor.

Ethernet üzerinden güç alabilen (802.at PoE desteği) EAP245, bu sayede elektrik hattı ve/veya prizi olmayan noktalara da kurulabiliyor. Tavan ya da duvara son derece kolay şekilde monte edilebilen ürün, basit ve şık tasarımı ile her ortama, farklı iç dekorasyonlara uyum sağlayabiliyor.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.tp-link.com.tr/products/details/cat-5692_EAP245.html