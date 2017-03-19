Dead Rising 4 İnceleme

11 seneden beri bizlerle olan zombi döverek hayatta kalma serisi Dead Rising, eğlenceli tarzı, açık dünya yapısı, çoklu oyuncu desteği ve oyun içindeki nesneleri silah olarak kullanabilme imkanıyla ayakta kalmayı başardı. Hatta üçüncü bölümde, sadece nesneleri değil araçları da nesnelerle kombine ederek sıradışı çözümler üretebilir olmuştuk. Diğer oyunlarda olduğu gibi karakterin görünümünü zevkimize göre özelleştirdikten sonra amaç zombileri haklayıp hayatta kalmak olsa da oyuncu ilerleme sağladıkça ve kurtarma, önderlik etme gibi görevleri tamamladıkça seviye atlayarak sağlık seviyesi, yürüme hızı, yeni silah seçenekleri ve dövüş taktiklerini aktifleştirme gibi avantajlar kazanabiliyor. Daha da ilgi çekici olmasını sağlayansa Dead Rising oyuncularına sunulan co-op ve çoklu oyuncu desteği oldu.

Capcom’un bir diğer uzun soluklu serisinde dört ayrı protagonist karşımıza çıktı. İlk bölümdeki Frank West, en son bölüm olan Dead Rising 4 ile geri döndü. Dead Rising 3’ten bir sene sonrasını konu alan son bölümde Franks West, Noel zamanında Colorado’ya geri dönüyor ve yeni inşa edilen yerel alışveriş merkezini basan zombilerin eline düşüyor. Bu bölüme özel yeniliklerden biri exo-suit adlı koruyucu giysi ve oyundaki hikaye bölümünde ilerlerken gizli alanları keşfederek elde edebiliyorsunuz. Bunu giydiğinizde durdurulmanız imkansız ve sınırsız biçimde koşmak, yavaşlamadan zombiler arasından geçmek, sınırsız sağlığa sahip olmak mümkünleşiyor. Ancak bu durumu sadece iki dakika devam ettirebiliyorsunuz yani doğru biçimde kullanmak şart.

Oyun aslında ilk etapta 6 Aralık 2016 tarihinde Xbox One konsol ve Windows 10 Mağaza ortamlarına sunulmuş yani Microsoft’a özel kılınmıştı. Aradan geçen yaklaşık üç aydan sonra Steam ortamına da eklendi. Şu anda Sony PS4 sürümüyle ilgili bir bilgi yok ama zamanı geldiğinde sunulması bekleniyor. Capcom Vancouver stüdyolarınca geliştirilen son bölümü Microsoft Studios ve Capcom dağıtıma sunuyor. Yeni bölümün bir diğer avantajı önceki bölümler aksine sayaç içermemesi yani oyuncular rahat rahat tüm dünyayı keşfedebiliyorlar. Daha önceki bölümlerde hikaye kısmını co-op modunda oynama desteği vardı fakat son bölümde hikaye kısmını sadece solo olarak bitirebiliyorsunuz. Tamamlamanız yaklaşık 15 saat civarı sürüyor.

Karşılığında ilerleme olarak çoklu moddaki ikili co-op desteği, dörtlü co-op seviyesine terfi edilmiş ama bu durumda Frank West yerini ana hikayedeki diğer karakterler alıyor. Co-op seçince ekip halinde çalışarak çeşitli görevleri tamamlayarak dört ayrı bölümü tamamlamanız isteniyor. Az önce söylediğimiz gibi oyun üç ay kadar önce sunulduğunda çoğu oyuncu çok kolay olduğundan şikayetçi olunca güncellemelerle Hard ve Blackest Friday modları eklendi. Bunu seçince nesneler daha çabuk kırılıyor, zombiler daha fazla hasar veriyor ve gıda alınınca sağlık seviyesi daha az artıyor. Aslında bu şekliyle serinin önceki oyunundaki kıvama gelmiş oluyor denebilir.

İncelediğimiz Windows sürümü Windows Store ve Steam ortamlarında 175 TL gibi yüksek fiyata sahip olan son bölümün Season Pass’iyse çok daha ucuz biçimde 19.75 TL ve 194.75 TL’ye Deluxe sürüm alınırsa birlikte geliyor yani bir fiyat avantajı yok. Season Pass alanlara mini golf oyunu içeren ek hikaye, farklı silahlar, zombiler, araçlar ve kostümler içeren Stocking Stuffer Holiday Pack bonusu veriliyor. Son zamanların popüler koruması Denuvo ile gelen oyunda 12 dil desteği olsa da Türkçe yok. En düşük sistem gereksinimlerinde 6 GB RAM bellek, dört çekirdekli işlemci, DirectX 11 destekli ekran kartı dikkat çekiyor ve maalesef kurulum için 50 GB indiriliyor.

Dead Rising 4, daha önceki bölümler gibi yeni bölümde ekrana gelen düşman sayısını bir kez daha ikiye katlıyor. İmha işlemleri boyunca gerçekleşen görsel efektlere ve bu sayıya rağmen FPS değeri düşüş göstermiyor. Her ne kadar bu bölüm alışveriş merkezinde başlıyor desek de şehrin farklı bölümleri ziyaret ediliyor ve sıradan görüntüler tekrarlanmıyor. Animasyonlar açısından ilerleme var ve zombilerin detayları belirgin. Oyunda genelde zombi ve silah sesleri ön planda. Mükemmel olmasa da son derece iyi. Biraz daha yaşlı görünen Frank’i başka birinin seslendirmesi iyi olmamış ama ciddi bir eksiklik denemez. Karakter eğlenceli ve oynarken can sıkıntısı yaşanmıyor. Serinin düşkünlerine öneriyoruz.

PUAN: 81

Geliştirici: Capcom Vancouver

Yayıncı: Microsoft Studios & Capcom

Platform: PC, Microsoft Xbox One