Resident Evil 7 İnceleme

Japoonya’da Biohazard, diğer ülkelerde Resident Evil olarak bilinen korku/hayatta kalma odaklı popüler serinin Capcom adını duyuran isimlerden biri olduğu apaçık ortada. T-virüsü ile başlayan zombi akımı sonrasında başka canavarlar ve nedenlerle de sürdü ve seriye çok sayıda bölüm eklendi. İlk oyun olan Resident Evil bundan 21 sene önce satışa sunulduğunda bu derece popüler olacağını kimse düşünmemişti. Capcom’un satış anlamında en başarılı serisinde 60 milyon değeri çoktan aşıldı bile. Hemen hemen tüm platformlara gelmiş olan bu seriye RE5 sonrasında, RE4 ile RE5 arasında geçen olayları konu alan RE Revelations eklenmişti. Ardından dünya genelindeki bioterör konulu RE6 ile seri devam etti ama bu kez RE5 ile RE6 arasını konu alan RE Revelations 2 geldi. Geçen sene sunulan yardımcı oyun çok oyuncu odaklı Umbrealla Corps ise beklenen ilgiyi görmedi ve zayıf notlar aldı.

Oyuncular meraklı biçimde serideki onbirinci bölüm olan Resident Evil 7 için beklemeye başlamıştı çünkü geliştiriciler, RE 6 ile yöneldikleri bioterör yerine bir kez daha seriyi özel kılan korkuya odaklanacaklarını iletmişlerdi. Bu nedenle RE 7’de Louisiana’daki Dulvey adlı tek bir hayali mekan seçildi, ayrıca korku dozajını arttırmak için first person görünümü seçildi. Heyecanı arttırmak için on bölümlük The World of Resident Evil 7 video serisi geçen sene sunulmuştu. Ardından oyun çıkmadan önce Demo sürümü Resident Evil 7 Teaser: Beginning Hour adıyla PS Plus üyelerine servis edildi ve kısa sürede 2 milyon kez indirildi. 19 Aralık 2016’da Steam ortamına eklenen yaklaşık yarım saatlik bu demo ücretsiz denenebiliyor. Ek olarak Lantern adlı bir diğer demo daha hazır edildi. Geliştiriciliğini ve dağıtımını Capcom’un üstlendiği RE7 bu adımlarla son derece ilgi çeken bir oyuna dönüştü.

Her ne kadar serinin önceki bölümlerine bağlantılar olsa da en yeni bölümde tamamen yeni bir kadro karşımıza çıkıyor. Ethan adlı protagonistin hayatta kalmak için araştırma gerçekleştirmesi, bulmacaları çözmesi, silahlarla savunma yapması, kendini iyileştirecek çözümler türetmesi gerekiyor. Geliştirme süreci 2014’te başlamış olan oyunun bir diğer artısı kullanılan son nesil RE Engine oyun motorunun aynı zamanda VR sanal gerçeklik desteği içermesi. 24 Ocak 2017 tarihinde satışa sunulan oyunun PC dışında Sony PS4 ve Microsoft Xbox One sürümleri var. İlk sene boyunca VR sanal gerçeklik deneyimi için sadece Sony PlayStation VR kullanılabiliyor olacak. Bu yüzden gerçek anlamda titreme derecesinde korkuyu yaşamak isteyenler Sony PlayStation VR almak için sıraya girebilirler. Oyunu en baştan sona kadar VR gözlükleriyle oynayabilirsiniz. Aynı zamanda başınızı hareket ettirdiğinizde otomatik olarak görüş açınız değişiyor.

Ethan’ı kontrol eden oyuncu ıssız bir eve gelerek Mia adlı kayıp eşini aramasıyla başlayan bu bölümde ipuçlarını toplamak, çıkan engellere karşı mücadele etmek, gizemli sırları keşfetmek için çaba göstermesi söz konusu. Oyundaki hikaye ile ilgili detayları vermeden heyecan dolu ve sürükleyici olduğunu söylemek istiyoruz. 8-10 saat arası süren hikaye kısmında görseller son derece tatmin edici kıvamda ve sesler başarılı. Bu tür korku oyunlarında sesin geliş yönünü hissetmek son derece önemli ve bu yüzden bizler gibi kulaklık kullanmanızı öneriyoruz. Ethan genel anlamda sıradan bir karakter ve özel yetenekleri yok. Bu yüzden hayatta kalabilmek için tabanca, balta, patlayıcı ve motorlu testere gibi farklı silahlarla tanışması ve kullanması gerekiyor. Akışında Alien: Isolation’daki hayatta kalma tarzını hissettiğimizi söyleyebiliriz. First Person görüş olsa da bu bir FPS değil, macera oyunu.

Steam üzerinden 180 TL’ye alınabilen oyun yaklaşık 47 dolar ediyor ki normal fiyatın 60 dolar olduğu unutulmamalı. Buna rağmen pahalı kalan oyunun 249 TL’lik Deluxe sürümünü alırsanız sene sonuna kadar sunulacak ek görevleri içeren 69 TL’lik Season Pass da dahil oluyor. Aral Game üzerinden DVD olarak arşivinize katabilirsiniz. Denuvo korumasını içeren oyunun indirilmesi için 20 GB veri çekiliyor ve kurulunca 22.8 GB yer kaplıyor. Maalesef ne menü, ne de seslendirme olarak Türkçe desteği yok. Ekran kartınızın en azından DirectX 11 desteklemesi ve işletim sisteminin mutlaka 64-bit olması gerekiyor. En düşük gereksinimler Core i5-4460 ya da AMD FX-6300 işlemci, 8 GB RAM bellek, NVIDIA GeForce GTX 760 ya da AMD Radeon R7 260X ekran kartı ama Intel Pentium G4500 çift çekirdekli işlemci ve AMD Radeon HD7870 XT ile akıcı performans elde edebildik.

Grafik anlamında başarılı bir iş çıkarılmış ve oyun 60 fps değerinde akıcı biçimde ilerleyip ani yavaşlamalar yaşatmıyor. Bulunduğunuz ortamın gerçekçi biçimde yansıtıldığını ve abartı renklerle grafiklere yer verilerek sistemin zorlanmadığını görüyorsunuz. En ince detaylar bile özenerek düşünülerek modellenmiş. Karakterler sanki fotoğraf netliğinde bizlere yansıtılıyor. Derinlik hissi ve aydınlatma efektleriyle oyuncunun korku hissi körükleniyor. Karşılaşılan canlılar ve engeller klasik korku filmlerindeki içeriklerin kombinasyonu denebilir. Kanlı ve vahşi sahnelerden ötürü yetişkinler için uygun ve çocuklara göre değil. First Person görünüm korku etkisini arttırıyor. Seslendirme ve efektler etkileyici olsa da korku odaklı oyunun müzikleri iz bırakmıyor. Çok oyuncu moduna yer verilmiyorsa da mutlaka denemelisiniz.

PUAN: 91

Geliştirici: Capcom

Yayıncı: Capcom

Platform: PC, Sony PS4, Microsoft Xbox One

Aral Game: http://www.aralgame.com/kampanya/resident-evil-7?utm_source=aralgame&utm_medium=newest-slider&utm_campaign=resident-evil-7