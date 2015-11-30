Düello ile canlı bilgi yarışmasına katılın

Türkiye’nin en yeni çevrimiçi bilgi yarışması oyunu Düello, diğer bilgi yarışması oyunlarından farklı olarak anlık yarışma özelliği ile oyuncuların karşısına çıkıyor.

Oyuncular, bu yeni oyunda çeşitli kategorilerde, rakiplerle anlık olarak yarışıp, arkadaş davet edebilecek, onlara meydan okuyabilecek ayrıca saniyelere karşı da yarışabilecekler. İçerisinde Genel Kültür, Spor, Sinema, Tarih, Müzik, Edebiyat gibi birçok kategorileri barındıran Düello’ da anlık çevrimiçi turnuvalar sayesinde daha heyecanlı anlar yaşatacak.

Oyun sırasında karşıdaki oyuncuya arkadaşlık talebi gönderebilecek. Daha çok arkadaş daha çok rakip demek. Arkadaşları oyuna girdiklerinde, bir kategoride başarılı olduklarında veya kendilerine meydan okunduğunda anlık bildirim olarak telefonlarında görebilecekler. Böylece zaman kaybetmeden, arkadaşlarının meydan okumalarına cevap verebilecek veya onlarla aynı anda turnuvaya katılma şansı yakalayabilecekler.

Oyun 3 ana kategoride sunuluyor:

Hemen Oyna: Oyuncu, seviyesine göre seçebileceği yarışma kategorisinde, oyunda çevrimiçi olan oyuncularla anlık rekabet edebilecek.

Oyuncu, seviyesine göre seçebileceği yarışma kategorisinde, oyunda çevrimiçi olan oyuncularla anlık rekabet edebilecek. Meydan Oku: Facebook arkadaşlarına veya Düello arkadaşlarına istediği kategori ile meydan okuyup, kazandığı zaferleri sosyal medyada duyurabilecekler.

Facebook arkadaşlarına veya Düello arkadaşlarına istediği kategori ile meydan okuyup, kazandığı zaferleri sosyal medyada duyurabilecekler. Turnuva: Anlık olarak katılabilinen Turnuvalarda rakipleri eleyip birinciliğe ulaşarak birçok ödül kazanabilecekler.

Turnuva başarılarını da TP menüsünden kaçıncı sırada olduklarını görebilecekler.

Düello’yu App Store veya Play Store‘dan indirebilirsiniz.