Kendi kendinize otururken “Sosyalleşmek, günümüz dünyasının bir gerekliliğidir.” demenizin bir anlamı olmadığını düşünüyoruz. Siz en iyisi bu düşüncenizi arguman.org’a getirin. “Ama” diyerek fikrinize itiraz edenler, çünkü diyerek size katılanlar, ancak diyerek de bu düşünceye ek bilgiler getirenler olsun. Basit bir tasarıma sahip olan siteye üye olup kendi düşüncelerinizin tartışılmasını sağlayabilir ya da başkalarının fikirlerine “çünkü”, “safsata” “ama”, ”ancak” ekleyebilirsiniz. Henüz geliştirilme aşamasında olan bu site, sosyal paylaşım anlamında farklı bir yere geleceğinin adımlarını atmış gibi görünüyor. Sitede yer alan argümanları Facebook ve Twitter’da da paylaşmanız mümkün.

http://tr.arguman.org