Radyonom uygulamasıyla eğlenceli bir müzik deneyimi

Radyonom uygulamasıyla, ücretsiz ve kesintisiz istediğiniz tarz müziğe anında ulaşabilir ve sadece sevdiğiniz müzik türüne göre özel hazırlanmış dijital radyoları keyifle dinleyebilirsiniz.
Türkçeden yabancıya, cazdan arabeske, Türk sanat müziğinden film müziklerine, 70’lerden 80’lere ve 90’lara, poptan lounge’a, türküden klasik müziğe, Radyonom.com ile her tarza uygun radyo dinle.
Radyonom uygulaması ile her tarz dijital radyo kanalı her yerde sizinle:
- Slowtürk – Türkiye’nin en çok dinlenen Türkçe slow müzik radyosu
- Radyo D – Türkçe popun en iyileri
- CNN Türk – Türkiye’nin haber radyosu
- Mikser – Her türden Türkçe müziğin radyosu
- Hit Play – Yabancı hit müziğin en iyi ve en yenileri
- Kafam – Arabesk ve fantezi müziğin en kafa şarkıları
- Türk Pop – Türkçe pop müziğin en iyi ve en yenileri
- Popcorn – Türkiye’nin ilk soundtrack radyosu
- Radyo Cazz – Dünyanın seçkin caz müzikleri ve efsaneleri
- Mazi – Nostalji radyosu Mazi’de unutulmaz Türkçe şarkıları dinleyebilirsiniz.
- Türk Rock – Türkçe rock müziğin en iyi radyosu
- Türkü Evi – Anadolu’nun tüm ezgilerini dinleyebileceğiniz Türkü radyosu
- Radyo Nağme – Türk sanat müziğinin en seçkin eserleri
- Dancefloor – Dünyanın en iyi DJ’leri ve en iyi dans müzikleriyle enerjiyi hissedin.
- Lovely – Aşka dair en iyi şarkıları dinleyebileceğiniz yabancı slow müzik radyosu
- Max Lounge – Lounge ve Chill-Out müziğin en iyi örnekleri
- Goldies – 70, 80 ve 90’lı yıllara damga vuran yabancı şarkılar burada.
- Latin – Latin müziğin en iyileriyle her gün, her saat festival!
- Jukebox – Her hafta değişen özel konseptiyle farklılık yaratan radyo
- Rock Cafe – Geçmişin ve günümüzün en iyilerini dinleyebileceğiniz yabancı rock müzik radyosu
- Zet Zet – İzzet Öz’ün seçtiği şarkılar ve zengin program içerikleri
- Türk Rap – Türkçe rap müziğin tarafsız en iyi radyosu
- K-Pop – Türkiye’nin ilk Kore Pop radyosu
- Sultan – 7/24 Arap müziğinin en iyileri
- Klasik – Dünya klasiklerini kesintisiz dinleyebileceğiniz radyo
- Radyo D&R – D&R’a özel son kampanyalar, en çok satan ve en yeni şarkıların yer aldığı müzik radyosu
- Müebbet Muhabbet Radyo – Cenk & Erdem ikilisinin yepyeni Müebbet Muhabbet programları
- Karşı Kıyı – Yunan müziğinin en iyileri
- Urban – R&B/Hip-Hop
Uygulamada her radyo için özel olarak tasarlanan radyo sayfası ile şarkı görsellerini ve şarkı içeriklerini görüntüleyebilir, sıradaki şarkıları takip edebilirsiniz.
Her dijital radyo için özel olarak hazırlanan sayfada, çalan şarkının albüm kapağını anında kaydedebilir ve çalan şarkıyı zenginleştirilmiş sosyal medya paylaşım butonlarıyla paylaşabilirsiniz.
Her dijital radyo için özel olarak hazırlanan radyo sayfasındayken önceki radyo, sonraki radyo kanalı arasında hızlı geçiş yapabilir, dilerse shuffle özelliği ile rastgele bir radyoya geçiş yapabilirsiniz.
Ses ayar özelliği ile sayesinde radyo sayfasından hiç ayrılmadan ses ayarı rahatlıkla yapılabilir.
Kilitli ekran modundayken uygulamayı açmanıza hiç gerek kalmadan radyo isim bilgisi, çalan şarkı bilgisini görebilir, radyo kanalını değiştirebilir, uygulamayı kapatabilirsiniz.
Uyku modu özelliği ile dijital radyonuza istediğiniz kadar süre belirleyip dilediğiiniz saatte yayını otomatik kapatabilirsiniz.