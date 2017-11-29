Türkiye Dijital Para İçin İlk Adımı Attı

Gelişen teknoloji ve dijitalleşme karşısında, ekonominin yarıştığı alan da farklılaştı. Öyle ki, sanal ortamda her gün yeni bir uygulama ile karşılaşıyoruz. Bunlardan biri de geleceğin para birimi olduğu iddia edilen ve ekonomi dünyasında büyük ses getiren dijital paralar. Medya Takip Merkezi (MTM), dijital para Bitcoin’i ele aldı. İşte araştırmanın detayları…

Ekonomi dünyasında para denilince insanın aklına ilk olarak, her ülkenin kendi para birimi, ayrıca birçok ülkenin ortak kullandığı para birimleri olan Dolar ve Euro ile bunların piyasadaki değerleri gelir. Bugün bu genellemeye, var oluşu 2009 yılına dayanan kripto ve dijital paraları da katıyoruz. Günümüzde farklı kripto paralar bulunurken, bunlar artık ülkelerin ekonomik değerlerine etki eder hale geldiler.

Çalışma Gurubu Kuruldu

Sürekli değeri artan Bitcoin’in 10 bin dolarlar civarında seyretmesi ve 900 adet sanal paranın pazar büyüklüğünün de 180 milyar doları aşmasıyla Türk ekonomi yönetimi harekete geçti. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, henüz Bitcoin ve benzeri uygulamalara ilişkin doğrudan herhangi bir yasal düzenleme bulunmadığını belirtirken, sanal para düzenlemeleri yapılırsa finansal istikrara katkı sağlayabileceğini vurguladı ve bir çalışma grubu kurulduğunu açıkladı.

Büyük ülkeler kripto para yarışında!

Kripto paraları resmi olarak tanıyan ülkeler Amerika, Avustralya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Güney Kore olurken, Rusya da bu sahada yer almak için kolları sıvadı. Rusya, kendi sanal para birimini çıkarma hazırlığında olduğunun duyurusunu daha önce yapmıştı. Her gün yeni bir ülkenin katıldığı dijital ortamda, öyle görünüyor ki, rekabet iyice kızışacak.

Medya Takip Merkezi’nin medya raporuna göre “Bitcoin” Ocak ayından bu yana yazılı, görsel ve internet medyasında 19 bin 650 habere konu edildi. Konuyla ilgili, para birimlerinin çeşitlenmesi, para birimlerindeki artışlar ve düşüşler, ülkelerin dijital para birimlerine bakış açıları medyada dikkat çeken başlıklar oldular.