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Wolfenstein II: The New Colossus PC ve Konsol İçin Satışta

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Bir ZeniMax® Medya şirketi olan Bethesda Softworks® bugün, MachineGames ödüllü ekibi tarafından geliştirilen Wolfenstein® II: The New Colossus ™’un Xbox One, PlayStation® 4 bilgisayar eğlence sistemi ve PC için çıktığını duyurdu. Wolfenstein® II: The New Colossus, Wolfenstein’ın aksiyon ve kaosunu yeni boyutlara çıkarıyor. BJ “Terror-Billy” Blazkowicz olarak oyuncular ortak bir hedefte birleşiyorlar: Nazileri Amerika’dan kovmak.

“Wolfenstein franchise’inin tümü en üst düzey aksiyon, savaş ve öykü anlatımı ile ilgili” diyor MachineGames Yaratıcı Direktörü Jens Matthies. “The New Colossus ile yaratıcılık sınırlarımızı daha da ileri götürdük ve oyuncuların bu vahşi sürüşün bir sonraki bölümünü deneyimlemeleri için sabırsızlanıyoruz.”

Wolfenstein II en cesur direniş liderlerini toplamaları için oyuncuları Nazi kontrolündeki Amerika’ya götürüyor. Oyuncular, küçük kasaba Roswell, New Mexico, karantinaya alınan New Orleans ve nükleer sonrası Manhattan gibi ikonik bölgelerdeki Naziler ile savaşacak. Dieselkraftwerk de dahil tamamen yenilenebilen retro bilimkurgu silahları ile donanan oyuncular, ileri seviye Nazi askerleri ve über asker birliklerini yok ederek yeni yetenekler elde edebilecek.

Ayrıca 1960’lı yılların tarzında birinci sınıf bir kutuya yerleştirilen, oyunun Nazi öldürücü kahramanı William Joseph “BJ” Blazkowicz’ın 1/6 ölçekli 12 inçlik bir aksiyon figürü içeren Wolfenstein II: The New Colossus Collector’s Edition da çıkıyor. BJ, Direniş’I toplamak ve Amerika’yı kurtarmak için dört güçlü silah, balta ve bomber ceket ile tam donanımlı olarak geliyor. Koleksiyon sürümünün içinde özel bir metal kutunun içinde heyecanla beklenen oyunu ve 9 “x14” Blitzmensch posterini de bulabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için: www.wolfenstein.com

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