Wolfenstein II: The New Colossus Çıkış Fragmanı

Wolfenstein II: The New Colossus’un çıkışını kutlamak için resmi bir çıkış fragmanı yayınlandı.

Wolfenstein II: The New Colossus aksiyon ve kaosu zirveye çıkarıyor. BJ “Terror-Billy” Blazkowicz olarak, direniş dövüşçüleriyle birlikte adrenalin dolu bir savaşa hazır olun, herkesin amacı ortak: Nazileri Amerika’dan kovmak!

Wolfenstein II: The New Colossus 27 Ekim 2017’de Xbox One, PlayStation 4 ve PC için çıkıyor, Nintendo Switch versiyonu 2018’de çıkacak. E3 2017’de 100’den fazla ödülün sahibi Wolfenstein II: The New Colossus E3 Oyun Eleştirmenleri Ödülleri’nde (Best of Show dahil) dört adaylığa sahip oldu ve En İyi Aksiyon Oyunu’nu kazandı.

Daha fazla bilgi için: www.wolfenstein.com

Görüntüler için: press.bethsoft.com