Akıllı Evlere Netgear Arlo Pro Kameralar

Evinizi akıllı hale getirmek adına kurulumunu gerçekleştirebileceğiniz çok sayıda yeni nesil set var. Ev içindeyken dış ortamda olup bitenleri görebilmek size güven verebilir ve hayatınızı kolaylaştırabilir. Ev dışındayken de benzer biçimde hem ev içinde, hem ev dışında olanları görmek ve herhangi bir durumdan haberdar olmak isteyebilirsiniz. İşte bu yüzden tek kamera içeren sistemler yerine çok kamera içeren özel setler daha iyi bir yatırım olabilir.

Ağ konusunda uzman firmalardan Netgear imzalı Arlo serisi kameralar farklı modeller şeklinde sunuluyor. Kısa süre önce incelemesini yaptığımız Arlo Pro serisi hem iç, hem de dış ortamlarda kullanıma uygun su ve toz koruması yanında -20 ile 45C arasında sıcaklıklarda çalışabiliyor. Setin en düşük versiyonunda baz ünite ve iki kablosuz kamera var. Kameralar Wi-Fi üzerinden baz üniteye, bu üniteyse evdeki kablosuz ağ üzerinden internete erişiyor.

En büyük konforsa elbette birlikte gelen şarjlı bataryayla haftalarca şarj etmeden kullanabilmek ve kablo çekme, kurulum derdi olmadan hizmete alabilmek. Sistem basit biçimde elde ettiği görüntüyü Netgear imzalı bulut depolama ortamına gönderiyor. İlk kurulum son derece basit ve sadece kamera üzerindeki eşleştirme butonunu kullanıp bir kereye mahsus bağlantı yapmak yetiyor. Ardından arlo.netgear.com adresinden HD 720p kalitesinde görüntü ve ses alınıyor.

Bir saat sürmeyen kurulum işlemi sırasında eşleştirmeden sonra kameraları istediğiniz yerlere sabitleyin. Kutudan çıkan mıknatıslı ayakları ya da ayrı olarak satılan gelişmiş montaj kollarını kullanın. Ardından internet tarayıcı olan herhangi bir bilgisayar ya da cihazla, Android ya da iOS yüklü mobil cihazla ücretsiz Arlo yazılımı üzerinden görüntü ve ses alabilir, iki yönde sesli görüşme de yapabilirsiniz. Sistem aynı zamanda video kayıtlarını bulutta saklıyor.

Sistemi takip moduna aldığınızda herhangi bir hareket tespit edince size bildirim gönderiyor ve istediğiniz süre kayıt alıp bulutta saklıyor. İzleme, paylaşma, silme gibi çok sayıda seçenek var. Sadece belirli saat aralığında çalışmasını isteyebilir, hassasiyet ayarı yapabilir, görüntü kalitesini düşürüp batarya süresini daha da uzatabilirsiniz. Üstelik kızılötesi LED’lerle gece de görüntü almaya devam ediyor! İsterseniz ana ünitedeki güçlü alarm sesiyle de uyanmanızı sağlayabiliyor. Son derece kolay ve pratik bir sistem.

Benzer setlerden daha pahalı olabilir ama satın almadan önce tahmin edemeyeceğiniz sorunlar yaşamanıza neden olmuyor ve tam kapsamlı bir kullanıcı deneyimini en iyi biçimde sunuyor. İki kameralı setle başlayıp daha sonra kamera sayısını arttırarak ilerletme şansınız da var. Daha fazla bilgi içinse: https://www.arlo.com/eu/