Conarium İnceleme

İstanbul merkezli bağımsız oyun geliştiricisi Zoetrope Interactive, eşsiz deneyimler sunan kaliteli oyunlar geliştirmek üzere Galip Kartoğlu, Onur Şamlı ve Oral Şamlı birliğinde yola çıktıktan sonra 2007 yılında sunduğu Darkness Within: In Pursuit of Loath Nolder ve iki sene sonrasında gelen devam niteliğindeki Darkness Within: The Dark Lineage ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Aslında üç bölüm olacağı düşünülen seriyi oluşturan iki oyun, Wellsmoth adlı hayali Lovecraftian ortamında geçiyordu. Oyunlardaki hikaye, H.P. Lovecraft’ın korku romanlarından esinlenerek yazılmıştı. Bilindiği üzere 20. yüzyıl başlarında ünlü olmuş bu yazarın eserlerinden ilham alan içeriklere Lovecraftian adı veriliyor. Anlatılmak istenense yazarın başlattığı kozmik korku alt koluna odaklanış.

Geri dönmek gerekirse ekibin Lovecraftian temalı üçüncü oyunu sekiz senelik aradan sonra yayında ama beklenenin aksine Darkness Within 3 değil, Conarium olarak karşımıza çıkıyor. Geliştirici sitesinde yer alan açıklamaya göre H.P. Lovecraft’ın “At the Mountains of Madness” adlı romanından ilham alınmış. Aslında oyunun geliştirildiği 2015 yılında adı Mountains of Madness olarak seçilmiş ama 2016 başında Transcend olarak duyurulmuştu. Satışa sunulmadan önceyse Conarium yani beyin içindeki salgı bezlerinden biri olup melatonin salan epifiz olarak değiştirildi. Iceberg Interactive‘in dağıtıcılığını üstlendiği oyun 6 Haziran 2017 tarihinde Steam üzerinden 31 TL fiyatla satışa sunuldu. Türkçe dahil sekiz dilde arabirim ve altyazı desteği olmakla birlikte ana seslendirme sadece İngilizce.

Sistem gereksinimleri 64-bit Windows 7 ve üstü işletim sistemi, Intel Core i3 işlemci, 6 GB RAM bellek, GeForce GTX 480 ya da Radeon HD5850 DirectX 11 ekran kartı gibi düşük kalan donanımlar. Zaten denemeler sırasında herhangi bir zorlama olmadan 2 GB bellekli Radeon HD7870XT ekran kartıyla 2560 x 1080 piksel çözünürlükte akıcı deneyim elde edebildik. Şunu baştan söylemek isteriz ki korku esaslı olmakla birlikte sizi yerinizden sıçratacak türden anlar içeren bir oyun değil. Başlar başlamaz kendinizi Upuaut adlı Güney Kutbunda yer alan istasyon buluyorsunuz ve neler olup bittiğini anlamaya çalışıyorsunuz. Frank Gilman’ı canlandıran oyuncu dışında kimseler yok ve haliyle kötü birşeyler olduğunu hissederek gerilim içinde etrafı araştırmaya ve çıkış bulmaya çalışıyorsunuz. Hayaller ve gerçekliği tartışılır görüntülerle dolu oyunda iki ayrı final olduğunu da belirtelim.

Unreal Engine 4 kullanılarak geliştirilmiş görselleri ve genel oyun atmosferini çok beğendik. Senaryo ile başarılı biçimde uyum sağlıyor ve gerçekçi hissettiriyor. Gerçekten de bu tür oyunlarda atmosferin gerçekçiliği en önemli kriterlerden biri ve diğer unsursa seslendirme ve efektler. Conarium herhangi bir anlamda görülmemiş yenilikler içermiyor ama Lovecraftian dünyasına katılan en kaliteli örneklerden biri olmayı başarıyor. Evet, her oyuncuya hitap etmiyor ama bu türü sevenlerin fazlasıyla memnun kalacağı söylenebilir. İlerledikçe daha fazla sırlar keşfedecek ve sonunu merak edeceksiniz. Yeri gelmişken oyunun yaklaşık 5 saat içinde bitirilebileceğini belirtelim. Ucuz korku oyunları aksine atmosfer etkisiyle oyuncu havaya sokuluyor ve emin olun ki bu yöntemin başarılı biçimde elde edilebilmesi, geliştirici açısından daha zorlu bir iş olsa gerek.

Son zamanların modası yürüyüş simülatörleri gibi olduğu sanılmasın. Oyunda ilerleyebilmek için belirli bulmacaların çözülmesi gerekiyor ama çok da zorlayıcı değiller ve etrafta bulduğunuz notları okumanız, sesli notları dinlemeniz, dikkatli biçimde analizler gerçekleştirmeniz yetiyor. Bu anlatış biçimi Lovecraft’ın romanıyla uyum sağlıyor. Oyundaki detaylarla ilgili daha fazla açıklama yaparak tadını kaçırmak istemiyoruz ama esas aldığı kitabı okumuşsanız neler içerdiğini az çok tahmin edebilirsiniz. Hayatta kalmak amacıyla düşmanlardan kaçmak zorunda kaldığınız anlar fazla değil. Kontrolcü desteği var ve klavye tuşları kısmen değiştirilebiliyor. Konsol sürümü olmayan oyunun VR versiyonu çıkarsa nefes kesici olabilir!

PUAN: 80

Geliştirici: Zotetrope Interactive

Yayıncı: Iceberg Interactive

Platform: PC

Facebook: www.facebook.com/conariumgame