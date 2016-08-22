Bisikletin bir tutku olduğunun herhalde herkes farkındadır. Her ne kadar ülkemizde bisiklet kullananlara çok saygı duyulmuyor gibi görünse de son yıllarda bisiklet yollarının artması, bisiklet kullanıcılarının da sayısını arttırdı. Bisikleti bir tutku gibi gören kişilerce hazırlandığı her halinden belli olan Aynakol, bisikletle ilgili her türlü bilgiyi okuyucularla paylaşıyor. Bisiklet kültürü, bisiklet tercihleri, starter kit, yer pompası gibi ürünlerin incelemeleri, dünyada yapılan bisiklet yarışlarıyla ilgili haberleri Aynakol’da okuyabilirsiniz. Ayrıca Rumeli Feneri, Anadolu Kavağı gibi çeşitli yerlerde düzenledikleri etkinliklerin tarihlerine de site içerisinden yönlendirileceğiniz Facebook hesaplarından ulaşabilirsiniz.
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Bisiklet sporu ile ilgili site bulmak pek kolay değil. Benim bildiklerim
http://bisikletizm.com
http://pisiklet.com