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Düello ile canlı bilgi yarışmasına katılın

Android, iPhone ve iPad

Türkiye’nin en yeni çevrimiçi bilgi yarışması oyunu Düello, diğer bilgi yarışması oyunlarından farklı olarak anlık yarışma özelliği ile oyuncuların karşısına çıkıyor.

Oyuncular, bu yeni oyunda çeşitli kategorilerde, rakiplerle anlık olarak yarışıp, arkadaş davet edebilecek, onlara meydan okuyabilecek ayrıca saniyelere karşı da yarışabilecekler. İçerisinde Genel Kültür, Spor, Sinema, Tarih, Müzik, Edebiyat gibi birçok kategorileri barındıran Düello’ da anlık çevrimiçi turnuvalar sayesinde daha heyecanlı anlar yaşatacak.

Oyun sırasında karşıdaki oyuncuya arkadaşlık talebi gönderebilecek. Daha çok arkadaş daha çok rakip demek. Arkadaşları oyuna girdiklerinde, bir kategoride başarılı olduklarında veya kendilerine meydan okunduğunda anlık bildirim olarak telefonlarında görebilecekler. Böylece zaman kaybetmeden, arkadaşlarının meydan okumalarına cevap verebilecek veya onlarla aynı anda turnuvaya katılma şansı yakalayabilecekler.

Oyun 3 ana kategoride sunuluyor:

  • Hemen Oyna: Oyuncu, seviyesine göre seçebileceği yarışma kategorisinde, oyunda çevrimiçi olan oyuncularla anlık rekabet edebilecek.
  • Meydan Oku: Facebook arkadaşlarına veya Düello arkadaşlarına istediği kategori ile meydan okuyup, kazandığı zaferleri sosyal medyada duyurabilecekler.
  • Turnuva: Anlık olarak katılabilinen Turnuvalarda rakipleri eleyip birinciliğe ulaşarak birçok ödül kazanabilecekler.

Turnuva başarılarını da TP menüsünden kaçıncı sırada olduklarını görebilecekler.

Düello’yu App Store veya Play Store‘dan indirebilirsiniz.

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2 yorum

  1. İstiklal Mah 370. sk.no:4/2 serdivan/SAKARYA
    16 Haziran 2017 23:58

    BÜLENT AYANLAR 0532 505 844 38 33

  2. İstiklal Mah 370. sk.no:4/2 serdivan/SAKARYA
    17 Haziran 2017 00:00

    Severek izliyorum.katilmayı istiyorum

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