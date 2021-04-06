Xiaomi ve Apple kozlarını paylaşıyor

Akıllı telefon pazarında marka prestijiyle lider olan Apple son yıllarca Çinli üreticilerin yüksek kaliteli telefonlarıyla rekabet etmekte zorlanıyor. Apple için yaptıkları yüksek kaliteli taşeron üretimden elde ettikleri deneyimi artık kendi markaları için kullanan Çinliler, telefon pazarında liderliğe oynuyor.

Xiaomi ve Apple bu yeni rekabet alanında, son modelleriyle kullanıcıları ikilemde bırakıyor. İki üretici de yüksek kaliteli ve zengin yeteneklere sahip telefonlarıyla müşterisini memnun etmeyi fazlasıyla başarıyor.

Peki cep telefonu pazarındaki bu yeni defakto, yani Çinli üreticilerin tartışmasız yükselişi Apple’ın imaj liderliğini de elinden alabilir mi? Bunu henüz bilemiyoruz çünkü imaj konusu bir pazarlama mühendisliğinin sonucunda ortaya çıkıyor. Çinliler aynı pazarlama başarısını gösterebilir mi bilinmez ama telefon kalitelerinin her sene kendini aştığını da kabul etmek lazım. Xiaomi de bilinçli hareket eden, güçlü alt yapıya sahip bir şirket.

Xiaomi’nin son modellerinden, Xiaomi Redmi Note 9 Pro gelişmiş teknolojileriyle cep telefonu pazarında çok iddialı. Öyle ki onu Apple’ın iPhone 12 modeliyle karşılaştırmak gerekiyor.

Arka yüzeyi tamamen cam malzemeyle kaplı olan ve Gorilla Glass 5 ile korunan Note 9 Pro’da çift SIM kart desteği mevcut. Slotta ayrıca microSD kart için bir yer de var. Yani hem iki hattınızı hem de microSD kartınızı aynı anda kullanabiliyorsunuz. Redmi Note 9 Pro ekran büyüklüğü 6.67 inç olurken, çözünürlük de 1080×2400 piksel şeklinde. 395 ppi piksel yoğunluğuna sahip ekran IPS LCD teknolojisiyle üretilmiş. Redmi Note 9 Pro, güncel olarak Android 10 işletim sistemiyle geliyor ve MIUI 11 arayüzünü kullanıyor. Snapdragon 720G, 8 çekirdekli yapıda bir işlemci. 2 adet 2.3 GHz frekansında çalışan ana çekirdeğin yanında, 1.8 GHz frekanslı Kryo 465 Silver çekirdekleri de verimlilikte yardıma koşuyor. Telefonun elimizdeki modeli 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanı şeklinde. Ayrıca bu telefonu 128 GB kapasite ile de piyasada bulabiliyorsunuz.

Redmi Note 9 Pro’da ana kameramız yine 64 MP şeklinde karşımıza çıkıyor. f/1.9 diyaframlı bu ana kamera, 0.8 mikrometre faz algılamalı otofokus destekli bir lense sahip durumda. Telefonda 64 MP’lik çekim yapmak istediğinizde, kamera arayüzünden bu ayarı yapmanız gerekiyor. Telefondaki geniş açılı kamera, 8 MP ve f/2.2 diyaframa sahip. Bu kamera ile 119 derecelik geniş açılı fotoğraflar çekebilirken, derinlik sensörü fiziksel olarak yine 2 MP şeklinde kamera diziliminde karşımıza çıkıyor. Son kamera ise makro çekimler için 5 MP şeklinde yer alıyor.

Peki iPhone’lar?

iPhone 12 ise piyasaya 4 farklı versiyonla çıktı. Bunların da kendi aralarında hafıza ve kapasite açısından farklılaştığını hatırlatalım.

iPhone 12’nin standart versiyonu, iPhone 12 mini ve iPhone 12 ismi ile piyasaya çıkıyor. Profesyonel kullanımın ihtiyaçlarına uygun versiyon olan iPhone 12 Pro modeli ise iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max versiyonları ile kullanıcıya ulaşıyor.

iPhone 12 mini, 133 gr ağırlığı ve 5.1 inç boyutu ile daha küçük ellere sahip olan ve aynı zamanda küçük boyutlu bir telefonu tercih edenleri hedefliyor. Büyük model ise 6.1 inç ekran boyutuna sahip.

İki model de suya, sıçramalara ve toza dayanaklı olarak piyasaya çıkan iPhone 12’lerin arkasında ikili kamera sistemi bulunuyor. Ultra geniş ve geniş kameraya sahip cihazlar, fiyat performans olarak daha uygun bir telefon arayan kullanıcıları mutlu edecek şekilde tasarlanmış.

Günümüzde artık video kaydının da çok önemli olduğunu unutmamak gerekiyor ve iPhone 12 bu konuda kullanıcılarına etkileyici videolar vadediyor. Hem iPhone 12 hem de iPhone 12 mini, Dolby Vision ile saniyede 30 kareye kadar HDR video kaydı yapabiliyor.