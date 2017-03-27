Mass Effect: Andromeda PC İnceleme

Son derece başarılı Baldur’s Gate ve Neverwinter Nights serileri ile dikkatleri üzerine çekip Star Wars: KOTOR ve Jade Empire ile adını iyice duyuran Kanada asıllı üç doktorun kurduğu BioWare firması, 2007 yılında EA tarafından satın alındıktan sonra yola gayet başarılı olduğu RPG oyunlarıyla devam etti ve Mass Effect serisi karşımıza çıkmış oldu. Bilim kurgu odaklı serinin 2007’de sunulan ilk bölümüyle, aksiyon RPG ve TPS karışımı eşsiz bir yolculuğun odak noktasındaki Komutan Shephard hayatımıza girmiş oldu. 2183 yılında, galaksimizi tehdit eden Reapers adlı güçlü ırka karşı gelme mücadelesini konu alan ilk bölümü üç sene sonra sunulan ve 2190’da geçen ikinci bölüm Mass Effect 2 izledi. İki sene sonra gelen üçlemenin son bölümündeyse Shephard’ın macerası sona erdi.

Aynı sene içinde, üçlemenin ana karakteri Komutan Shephard’ın yer almadığı, yeni karakterler içeren ve farklı bir yapıyı esas alan yeni bir oyun için çalışmalar başladı. Elbette ilk üçlemede yer alan belirli özellikler devam ettirildi ve birikimler kullanıldı ama Unreal Engine yerine DICE Frostbite 3 oyun motoru kullanıldığı için tüm içerik yeniden hazırlandı. 634 sene sonrasında Andromeda Galaksisinde geçen Mass Effect: Andromeda geliştirilirken açık dünya yapısı ve yan görevlerle keşfetme desteği ön plana çıkarılmak istendi. Bu kez bir üçleme olarak planlanmadığını ekleyelim. Resmi duyurusu 2015 yazındaki EEE 2015 etkinliği sırasında gelen son bölüm ilk kez 2016 sonundaki The Game Awards sırasında gösterildi. Aslında 2016 sonunda sunulacaktı ama ertelemeden sonra 21 Mart’ta ABD’de ve 23 Mart 2017’de diğer ülkelerde dağıtıma girdi.

Daha önceki bölümler gibi Mass Effect: Andromeda oyunu EA tarafından dağıtılıyor ve sadece Origin platformu üzerinden PC kullanıcılarına sunuluyor. Oyunun diğer sürümleriyse Sony PS4 ve Microsoft Xbox One uyumlu. Bu kez insanlığın Andromeda İnsiyatifi doğrultusunda kendine yeni gezegenler bulması gerekiyor. Oyunun başında deneyimsiz bir asker olan Scott ya da Sara Ryder adlı ikizlerden birinin seçilmesi gerekiyor. Ayrıca önceki bölümler aksine altı karakter sınıfından biri seçilerek devam ediliyor ve seçime bağlı olarak üstün yanlar değişiyor. Oyunda ilerleyip görevler tamamlandıkça karakterin beceresi artıyor. Oyunun 25 saatlik hikayesini bitirdiğinizde bu kez bonuslar eşliğinde henüz tamamlamadığınız görevlere geçebiliyorsunuz ki toplamda 50 saate uzanabiliyor. Bu aşamada meraklananlar diğer karakteri seçebiliyor. Oyun genelinde dövüş/mücadele kısımları son derece akıcı gerçekleşiyor, sorun yaşanmıyor. Savunma moduna geçtiğinizde siper alıp saklanabiliyorsunuz.

Bu kez, seride daha önce görmediğimiz farklı ortamlar karşımıza çıkıyor. Yeni oyun motoruna uyum ve baştan gerçekleştirilen tasarımla birlikte farklı bir deneyim söz konusu. Belirli mekanlardaki görsel detaylar son derece iyi. Oyun içi mekanlar son derece geniş ve sorunsuz ama kimi zaman ufak tefek hatalar dikkatlerden kaçmıyor. Aniden gökten düşen karakterler, yakından bakılınca itici gelen donuk yüz ifadeleri ve olması gerekenden çok daha basit kalan animasyonlar sıkıntı veriyor. Sanki oyun bir kez daha ertelenmemek adına son cila yapılmadan dağıtıma girmiş hissi doğuyor. Oyun içi konuşmalarda karakterlere takılanlar için iyi olduğu söylenemez. PC kullanıcıları performans anlamında sistemleriyle sınırlılar ama aldığımız bilgilere göre PS4 tarafından 1080p, Xbox One tarafında 900p tercih edilmiş. 64-bit Windows, dört çekirdekli işlemci, 8 GB RAM, GTX 660 ya da HD 7850 ekran kartı, en az 55 GB disk alanı gerekiyor.

Karakter sesleri ve oyun müzikleri ortalama seviyede kalıyor. Oyun içi seslerse beklentileri karşılıyor. Maalesef bu anlamda övecek bir durum söz konusu değil. Mass Effect 3 ile eklenmiş olan çoklu oyuncu deneyimi bu bölümde de yer alıyor ve beklentileri rahatlıkla karşılıyor. Bazı ufak eksikler olsa da güncellemelerle onarılmasını bekliyoruz. PC sürümü yüzde 10 indirimle 270 TL olarak sunulan oyunun konsol sürümleriyse benzer biçimde 342 TL yani epey pahalı diyebiliriz. Söz ettiğimiz standart sürüme ek olarak giysiler, zırh, silah seti, evcil hayvan Pyjak, müzik albümü ve çok oyuncu modu için paket de içeren Deluxe sürüm yer alıyor. Sınırlı süre satılacak Collector sürümlerinden 100 dolar olana oyundaki Nomad aracının 1/18 ölçekli modeli, 200 dolar olan diğerine aynı aracın kumandalı sürümü dahil ama nedense oyun ya da eklentileri dahil değil!

Oyun oynayış açısından serinin önceki oyunlarından bir eksiği olmayan Andromeda, eklemeler katıyor. Farklı görünümlü diğer gezegenleri keşfetmek tatmin edici ve Nomad adlı 6WD araçla etrafta dolaşmak eğlenceli. İsterseniz gezegenlerde koloni kurabilirsiniz ama şart değil. Kombat sistemindeki esnek yapı farklı çözümler geliştirmenize olanak veriyor. Puan topladıkça karakterinizi geliştirebiliyorsunuz. Oyunun büyük kısmında karakterler arası sohbetler ve ilişkiler ön planda. Yaptığınız seçimler oyunun şeklini belirliyor. İşte o noktada kötü olan karakter modellemeleri ve animasyonları ön plana çıkıp oyuncunun tam olarak kapılmasına mani olsa da bunun dışında ciddi eksiklik yok. Kontrolcüyle oynama imkanı veren oyunda kontroller özelleştirilebiliyor. Uzun olan hikayeyi bitirdikten sonra çoklu oyuncu modunda düşman akınlarını durdurmak için birlik oluşturabilirsiniz.

PUAN: 77

Geliştirici: BioWare

Yayıncı: EA

Platform: PC, Microsoft Xbox One

Aral Game: http://www.aralgame.com/index.php?route=product/search&filter_name=andromeda