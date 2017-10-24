Senelerden beri teknolojik ürünleri uygun fiyata alma imkanı veren Çin merkezli GearBest firmasının online sitesi bir süredir ülkemizde yasaklı durumdaydı ve gerekçe olarak e-sigara satılması gösteriliyordu. Daha önceden PayPal ödeme sisteminin de yasaklandığı ülkemizde kullanıcılar GearBest ve diğer sitelerden ürün almakta zorlanıyordu. GearBest’in çözümü ise Türkiye’ye özel tamamen Türkçe resmi sitesini açmak oldu. GearBest ekibine eklenen Türkçe bilgisine sahip çalışanlar ve Türkiye’de görevli çevirmen ekibi desteğiyle gerçekleştirilen yeni site hizmete girdi ve https://tr.gearbest.com adresi üzerinden ziyaret edilebiliyor. Yeni bir adres olduğu için erişim sınırlaması yok.

Türkiye’ye Özel Türkçe GearBest Sitesi Açıldı

İşin ilginci Türkiye’de yasaklanmasına neden olan e-sigara içeriği bu yeni adreste bulunan Türkçe resmi sitede yer almıyor. Bir diğer eksikse Türkiye’ye girişine izin verilmeyen akıllı telefonlar. Bununla birlikte akıllı telefonlar için aksesuarlar sitede görülüp satın alınabiliyor. İçerik, Google ile tercüme edilmediği için saçma açıklamalara rastlamadık ve çevirmenler tarafından düzenlendiğini biz de fark ettik. TL cinsinden görüntüleme yapan site her zamanki gibi alınanları Çin’deki merkez depodan gönderiyor ve çoğu üründe kargo ücretsiz ya da çok ucuz ama gelmesi 1-2 ay sürebiliyor. Her zamanki gibi sepete ekleyip almak sorun değil. Yukarıdaki tanıtım videosunu Türkçe izleyebilirsiniz ve GearBest Türkiye YouTube kanalına üye olmak içinse: https://www.youtube.com/channel/UCBQ36XsrqjSLkYLTPxtsyVw

Aynı zamanda bu özel açılış için indirim kampanyası başlamış durumda ve belirli ürünlerde yüzde 50’ye kadar indirim alınabiliyor. Bu ürün listesini ve indirim kodlarını görmek için https://tr.gearbest.com/promotion-gearbest-turkiyede-special-1631.html adresini ziyaret edebilirsiniz. Sanıyoruz ki bu özel indirim kampanyası sınırlı süre / sayıda olacak ve hemen göz atmakta fayda var. Aynı zamanda GearBest Türkiye fanları için özel bir Facebook sayfası da açıldı ve gelişmelerden haberdar olmak isteyenler sayfayı beğenebilir: https://www.facebook.com/GearbestTurkish/