WiFi Canavarı Türkiye’de

Üç bantlı, MU-MIMO teknolojisine sahip bir Gigabit yönlendirici olan Archer C5400, kullanıcılara çok farklı bir WiFi deneyimi sunuyor. 5334Mbps’ye varan olağanüstü kablosuz hız sayesinde daha fazla cihaza, daha yüksek WiFi hızı sunan yönlendirici, üç bant (tri-band) desteğine sahip. Bir adet 2.4GHz bandı (1000 Mbps hızda) ve her biri 2167 Mbps hıza sahip iki adet 5GHz bandı özellikle online oyun, 4K video gibi yüksek hız gerektiren uygulamaların kesintisiz şekilde çalışmasını sağlıyor. Kablosuz bağlantı ile oyunu yavaşlatmadan online oyun deneyimi için tüm bantlar kullanılabiliyor. Archer C5400’de yer alan ‘Akıllı Bağlantı’ teknolojisi, ağ taleplerini dengelemek için ağa bağlanan cihazları mevcut en iyi kanala atayarak ağ performansını yükseltiyor ve her cihazın daha hızlı ağ bağlantısına yarımcı oluyor.

Performansı Artıran Yüksek Teknolojiler



TP-Link’in WiFi canavarı yönlendiricisi Archer C5400, pek çok ileri teknoloji ile donatılmış bir ürün. NitroQAM (1024-QAM) ve 4-Stream teknolojisi sayesinde yüzde 25 daha yüksek performans sunan ürün, yüksek kablosuz hızlara bu teknolojiler sayesinde ulaşıyor. Yüksek hızlı WiFi ağının yanı sıra ağa bağlanan her cihazın en iyi performansı elde etmesini destekleyen MU-MIMO teknolojisine de sahip olan Archer C5400, eşzamanlı olarak tüm cihazların -standart AC yönlendiricilere göre- dört kat daha hızlı şekilde ağa ulaşmasını sağlıyor.

Yeni yönlendirici, sadece yüksek WiFi ve bağlantı hızı değil, daha geniş ve verimli bir WiFi kapsaması da sunuyor. Ürün üzerinde sekiz adet Hüzmeleme (Beamforming) teknolojisine sahip anten yer alıyor. Bu antenler ağa bağlı aygıtların yerlerini saptayarak onlara doğru kablosuz sinyal gücünü yoğunlaştırıyor. Bu sayede orta büyüklükte bir ofis, kafe gibi mekanlarda bile daha verimli ve istikrarlı bir WiFi ağı oluşturuluyor, ağ performansı yükseliyor.

Archer C5400’de hız ve verimliliği destekleyen güçlü işlemciler yer alıyor. 1.4GHz’lik ana işlemcinin yanı sıra üründe üç adet yardımcı işlemci bulunuyor. Bu sayede aynı anda çok sayıda talep gerektiren uygulamalar bu işlemcilerle destekleniyor. Böylece fazla karmaşık görev ve zorlu uygulamalar için güç sağlanmış oluyor.

WiFi’ın Yanında Yüksek Kablolu Bağlantı Seçeneği…



Archer C5400, yüksek WiFi bağlantısının yanı sıra üzerinde yer alan dört adet Gigabit Ethernet girişi sayesinde kablolu cihazların da en iyi performansla ağa bağlanmasını sağlıyor. Standart Ethernet’ten on kat daha hızlı çalışan Gigabit Ethernet sayesinde sorunsuz oyun ve film deneyimi yaşanabiliyor. Ayrıca ‘bağlantı birleştirme’ özelliği sayesinde birleşik dört Gigabit LAN bağlantı noktasından ikisi birleştirilerek, NAS gibi aygıtlarda birleşmiş Ethernet hızının 2GB/sn’ye çıkması sağlanıyor. Bu sayede daha hızlı veri yedekleme olanağı sunuluyor.

Farklı ve çok hızlı WiFi deneyimi için üretilen Archer C5400’ün Türkiye’de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 1,399 TL olarak açıklanıyor. Ayrıntılı bilgi için: http://www.tp-link.com.tr/products/details/cat-9_Archer-C5400.html