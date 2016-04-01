Ana Sayfa  »  Web Siteleri  »  Argüman

Argüman

Web Siteleri

Kendi kendinize otururken “Sosyalleşmek, günümüz dünyasının bir gerekliliğidir.” demenizin bir anlamı olmadığını düşünüyoruz. Siz en iyisi  bu düşüncenizi arguman.org’a getirin. “Ama” diyerek fikrinize itiraz edenler, çünkü diyerek size katılanlar, ancak diyerek de bu düşünceye ek bilgiler getirenler olsun. Basit bir tasarıma sahip olan siteye üye olup kendi düşüncelerinizin tartışılmasını sağlayabilir ya da başkalarının fikirlerine “çünkü”, “safsata” “ama”, ”ancak” ekleyebilirsiniz. Henüz geliştirilme aşamasında olan bu site, sosyal paylaşım anlamında farklı bir yere geleceğinin adımlarını atmış gibi görünüyor. Sitede yer alan argümanları Facebook ve Twitter’da da paylaşmanız mümkün.

http://tr.arguman.org

 Önceki yazı
Sonraki yazı  

İlgili Yazılar

3 yorum

  1. Ender
    13 Nisan 2016 14:24

    Sade ve sevimli bir web sitesi olmuş. Tebrikler.

  2. Wordpress Uzmanı
    14 Mayıs 2016 22:13

    Alt yapı olarak ne kullanmışlar acaba

  3. Medyatör
    6 Ocak 2017 14:10

    Güzel bir web sitesi, tasarımı da ayrı 🙂

Yorum yazın

Ürün İnceleme

ADATA XPG DDR4

Hawkeye Firefly 7S 2160P WiFi Aksiyon Kamerası

ADATA i-Memory Flash Drive UE710

ADATA Premier SP550

Corsair Force Series LE

Corsair Vengeance LED

KAAN N1

© 2016 Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. Trump Towers Office - Mecidiyeköy - İstanbul | Yayın İlkeleri | Reklam Verin | Veri Politikası