SEO’nun reenkarnasyonu

Google ve Facebook arasındaki savaşın kazananı bu oyun alanında belirlenecek.

Facebook mobil girişlerin %69’u oluşturduğunu açıkladığında Google endişelendi. Bir arama motorunun beklenmedik büyük değişimlere sebep olması gerekir ve bu durumda SEO uzmanları da dünyanın en iyi bilgi yayan, haber duyuran kişileri olmalılar. Bizim öldüğümüz, Google’ın artıklarıyla oyalandığımız söyleniyordu. Hatta bazıları link inşasının işe yaramadığını çünkü Google’ın yalnızca satın alınan reklamları gösterdiğini; bir diğer deyişle SEO’nun bittiğini ve bizim de Panda ve Penguen gibi soyumuzun tükenmek üzere olduğunu söylediler. Ancak yanıldılar ve neden yanıldıklarını da açıklayacağım.

Dünya SEO endüstrisinin 1,5 milyar dolar gibi hayli yüksek bir ederi var. Ama en büyük savaş olan Google ve Facebook savaşı 2015 itibariyle 100 milyar dolar değerinde. Google Facebook’u maddi açıdan yeniyor. 2015’te yapılan bir açıklamaya göre tahminler Google’ın 80 milyar dolar gelirine karşılık Facebook’un 20 milyar dolar gelirini işaret ediyorlar. Öte yandan, Facebook büyüme stratejilerini doğru platform üzerinde (video ve mobil) ve doğru yerlerde (gelişmekte olan ülkeler) kurarak savaşı kazanmakta.

Bizim Facebook’taki rasgele taramalarımız Sergey Brin ve Larry Page’e uykusuz geceler yaşatıyor. Facebook gelirinin %69’unun mobilden kaynaklandığını raporladı ve Google’ın mobil gelirinin %30’un altında kaldığı tahmin ediliyor. Konu mobil olduğunda Google Facebook’la aynı seviyeye ulaşamıyor. Mobil hakkındaki verilerin bulanık olması resmen, Avrupa’nın şirketlerin gizlilik bildirimlerine karşı yasal kovuşturması olarak açıklanıyor. Daha az veri = daha az yasal bilgi. Ama benim fikrime göre gerçek sebep Facebook’a reklam verenleri kaybetme korkusu.

Google sunar

Google, mobilde gelir kaynağı olan Google Plus’ı -hâlâ yasal olmasa da- terk ettikten sonra, şirket çok aşina oldukları ve Facebook’u hem ürün kalitesi hem reklam paylaşımı açısından mutlaka yenecek oldukları arama alanına yöneldi. Google, bir arama motoruyla değişimleri ileriye taşıyabilir ve gelirini yükseltebilir. Bu arama alanında, SEO uzmanları da dünyanın en iyi Google’ın bilgisini yayan ve haberlerini duyuran kişilerdir. Biz Google’ın yeniliklerini tanıtmaya ve kullanmaya susamış viral “geek”leriz ve bu sayede müşterilerinizi Google’ın algoritmalarına adapte ediyoruz.

Google 26 Şubat 2015’te, Mart Çılgınlığı adındaki ABD Üniversitelerarası Basketbol Ligi’ne de ithafla, Mart ayının Mobil Çılgınlığı ayı olacağını duyurdu. Bu ayın amacı, insanları Nisan sonunda yapılması planlanan temel bir algoritma değişikliğine hazırlamaktı. 21 Nisan 2015’te Google mobil sonuç sıralamalarında kayda değer bir değişiklik yapacak. Bu değişiklik tüm dünyayı ve dilleri kapsayacak. Eğer Nisan sonunda sitenizin ya da uygulamalarınızın mobil trafiğinde bir düşüş görürseniz, demedi demeyin! Mobil kullanıma adapte edilmeyen web siteleri ve uygulamalar zarar görecekler.

Muhtemelen halihazırda Google’ın mobil dostu sayfasının arama sonuçlarını biliyorsunuzdur. 21 Nisan sonrasında bunlar yeterli olmayacak. Mobil dostu ayarların farklı elementleri daha fazla yük taşıyacak ve 21 Nisan için yapılan hazırlık esnasında bu elementleri iyileştirmeniz gerekecek. Google tıklamadan önceki sıralamayı ve tıklamadan sonraki kullanıcı deneyimini ayırır. Tıklamadan önceki deneyimde önemli olan meta tag’leri, site map XML ve dahili (internal) bağlantıların korunmasıdır. Mobilde responsive değil de ayarlanmış bir site kullanmanız durumunda Google’a ne zaman “m.” versiyonunu ne zaman “www.” versiyonunu göstereceğinizi söylemeniz gerekir. Birçok durumda, Google sizin göstermek istemediğiniz sayfayı (örneğin mobil arama yaptığınızda “www.” sayfasını) gösterir. Bu yüzden uygun versiyona yönlendirmeler yaptığınızdan emin olun.

Kayda değer en önemli değişiklik ise tıklama sonrası kullanıcı deneyimi ile ilgili olacak. Eğer şimdiye kadar Google’a, her otobüsün farklı yöne gittiği merkez otobüs durakları gibi davrandıysak, bundan sonra Google’a aynı zamanda biletinizi yırtan ve “hizmet deneyiminizi geliştirmek” adına seyahat boyunca fotoğraflarınızı çekip sizinle ilgili kayıtlar tutan bir seyahat müfettişi gibi davranmanın tam zamanı. Android’in de yardımıyla Google, Google Chrome ve Google Analytics tıklama sonrası kullanıcı deneyimini teşvik ediyor. Tüm zamanların kullanıcı deneyimi açısından en yüksek puanı mobil sitenize gelen organik trafiğin tamamını artıracak. Ama küçük punto, butonların arasındaki mesafenin fazlasıyla küçük olması, Flash kullanımı ve sabit tasarım gibi problemler kötü bir kullanıcı deneyimi şeklinde ölçümlenecek ve bu da Google’dan mobil sitenize gelen organik trafiğin zarar görmesine sebep olacak.

Ve en büyük haber geliyor! Flash günlerini hatırlayın ve SEO’nun nasıl da tasarımı bir kenara bırakıp içeriğin lehine karar alarak çok yetenekli tasarımcılara darbe vurduğunu ve web sitesi sahiplerini perişan ettiğini hatırlayın. Bunun sebebi Google’ın Flash’ı nasıl indekslemesi gerektiğini bilmemesi ya da indekslemek istememesiydi. Artık bu sorun yok! 21 Nisan 2015’te Google uygulama indekslemeyi piyasaya sürecek. Flash döneminin aksine bloke edilen uygulama sahipleri uygulamalarında içerik yayınlayabilecek ve Google arama motorunda görüntülenebilecekler. Turizm sitelerindeki uçak bileti kampanyaları, fırsatlar ve dahili uygulama içeriği Google tarafından indekslenecek. Uygulamayı indirmiş olan kullanıcılar direkt olarak uygulama dahilindeki ilgili sayfaya giriş yapacak. Bu arada uygulamayı indirmemiş olanlar, uygulamayı indirmeleri için reklamla uyarılacak. Google’ın para sayma makinalarını hayal edebiliyor musunuz? Google halihazırda büyük firmalara bu çözümü uyguladı, yani bir an önce işe koyulun!

Apple iTunes uygulama geliştiricileri para kazanıyorlar, Android’den çok daha fazla! Eğer Google Android uygulamalarında daha fazla indirme ve kullanma sağlayabilirse, Android geliştiricileri çok mutlu olacaklar ve Apple’la aralarındaki uçurumu kapatacaklar. Bugünden itibaren Google Apple uygulamalarına uygulama indekslemeyi sunmayacak ama çok muhtemel şirketler arasında işbirliği gerekli olacak çünkü bu her iki taraf için de faydalı bir anlaşma. Peki para egoyu yenecek mi? Bu tamamen paranın ne kadar olduğuna bağlı!

Ne yapılmalı?

1. Siteniz mobil dostu mu?

a. Hayır ise sitenizi mobil dostu ya da responsive yapmalısınız.

b. Evet ise ikinci adıma geçebilirsiniz.

2. Mobil dostu bir siteye sahipseniz Google Webmaster Araçlarını kullanarak sitenizin skorunu kontrol edin.

a. Hataları düzeltin

b. Kullanıcının doğru sayfaya yönlendiğinden emin olun. Mobil kullanıcı “m.” sayfasına, masaüstü kullanıcı “www.” sayfasına yönlendirilmeli.

Konuk yazar Eli Adry, Emboodo’nun CEO’sudur. Northridge California Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Mezunu olan Adry, 1999’dan beri SEO’nun tanıtımı ile ilgilenir ve SEO endüstrisinin dünyadaki kurucularından biridir. İstanbul ve Los Angeles’ta ofisleri bulunan ve uluslararası bir şirket olan Emboodo, teknolojik görüşle sağlanmış sonuçları temel alır ve esas olarak SEO ile ilgilenir.