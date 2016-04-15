Aradığınız her türlü dosyayı BitTorrent arama motorlarında bulun.

TorrentRover, Windows’ta çalışan bir torrent arama aracı. Web siteleri dururken böyle bir araca gerek var mı diye düşünebilirsiniz ama hiçbir çöp yazılım kurmaya çalışmayan TorrentRover’ı biz beğendik. Programın kullanımı kolay: Sağ üstteki arama kurusuna bir şey yazıp Enter’a bastığınızda sorgunuz aynı anda birkaç torrent arama motoruna (thepiratebay.se, kickass.to, isohunt.to bitsnoop.com) gönderiliyor. Bulunan sonuçlar kaliteye göre sıralanıyor. Sonuçlardan birine çift tıkladığınızda sisteminizde yüklü olan BitTorrent istemcisi açılıyor ve indirme başlıyor. Arama sonuçları bilgisayarınıza kaydedildiği için ileride ulaşmak kolay. TorrentRover’ı kullanarak her türlü korsan dosyaya da erişebilirsiniz ama yasal amaçlarla kullanacağınızı düşünüyoruz.

Ücretsiz indirmek için: www.torrentrover.com