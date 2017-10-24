Xiaomi Redmi Note 4X Phablet Fiyatı En Düşük Seviyede

Xiaomi’nin sene başında ilan ettiği phablet severlere özel Redmi Note 4X modeli, firmanın daha önceki Note 3 modelini takipçisi ve tahmin edilebileceği gibi 5.5 inç geniş ve Full HD 1920 x 1080 piksel IPS ekranla geliyor. Bu nedenden ötürü boyutları ister istemez 151 x 76 x 8.5 mm kıvamında ve ağırlığı 165 gram. Ekran çerçevesi olmayan modellerden değil ve en boy oranı klasik 16:9 yani son nesil örneklere kıyasla bir önceki nesil tasarımı esas alıyor. MIUI 8.0 yüklü gelen cihaz doğal olarak Android 6.0 işletim sistemiyle kullanıcılara sunulmuş oluyor. Bize gelen bilgilere göre Android 7 esaslı MIUI 8.5 güncellemesini alacak.

Renk seçenekleri olan ama bize kalırsa siyah versiyonuyla çok daha göz alıcı görünen cihazda kenarları yuvarlatılmış 2.5D ön cam kaplama geçerli. Hibrit dual SIM kart yuvası sayesinde isteyenler dual SIM, isteyenler SIM + microSD kart kullanabiliyor. Telefonda yer alan depolama alanı 32 GB olduğu için ilk etapta depolama sıkıntısı yaşayacağınızı zannetmiyoruz. Bu modelde 3 GB RAM standart. Üst versiyonda RAM 4 GB ve depolama alanı 64 GB oluyor ama daha pahalı. Ayrıca işlemci Qualcomm imzalı güç tüketimi düşük sekiz çekirdekli ve 2 GHz Snapdragon 625. Buna Adreno 506 GPU dahil.

Arka kısımda 13 MP alıcılı ve f/2.0 aralıklı bir kamera yer alıyor. Bu sayede aydınlatması düşük ortamlarda daha net çekimler yapabiliyor. HDR destekli çekimler ve yüz algılama söz konusu. Hemen altında dual tonlu LED flaş ve parmak izi alıcısı yer almakta. Bu nedenden ötürü telefonun ön kısmında fiziksel Home butonu yok ve dokunmatik tuşlar kullanılıyor. Öndeki kamera ise 5 MP kalitesinde selfie çekimleri yapabiliyor.

Alt kısımda microUSB bilgisayar ve şarj bağlantısı var. 802.11n ile kablosuz ağlara bağlanan ve Bluetooth 4.2 destekleyen telefonda yer alan 4100 mAh kapasiteli batarya son derece iddialı denebilir. Sevindirici bir durum 3.5 mm kulaklık fişinin üst kısımda yer alıyor olması. FM radyosu da olan Xiaomi Redmi Note 4X phablet ek olarak OTG ile bağlantı yapabiliyor.

Işık, hareket, jiroskop, yakınlık gibi çok sayıda alıcısı olan telefonun farklı ülkelerde geçerli 4G desteği var.

Xiaomi Redmi Note 4X İndirim Koduyla 159.99 Dolar

Sınırlı süreli bir kampanya süresince bu cihazı almak isteyenlerin sadece 159.99 dolar ödemesi yeterli oluyor. Yapmanız gereken bu adrese girdikten sonra sepete ekleyince indirim kodu “82iuqjc” girmek:

https://www.yoshop.com/item/xiaomi-redmi-note-4x-4g-phablet-p_958726.html