Akıllı telefonları, aksiyon kameraları, akıllı bileklik, çevre birimleri ve power bank gibi çeşitli ürünleriyle hızlı bir çıkış yakalayan ve temizlik robotu gibi sıradışı ürünlere de imza atan Çin devi Xiaomi’nin ürünleri sık sık indirime giriyor. En yeni indirimse 14-24 Eylül tarihleri arasında Yoshop sitesinde gerçekleşiyor. Her zaman olduğu gibi sınırlı sayıda ürünü yüzde 70’e varan oranda indirimle almak mümkün yani önceden belirlediğiniz bir ürün varsa hızlı biçimde sonuca gidebilirsiniz.

Şu ana kadar duymadığımız akıllı spor ayakkabısı ve su kalitesi test cihazı bile indirime girmiş durumda. Sayfada yer alan ürünler arasında USB kablolar, Bluetooth hoparlörler, TV akıllandıran Android TV modülü, ev ve araç tipi USB şarj aletleri, akıllı bileklik, kablosuz kulaklık, Mi ve Redmi serisi çok sayıda popüler akıllı telefon, power bank cihazları ve kablosuz router’lar, akıllı LED lambalar ve dizüstü bilgisayar ve akıllı ev seti bile bulunuyor.

Xiaomi’nin neden bu derece yüksek bir indirim sunduğu merak konusu. Aslında sunulan ürünler eski ya da demode olmuş değil. Özellikle de aksesuarlarda görülen fiyatlar 10 dolar altına kadar inebiliyor. Xiaomi Redmi 4A akıllı telefonun 100 dolar altına sunuluyor olması ilginç. 4G desteği ve 2 GB RAM belleği olan 5 inç ekranlı bir akıllı telefon ve geçen sene sonunda ilan edilmişti. 16 GB depolama alanı sunsa da microSD kartlar eklenebiliyor.

Xiaomi Düşkünlerine Yönelik Ürün Karnavalı Başladı

Bu ürünleri ve indirime giren fiyatları görmek için şu adresi ziyaret edebilirsiniz. 24 Eylül tarihinden sonra fiyatlar normale dönecek gibi görünüyor: https://www.yoshop.com/promotion/xiaomi-flash-sale-sale-592.html