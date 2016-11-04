Kasım 2016

Bilgisayarınızı hiçbir yazılım indirip kurmadan, her şeyi web’de yapmanızı sağlayacak teknikler bu ay PCnet’te!



KAPAK KONUSU

Her şeyi web’de yapın!

Sizi yeni yazılımlar indirme zahmetinden kurtaracak en iyi bedava web sitelerini ve mobil uygulamaları seçtik.

KEŞFET

Google’ın yeni icatları hazır

Google, yeni Pixel telefonlarını, VR başlığını ve 4K Chromecast’i tanıttı.

Google, yeni Pixel telefonlarını, VR başlığını ve 4K Chromecast’i tanıttı. Görev listesi

Bu ay internette yapmanızı önerdiğimiz 10 ilginç şeyi sıralıyoruz.

Bu ay internette yapmanızı önerdiğimiz 10 ilginç şeyi sıralıyoruz. Rakamlarla haberler

Güncel olayların ve teknolojik eğilimleri ardındaki rakamlar

Güncel olayların ve teknolojik eğilimleri ardındaki rakamlar Güvenlik gündemi

Uzmanlardan ipuçları ve güncel tehditler

Uzmanlardan ipuçları ve güncel tehditler Aklımızı çelenler

Ülkemizde henüz satışa sunulmayan ama haberdar olmanız gereken ürünler

Ülkemizde henüz satışa sunulmayan ama haberdar olmanız gereken ürünler Windows’un çökebileceği en kötü 5 yer

Alışveriş merkezlerinin kocaman ekranlarında hata mesajlarını görmek eğlenceli olabilir ama bazı yerlerde o mavi ekranı görmeyi kimse istemez.

Alışveriş merkezlerinin kocaman ekranlarında hata mesajlarını görmek eğlenceli olabilir ama bazı yerlerde o mavi ekranı görmeyi kimse istemez. Black Hat 2016

Hacker’ların geleneksel konferansı, bu yıl da yeni nesil saldırıların demolarına sahne oldu.

DOSYA

Ünlüleri hack’leyen Guccifer’dan itiraflar

Bilgisayarlara izinsiz giriş ve kimlik hırsızlığı gibi eylemlerden dolayı suçlu bulunan hacker’ın anlattıkları aslında sadece ünlü isimlerden değil, hepimizin risk altında olduğunu gösteriyor.

Bilgisayarlara izinsiz giriş ve kimlik hırsızlığı gibi eylemlerden dolayı suçlu bulunan hacker’ın anlattıkları aslında sadece ünlü isimlerden değil, hepimizin risk altında olduğunu gösteriyor. E-kitaplar icat bekliyor

E-kitap satışları dünya çapında yükselme devrine geçmeden duraklama devrini işaret etmeye başladı, fakat her şeyi yeni başlıyor da olabilir.

E-kitap satışları dünya çapında yükselme devrine geçmeden duraklama devrini işaret etmeye başladı, fakat her şeyi yeni başlıyor da olabilir. Facebook’un beğeni avcıları

Binlerce beğeni toplayan, görünürde zararsız gönderilerin altında yatanlara bakıyoruz.

Binlerce beğeni toplayan, görünürde zararsız gönderilerin altında yatanlara bakıyoruz. Overclock neden işe yarıyor?

Bu heyecan verici etkinliğin bazı sırlarını açığa çıkarıyoruz.

Bu heyecan verici etkinliğin bazı sırlarını açığa çıkarıyoruz. iOS 10 için 90 püf noktası

Apple’ın işletim sisteminin yeni sürümü, son yıllarda yapılan en büyük değişiklikleri bünyesinde barındırıyor. Yeni tasarımın ardında pek çok heyecan verici, keşfedilmeyi bekleyen yeni özellik var.

Apple’ın işletim sisteminin yeni sürümü, son yıllarda yapılan en büyük değişiklikleri bünyesinde barındırıyor. Yeni tasarımın ardında pek çok heyecan verici, keşfedilmeyi bekleyen yeni özellik var. Kablosuz ağınız ne kadar güvenli?

Evinizdeki kablosuz ağı daha güvenli hale getirecek yöntemlere bakıyoruz.

Evinizdeki kablosuz ağı daha güvenli hale getirecek yöntemlere bakıyoruz. Aklından bir sayı tut

Bilgisayarların nasıl rastgele sayı seçtiklerini ve bunların gerçekten rastgele olup olmadığını inceliyoruz.

Bilgisayarların nasıl rastgele sayı seçtiklerini ve bunların gerçekten rastgele olup olmadığını inceliyoruz. Gerçeklikle yarışmak

Gerçek hayatta otomobil âşığı olan biri simülatör sürmekten keyif alabilir mi? Denedik.

NASIL YAPILIR?

Monitör kalibrasyonu

Basit adımları takip ederek monitörünüzden en yüksek verimi elde edin.

Basit adımları takip ederek monitörünüzden en yüksek verimi elde edin. Sitelere ve yazılımlara daha hızlı giriş yapın

Parolaları yazmak hem sıkıcı bir süreç hem de bu parolalar hesaplarınızı korumak için yeterli bir önlem değil. Web sitelerine ve diğer hizmetlere giriş yapmanın en yeni ve akıllıca yollarını inceledik.

Parolaları yazmak hem sıkıcı bir süreç hem de bu parolalar hesaplarınızı korumak için yeterli bir önlem değil. Web sitelerine ve diğer hizmetlere giriş yapmanın en yeni ve akıllıca yollarını inceledik. Web’de yüzünüzü gizleyin

İnternette etiketlenmekten, tanınmaktan ya da kendi suratınızı görmekten bıktınız mı? Çaresiz değilsiniz. İşte görüntülerinizin kamuya mal olmaması adına yapmanız gerekenler…

İnternette etiketlenmekten, tanınmaktan ya da kendi suratınızı görmekten bıktınız mı? Çaresiz değilsiniz. İşte görüntülerinizin kamuya mal olmaması adına yapmanız gerekenler… Çevrimiçi sahtekârlıkları tespit edip engelleyin

Parayla yazdırılan ürün yorumları, riskli indirmeler, kimlik hırsızlığı… Web’de her şey göründüğü gibi değil. İnternet sahtekârlıklarını tespit edip bunlardan kaçınmak için yapmanız gerekenleri açıklıyoruz.

Parayla yazdırılan ürün yorumları, riskli indirmeler, kimlik hırsızlığı… Web’de her şey göründüğü gibi değil. İnternet sahtekârlıklarını tespit edip bunlardan kaçınmak için yapmanız gerekenleri açıklıyoruz. Anlamsız Windows dosyalarından kurtulun

Bilgisayarınız hiç istemediğiniz ve ihtiyacınız olmayan dosyalarla kirletilmiş durumda. Bu kirliliğin ne olduğunu ve onlardan tamamen nasıl kurtulacağınızı açıklıyoruz.

Bilgisayarınız hiç istemediğiniz ve ihtiyacınız olmayan dosyalarla kirletilmiş durumda. Bu kirliliğin ne olduğunu ve onlardan tamamen nasıl kurtulacağınızı açıklıyoruz. Google’ın hakkınızda bildiklerini kontrol edin

Google, kendi servisleri üzerinde yaptığınız neredeyse her şeyi kaydediyor. Google’ın bildiği şeyleri öğrenin ve gizli kalmasını istediklerinizi temizleyin.

İNCELEME