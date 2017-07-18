Radyonom uygulamasıyla eğlenceli bir müzik deneyimi

Radyonom uygulamasıyla, ücretsiz ve kesintisiz istediğiniz tarz müziğe anında ulaşabilir ve sadece sevdiğiniz müzik türüne göre özel hazırlanmış dijital radyoları keyifle dinleyebilirsiniz.

Türkçeden yabancıya, cazdan arabeske, Türk sanat müziğinden film müziklerine, 70’lerden 80’lere ve 90’lara, poptan lounge’a, türküden klasik müziğe, Radyonom.com ile her tarza uygun radyo dinle.

Radyonom uygulaması ile her tarz dijital radyo kanalı her yerde sizinle:

Slowtürk – Türkiye’nin en çok dinlenen Türkçe slow müzik radyosu

Radyo D – Türkçe popun en iyileri

CNN Türk – Türkiye’nin haber radyosu

Mikser – Her türden Türkçe müziğin radyosu

Hit Play – Yabancı hit müziğin en iyi ve en yenileri

Kafam – Arabesk ve fantezi müziğin en kafa şarkıları

Türk Pop – Türkçe pop müziğin en iyi ve en yenileri

Popcorn – Türkiye’nin ilk soundtrack radyosu

Radyo Cazz – Dünyanın seçkin caz müzikleri ve efsaneleri

Mazi – Nostalji radyosu Mazi’de unutulmaz Türkçe şarkıları dinleyebilirsiniz.

Türk Rock – Türkçe rock müziğin en iyi radyosu

Türkü Evi – Anadolu’nun tüm ezgilerini dinleyebileceğiniz Türkü radyosu

Radyo Nağme – Türk sanat müziğinin en seçkin eserleri

Dancefloor – Dünyanın en iyi DJ’leri ve en iyi dans müzikleriyle enerjiyi hissedin.

Lovely – Aşka dair en iyi şarkıları dinleyebileceğiniz yabancı slow müzik radyosu

Max Lounge – Lounge ve Chill-Out müziğin en iyi örnekleri

Goldies – 70, 80 ve 90’lı yıllara damga vuran yabancı şarkılar burada.

Latin – Latin müziğin en iyileriyle her gün, her saat festival!

Jukebox – Her hafta değişen özel konseptiyle farklılık yaratan radyo

Rock Cafe – Geçmişin ve günümüzün en iyilerini dinleyebileceğiniz yabancı rock müzik radyosu

Zet Zet – İzzet Öz’ün seçtiği şarkılar ve zengin program içerikleri

Türk Rap – Türkçe rap müziğin tarafsız en iyi radyosu

K-Pop – Türkiye’nin ilk Kore Pop radyosu

Sultan – 7/24 Arap müziğinin en iyileri

Klasik – Dünya klasiklerini kesintisiz dinleyebileceğiniz radyo

Radyo D&R – D&R’a özel son kampanyalar, en çok satan ve en yeni şarkıların yer aldığı müzik radyosu

Müebbet Muhabbet Radyo – Cenk & Erdem ikilisinin yepyeni Müebbet Muhabbet programları

Karşı Kıyı – Yunan müziğinin en iyileri

Urban – R&B/Hip-Hop

Uygulamada her radyo için özel olarak tasarlanan radyo sayfası ile şarkı görsellerini ve şarkı içeriklerini görüntüleyebilir, sıradaki şarkıları takip edebilirsiniz.

Her dijital radyo için özel olarak hazırlanan sayfada, çalan şarkının albüm kapağını anında kaydedebilir ve çalan şarkıyı zenginleştirilmiş sosyal medya paylaşım butonlarıyla paylaşabilirsiniz.

Her dijital radyo için özel olarak hazırlanan radyo sayfasındayken önceki radyo, sonraki radyo kanalı arasında hızlı geçiş yapabilir, dilerse shuffle özelliği ile rastgele bir radyoya geçiş yapabilirsiniz.

Ses ayar özelliği ile sayesinde radyo sayfasından hiç ayrılmadan ses ayarı rahatlıkla yapılabilir.

Kilitli ekran modundayken uygulamayı açmanıza hiç gerek kalmadan radyo isim bilgisi, çalan şarkı bilgisini görebilir, radyo kanalını değiştirebilir, uygulamayı kapatabilirsiniz.

Uyku modu özelliği ile dijital radyonuza istediğiniz kadar süre belirleyip dilediğiiniz saatte yayını otomatik kapatabilirsiniz.