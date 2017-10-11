Xiaomi Mi Mix 2 Şimdiden İndirime Girdi Bile!

Çerçevesiz akıllı telefon akımının öncülerinden Xiaomi Mi Mix güncellendi ve Mi Mix 2 olarak bir kez daha karşımıza çıktı. Samsung Galaxy S8, LG G6 gibi çerçevesiz ve geniş ekranlı modellerden sonra Xiaomi’nin yeni modeli bir adım daha önde olduğunu işaret ediyor. Yeni modelde kenarlardaki çerçeveler biraz daha kalın ve yuvarlatılmış kenarlar sayesinde daha estetik bir görünüm sunuyor. 5.99 inç genişlikli 18:9 en boy oranlı ekran son zamanlarda iyice popüler. Sonuç olarak cihazın boyutları ilk nesil cihazdan daha ufak ve taşıması kolay. Bilindiği gibi ilk nesilde ekran genişliği 6.4 inç idi ve çözünürlük daha düşüktü. Xiaomi Mi Mix 2 ile 1080 x 2160 piksel IPS ekran geliyor ve piksel yoğunluğu 362 yerine 403 ppi oluyor.

Xiaomi Mi Mix 2 seramik gövdesiyle farklı bir deneyim vaat ediyor. Telefonun yuvarlak kenarları ve malzemesinden ötürü göz alıcı olduğu ve aynı zamanda elde kolay tutulabildiği ifade ediliyor. Arkadaki kamera biraz çıkıntı yapıyor ve altın renkli halkasıyla dikkat çekiyor. Hemen yanında dual LED flaş ve altında parmak izi okuyucu var. Ayna gibi parlak olan arka kısım parmak izi topluyor. 12 MP f/2.0 kamerada optik titreşim kesme var.

Telefonda yer alan temel özelliklerse sekiz çekirdekli 2.45 GHz Snapdragon 835 işlemci, 6 ya da 8 GB RAM, 64/128/256 GB depolama seçenekleri, 5 MP ön kamera. Ön kamera ile Full HD, arka kamera ile 4K video çekilebiliyor. Android 7.1 yüklü olan Xiaomi Mi Mix 2’nin boyutları 151.8 x 75.5 x 7.7 mm yani epey ince ve buna rağmen QC 3.0 ile hızlı şarj olabilen 3400 mAh kapasiteli bataryası var.

Wi-Fi 802.11ac üzerinden dual band olarak 2.4 ya da 5 GHz bağlantı kurabiliyor. Bluetooth bağlantısı son nesil Bluetooth 5.0 ve teknik anlamda eksiksiz görünüyor. Önce siyah, sonra beyaz renk seçenekleri satışa sunulacak. Daha şimdiden aşırı ilgi gören Xiaomi Mi Mix 2’yi indirimli olarak almak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor.

10-21 Ekim tarihleri arasında geçerli olan indirim kuponuyla 88.99 dolar indirim alınabiliyor! Yapmanız gereken ekran görüntüsünde görüldüğü gibi sepete ekledikten sonra şu kodu girmek: ysx3z9w1

Xiaomi Mi Mix 2 İndirim Kuponu ve Satış Linki

https://www.yoshop.com/item/xiaomi-mi-mix-2-4g-phablet-p_976347.html

10-21 Ekim arası geçerli 88.99 dolar indirim kodu: ysx3z9w1