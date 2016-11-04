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Kasım 2016

İçindekiler Arşivi

Bilgisayarınızı hiçbir yazılım indirip kurmadan, her şeyi web’de yapmanızı sağlayacak teknikler bu ay PCnet’te!

PCnet Kasım 2016 kapağı

KAPAK KONUSU

  • Her şeyi web’de yapın!
    Sizi yeni yazılımlar indirme zahmetinden kurtaracak en iyi bedava web sitelerini ve mobil uygulamaları seçtik.

KEŞFET

  • Google’ın yeni icatları hazır
    Google, yeni Pixel telefonlarını, VR başlığını ve 4K Chromecast’i tanıttı.
  • Görev listesi
    Bu ay internette yapmanızı önerdiğimiz 10 ilginç şeyi sıralıyoruz.
  • Rakamlarla haberler
    Güncel olayların ve teknolojik eğilimleri ardındaki rakamlar
  • Güvenlik gündemi
    Uzmanlardan ipuçları ve güncel tehditler
  • Aklımızı çelenler
    Ülkemizde henüz satışa sunulmayan ama haberdar olmanız gereken ürünler
  • Windows’un çökebileceği en kötü 5 yer
    Alışveriş merkezlerinin kocaman ekranlarında hata mesajlarını görmek eğlenceli olabilir ama bazı yerlerde o mavi ekranı görmeyi kimse istemez.
  • Black Hat 2016
    Hacker’ların geleneksel konferansı, bu yıl da yeni nesil saldırıların demolarına sahne oldu.

DOSYA

  • Ünlüleri hack’leyen Guccifer’dan itiraflar
    Bilgisayarlara izinsiz giriş ve kimlik hırsızlığı gibi eylemlerden dolayı suçlu bulunan hacker’ın anlattıkları aslında sadece ünlü isimlerden değil, hepimizin risk altında olduğunu gösteriyor.
  • E-kitaplar icat bekliyor
    E-kitap satışları dünya çapında yükselme devrine geçmeden duraklama devrini işaret etmeye başladı, fakat her şeyi yeni başlıyor da olabilir.
  • Facebook’un beğeni avcıları
    Binlerce beğeni toplayan, görünürde zararsız gönderilerin altında yatanlara bakıyoruz.
  • Overclock neden işe yarıyor?
    Bu heyecan verici etkinliğin bazı sırlarını açığa çıkarıyoruz.
  • iOS 10 için 90 püf noktası
    Apple’ın işletim sisteminin yeni sürümü, son yıllarda yapılan en büyük değişiklikleri bünyesinde barındırıyor. Yeni tasarımın ardında pek çok heyecan verici, keşfedilmeyi bekleyen yeni özellik var.
  • Kablosuz ağınız ne kadar güvenli?
    Evinizdeki kablosuz ağı daha güvenli hale getirecek yöntemlere bakıyoruz.
  • Aklından bir sayı tut
    Bilgisayarların nasıl rastgele sayı seçtiklerini ve bunların gerçekten rastgele olup olmadığını inceliyoruz.
  • Gerçeklikle yarışmak
    Gerçek hayatta otomobil âşığı olan biri simülatör sürmekten keyif alabilir mi? Denedik.

NASIL YAPILIR?

  • Monitör kalibrasyonu
    Basit adımları takip ederek monitörünüzden en yüksek verimi elde edin.
  • Sitelere ve yazılımlara daha hızlı giriş yapın
    Parolaları yazmak hem sıkıcı bir süreç hem de bu parolalar hesaplarınızı korumak için yeterli bir önlem değil. Web sitelerine ve diğer hizmetlere giriş yapmanın en yeni ve akıllıca yollarını inceledik.
  • Web’de yüzünüzü gizleyin
    İnternette etiketlenmekten, tanınmaktan ya da kendi suratınızı görmekten bıktınız mı? Çaresiz değilsiniz. İşte görüntülerinizin kamuya mal olmaması adına yapmanız gerekenler…
  • Çevrimiçi sahtekârlıkları tespit edip engelleyin
    Parayla yazdırılan ürün yorumları, riskli indirmeler, kimlik hırsızlığı… Web’de her şey göründüğü gibi değil. İnternet sahtekârlıklarını tespit edip bunlardan kaçınmak için yapmanız gerekenleri açıklıyoruz.
  • Anlamsız Windows dosyalarından kurtulun
    Bilgisayarınız hiç istemediğiniz ve ihtiyacınız olmayan dosyalarla kirletilmiş durumda. Bu kirliliğin ne olduğunu ve onlardan tamamen nasıl kurtulacağınızı açıklıyoruz.
  • Google’ın hakkınızda bildiklerini kontrol edin
    Google, kendi servisleri üzerinde yaptığınız neredeyse her şeyi kaydediyor. Google’ın bildiği şeyleri öğrenin ve gizli kalmasını istediklerinizi temizleyin.

İNCELEME

  • Pano yöneticileri
    Windows’un panosuna yalnızca bir öğeyi kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Bu da birçok kullanıcı için yeterli değil. Bütün kopyalama ve kesmelerinizi kaydeden, onlar arasında dolaşıp arka arkaya yapıştırabilmenizi sağlayan altı gelişmiş pano yöneticisini inceledik.
  • iPhone 7 ve iPhone 7 Plus
    Daha hızlı ve daha dayanıklı: Apple’ın akıllı telefonları, küçük ama fazla sayıda geliştirmelerle yedinci nesle ulaştı.
  • Bluetooth 5
    Bluetooth’un yeni sürümü, yarının teknolojileri hakkında ne tür ipuçları veriyor?
  • Ürün inceleme
    Bilişim dünyasına yeni katılan ürünleri inceliyoruz.
  • Ayın yazılımları
    Her ay yepyeni bedava ve işlevsel yazılımlara göz atıyoruz.
  • Mobil uygulamalar
    iOS ve Android için başarılı mobil uygulamaları tanıtıyoruz.
  • FIFA 17
    Yarınlara uzanan bir yolculuk…
  • NBA 2K17
    Yıldızlar yeniden parlıyor.
  • Battlefield 1
    Büyük savaş başlıyor!
  • Civilization VI
    Yeniden medeniyet kurma telaşı!

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1 yorum

  1. ben benmiyim
    20 Kasım 2016 22:29

    Ayrılmanıza çok üzüldüm. Bu güzel dergiyi göremeyeceğim artık. Web sitenizin dergiyle ALAKASI yok. Dergi çok kaliteli ama internet sayfanızın düzenini ve konuları beğenmiyorum. Bir dergiyişçesine paylaşımlar beğeniyi artıracaktır.

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