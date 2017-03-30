Narcosis İnceleme

Son zamanlarda VR sanal gerçeklik iyice popüler hale gelmiş durumda. Bu alana yönelik olarak sunulan oyunların ardı arkası kesilmiyor. Kısa süre önce satışa sunulan VR destekli Narcosis adlı korku oyunu su altında geçiyor ve bir dalgıç gibi rol alarak belirli görevleri tamamlamanızı istiyor. Aslında sayıları artan simülatörlerden bir diğeri gibi düşünebilirsiniz. Gerçekten de oyunu geliştirmiş olan Honor Code adlı firmaya yakından baktığımızda, geliştiriciliğini üstlenen Fransız asıllı Damien Dreveau’nun aslen dalgıçlık deneyiminden sonra bu projeye başladığını keşfedebilirsiniz. Oyun geliştirmeye odaklanan ENJMIN adlı okulun sıralarında başlayan bir ödev projesi aradan geçen beş seneden sonra Narcosis adıyla hayata geçmiş oluyor.

Tam anlamıyla bir indie oyun olan Narcosis, Pasifik Okyanusu’nun derinliklerinde geçiyor. Endüstriyel dalgıç rolündeki oyuncunun hayatta kalabilmek için tehlikelere karşı savunma gerçekleştirmesi ve gerektiğinde işaret ışığı atarak ya da bıçak kullanarak savunma yapması gerekiyor. Her ne kadar genelde yürüyüş odaklı olsa da belirli bulmacaları çözmeniz de gerekiyor yani ilerlerken detaylara dikkat etmenizde fayda var. Elbette su altındaki en önemli meselelerden biri oksijen tankının idareli biçimde kullanılabilmesi. Heyecan, panik gibi durumlarda oksijen kullanımı arzu edilmeyen biçimde artabiliyor. Biten tankın değiştirilmesi için tankların bulunması, belirli işlemlerin yapılması gerekiyor ama ciddi bir sorun değil. Diğer yandan bir yarım tonluk son teknoloji ürünü özel bir dalgıç elbisesi içinde kalındığı için görüş alanı ve ilerleme hızı sınırlı. Oyuna başladığınız anda kontrolle ilgili eğitimden geçiyor ve ardından sorunsuz biçimde ilerliyorsunuz.

Her ne kadar en başta VR odaklı bir oyun demiş olsak da VR destekli sisteme sahip olmayanlar da rahat biçimde oynayabiliyor ama elbette aynı deneyimi elde etmek zorlaşıyor. Sonuçta en korkutucu dakikalar ve gerçekçi sahneler için VR set şart. Oculus, HTC Vive ya da OSVR sahibi olanların bu noktada belirli bir avantajı var. Biz ise Steam üzerinden PC sürümünü indirerek oynadık. 28 Mart tarihinde 32.99 TL fiyatla Steam ve 19.99 Avro fiyatla Humble Store üzerinden satışa sunulan oyunun Türkçe arabirim ve altyazı desteği var. Bu anlamda geliştirici ve dağıtıcı firma Honor Code’u tebrik ediyoruz. Sistem gereksinimleri 64 bit Windows, Intel Core i5 işlemci, 4 GB RAM bellek, NVIDIA GeForce GTX 560 ve üstü ekran kartı, 8 GB boş depolama alanı gibi yüksek olmayan donanımlar. Ama elbette ben VR ile oynamak istiyorum diyorsanız bu kez 8 GB RAM, daha iyi işlemci, NVIDIA GeForce GTX 970 ya da AMD Radeon R9 290 ekran kartı öneriliyor. Ek olarak Mac OS X sürümü de var. Firma açıklamasına göre Xbox One sürümü yakında hazır olacak ve diğer platformlar da desteklenecek.

Fransa ve Kaliforniya merkezleri olan Honor Code ekibi sadece üç yıllık geçmişe ve hayli az çalışana sahip olsa da en ince detayına kadar başarılı biçimde geliştirilmiş bir oyuna imza atmasını bilmiş. Unity oyun motorunu kullanan Narcosis’de yer alan görseller hayli başarılı. Oyunda ilerlerken kendinizi gerçekçi bir ortamda buluyorsunuz. Bu önemli bir mesele çünkü korku oyunlarında inandırıcılık olmazsa olmazlardan. Bir anda kendinizi gerçekten de bambaşka bir ortamda buluyor ve kimi zaman çaresiz hissediyorsunuz. Buna destek olan diğer ana unsursa elbette ki seslendirme ve ortam sesleri. Hikayeyi seslendiren Jeff Matas harika bir iş başarmış. Ses tonu gerçekten karizmatik. Oyunda aniden beliren su altı canlıları da tuzu biberi oluyor. Sonuç olarak hayatta kalabilmek için canınızı dişinize takıyorsunuz. Belirli noktalarda koltuğunuzdan fırlayacağınıza eminiz!

Elbette tek oyuncu odaklı olan Narcosis maalesef 3 saat gibi kısa sürede sona eriyor. Bu esnada anlatılan hikayeyi tatmin edici ve ilgi çekici bulduk. Tekrar oynama potansiyeli düşük olsa da bulması zor olan 20 nesneyi keşfetmek için tekrar edenler çıkacaktır. Herhangi bir destek almadan hayatta kalmaya uğraştığınız oyunla ilgili bir açık vermeden dramatik diyebiliriz. Su altı dünyasının o farklı yapısı kimi zaman eşsiz güzellikteki canlılarla sizi hayran bırakırken kimi zaman çirkin yüzünü göstererek paniklemenize neden olabiliyor. SOMA’nın derinlikleri, Bioshock’daki Rapture, uzayda tek başına sürüklenen astronotun öyküsünü içeren ADR1FT gibi oyunları beğendiyseniz Narcosis’i kaçırmamalısınız ama çok fazla aksiyon arıyorsanız ya da kafa patlatan bulmacalar çözmek istiyorsanız bunları bulamayacaksınız. Ekibin geliştirdiği ilk oyun olduğunu da düşünürsek başarılı olduklarını söylememiz gerekiyor. VR özel oyun geliştiriciler açısından çıtayı yükselttiği ortada!

PUAN: 80

Geliştirici: Honor Code

Yayıncı: Honor Code

Platform: PC, Mac OS X, Xbox One (yakında)

Facebook: www.facebook.com/NarcosisGame/