Call of Duty: Infinite Warfare PC İnceleme

Activision denildiğinde akla gelen ilk isim olan Call of Duty oyun serisi 2003 yılından beri bizlerle ve ilgi görmeye devam ediyor. Bu serinin ilk bölümnleri İkinci Dünya Savaşı üzerine odaklanmış, ardından modern zamanları konu alan Modern Warfare bölümleri ve Vietnam’a odaklanan Black Ops bölümleri gelmişti. Oyuncuların sıkılmasını engelleyecek biçimde Ghosts ve Advanced Warfare bölümleri sunulduktan sonra bu seneye özel olarak serinin on üçüncü bölümü olan ve geleceğe odaklanan Call of Duty: Infinite Ware sunuldu. Serideki oyunlara imza atan Infinity Ward, Treyarch ve Sledgehammer Games arasından görevi devralan Infinity Ward oldu.

Beklendiği gibi Windows dışında Sony PS4 ve Microsoft Xbox One sürümleri 4 Kasım 2016 tarihinde dağıtıma girdi. Steam üzerinde 209 TL olarak sunulan normal sürüm dışında Digital Legacy Edition için 249 TL ödeyerek yenilenen Call of Duty: Modern Warfare Remastered sürümünü (tek oyuncu + on çok oyuncu haritası) de almak mümkün olabiliyor. 309 TL olan Digital Deluxe Edition ise çıtayı biraz daha yükselterek normalde 169 TL olan Season Pass’i de içeriyor. Season Pass alanlar gelecek sene içinde sunulacak dört yeni çok oyuncu haritasına ve zombi içeriğine erişebilecek, kredi ile yardım paketleri gibi diğer dijital eklentileri kullanabilecek. Türkçe desteği olmayan oyunun kurulması sırasında 55 GB veri iniyor. Disk şeklinde temin etmek isteyenler içinse Aral Game hazır. Bu arada Windows 10 Mağaza’daki sürümü daha ucuza alabilseniz bile Steam’deki oyuncularla birlikte oynayamazsınız!

Call of Duty: Infinite Warfare bölümünde Güneş Sistemi üzerinde tehdit oluşturan SDF (Yerleşimci Defans Cephesi) karşısında durmamız ve engellememiz gerekiyor. SCAR üyesi Kaptan Nick Reyes’i seçerek FPS oyunlardaki klasik anlayışı sürdürebilirsiniz. Haliyle dünya dışında geçen kapışma sahneleri sırasında yerçekimsiz ortamın getirilerine alışmamız gerekiyor. Bunun bir getirisi diğer gezegenleri, uzay istasyonlarını ve uzay taşlarını ziyaret edebiliyor olmak. Birinci sınıf pilotlardan biri olan Kaptan Reyes, Jackal adındaki şekil değiştirebilen uzay aracıyla havada serbest biçimde kapışırken kimi zaman yürüyerek gerçekleşen mücadelelere de geçiş yaşanıyor.

Oyuncular, Retribution adı verilen yönetim merkezi sayesinde ilerleme durumunu takip edip ana ya da yan görevleri tamamlayabiliyor. Görevler tamamlandıkça görsel iyileştirmeler ve Jackal’a özel güncellemeler alınabiliyor. Reyes’in kolunda taşıdığı bilgisayarsa hem iletişim, hem de diğer sistemleri ve robotları hack etme olanağı veriyor. YOLO modunu (sadece bir kez yaşarsın) seçen oyuncular çok daha zorlu bir deneyim elde edebilirler çünkü bu durumda Nano aşısı vurmadan sağlık seviyesi toparlanmıyor, yaralanma durumunda ilerleme zorlaşıyor, ölündüğü anda son kayda geri dönülemiyor. Açıkçası hardcore oyunculara hitap eden bir seçenek. SDF cephesinin başındaysa Game of Thrones’un Jon Snow’u olarak bilinen Kit Harington’un canlandırdığı amiral Kotch var.

Elbette serinin daha önceki oyunlarında olduğu gibi, yaklaşık yedi saat süren hikaye kısmından ziyade çok oyuncu modu ilgi görüyor. Bu kez akıcı hareketleri esas alan hareket sistemi, oyuncu odaklı haritalar, derin özelleştirme, yoğun oyun deneyimi ön plana çıkarılıyor. Dövüş sırasında seçilen sınıf oyun deneyiminde belirleyici rol oynuyor. Farklı sınıfların farklı silahları, taşıdığı ekipmanlar, oyun tarzları ve yetenekleri geçerli. Geleceğe yakışan çok güçlü silahlar dahil olmak üzere sayısız seçenek var. Prototip sınıfı silahlar da eklenince çeşitlilik iyice artıyor. Çok oyuncu moduna ek olarak co-op tarzı zombi modu var söz konusu ki bu aşamada 80’li yılların eğlence parklarını konu alan bir ortama geçiliyor.

Günümüzün AAA oyunlarında grafik kalitesi belirli bir düzeyi aşmış durumda ve bu oyundaki yüksek detaylı görüntüler şaşırtıcı gelmiyor. Her ne kadar bu senenin görsel anlamda en iyi oyunu denemese de harika görünüyor. Efektler, karakter ve silah modellemeleri, animasyonlar son derece iyi. PC donanımı iyi olanlar 100 FPS üstü değerler elde edebilir. Konsollar tarafında 50-60 FPS arasında gittiğini öğrendik. Diğer yandan seslendirme, efektler, silah sesleri ve müzik birinci sınıf. BSG gibi dizileri andıran bir ortamda geçen COD’nin son bölümü bazı oyuncuların beğenisini kazanırken bazılarını Battlefield 1 saflarına yönlendirebilir. Sadece çoklu oyuncu için düşünüyorsanız cazibesi azalabilir ama yine de başarılı bir oyun olduğunu kabul etmek gerekiyor.

PUAN: 84

Geliştirici: Infinity Ward

Yayıncı: Activision

Platform: PC, Sony PS4, Microsoft Xbox One

