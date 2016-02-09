Öğrenci Ajandası ile öğrenim hayatınızı yönetin

Öğrencilerin bir taraftan yoğun ders ve sınav programları, bir taraftan hızlı akan sosyal hayatları NND Soft tarafından geliştirilen “Öğrenci Ajandası” ile planlı bir hale geliyor. “Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya Ödülleri”nde “En iyi uygulama” kategorisinde aday gösterilen “Öğrenci Ajandası” ile sınav tarihlerini ödev teslimini, sevgilinin doğum gününü, konser saatini unutmak tarih oluyor. Öğrencilerin hayatını kolaylaştıran, tüm zamanlarını planlayabildikleri ajanda, çıkardığı istatistiklerle öğrencilerin hangi derse daha ne kadar çalışmaları gerektiğini de belirliyor.

Yarın sınavın var mı? Yoksa öbür gün mü? Ödev teslimi ne zamandı? Daha ne kadar ders çalışman gerek? Kaç dakika daha çalışsan yeterli olacak? Konser ne zamandı? Sevgilinin doğum gününe kaç gün kaldı? Ve hayatında unutmaman hazırlanman gereken daha onlarca konu başlığı, sosyal aktivite, dersler, sınavlar…

NND Soft tarafından geliştirilen “Öğrenci Ajandası” Android uygulaması ile artık öğrenciler tüm okul ve sosyal hayatını en ufak detayına kadar dijital dünyada planlayabiliyor, başarının en önemli anahtarı olan zaman yönetimini daha öğrencilik yıllarında, en eğlenceli şekliyle gerçekleştirebiliyor.

Daha ne kadar çalışmalısın? Bırak ajanda hesaplasın!

Öğrencilerin tüm zamanlarını planlayabildikleri uygulama 10 ayrı bölümden oluşuyor. Her ayrıntısı titizlikle hazırlanan uygulamanın benzersiz bölümlerinden biri öğrencilerin hayatını kolaylaştırmak için geliştirilmiş olan “Çalışma oluştur” alanı. Bu alanda ders programını oluşturup, ne kadar çalıştığını kaydediyorsun. Sonunda program bir istatistik çıkarıp hangi derse ne kadar daha çalışman gerektiğini hesaplıyor, hangi derse ne kadar çalıştığını grafiklerle anlatıyor. Çıkan grafikler sonunda seni başarıya götüren daha etkili ve dengeli yeni bir çalışma planı oluşturabiliyorsun.

“Unuttum” demek mazeret değil

Öğrenci Ajandası’nın alarm sistemi sayesinde ne sınavları, ne ödev teslimini, ne de katılacağın bir sosyal etkinliği unutman da artık mümkün değil. Bir gün önceden uyarmaya başlayan alarm, sevgilinin doğum gününü unutma riskini de ortadan kaldırıyor. Hediye almayı unuttuysan hala bir günün var! Pazartesi sınavın varsa Öğrenci Ajandası’nın alarmı hafta sonu demeden pazar günü de aktif ve sana haftanın sınavla başlayacağını hatırlatıyor.

Öğrenci Ajandası’nda öğrenciler ders programları ve sınavları dışında tüm sosyal hayatlarını da planlayabiliyor. Okul gezilerini, hafta sonu partilerini, gidilecek konserleri, tiyatroları kaydetmek için Öğrenci Ajandası’nda özel bölümler yer alıyor. Unutmamanız gereken tek şey, her şeyi Öğrenci Ajandası’na kaydetmek.