Ana Sayfa  »  Bedava Yazılımlar  »  TorrentRover

TorrentRover

Bedava Yazılımlar

Aradığınız her türlü dosyayı BitTorrent arama motorlarında bulun.

TorrentRover, Windows’ta çalışan bir torrent arama aracı. Web siteleri dururken böyle bir araca gerek var mı diye düşünebilirsiniz ama hiçbir çöp yazılım kurmaya çalışmayan TorrentRover’ı biz beğendik. Programın kullanımı kolay: Sağ üstteki arama kurusuna bir şey yazıp Enter’a bastığınızda sorgunuz aynı anda birkaç torrent arama motoruna (thepiratebay.se, kickass.to, isohunt.to bitsnoop.com) gönderiliyor. Bulunan sonuçlar kaliteye göre sıralanıyor. Sonuçlardan birine çift tıkladığınızda sisteminizde yüklü olan BitTorrent istemcisi açılıyor ve indirme başlıyor. Arama sonuçları bilgisayarınıza kaydedildiği için ileride ulaşmak kolay. TorrentRover’ı kullanarak her türlü korsan dosyaya da erişebilirsiniz ama yasal amaçlarla kullanacağınızı düşünüyoruz.

Ücretsiz indirmek için: www.torrentrover.com

Etiketler:
 Önceki yazı
Sonraki yazı  

İlgili Yazılar

2 yorum

  1. Mahir Özdin
    8 Haziran 2016 15:03

    Bu siteye gerçekten bayılıroyrum ya hergün işe yarar yeni birşey helal olsun

  2. sibernetik
    12 Ocak 2017 20:08

    Torrent rover fake(sahte) linkler açıyor. Şiddetle tavsiye etmem.İsterseniz Deneyin görün.Kurdum denedim kaldırdım.

Yorum yazın

Ürün İnceleme

ADATA XPG DDR4

Hawkeye Firefly 7S 2160P WiFi Aksiyon Kamerası

ADATA i-Memory Flash Drive UE710

ADATA Premier SP550

Corsair Force Series LE

Corsair Vengeance LED

KAAN N1

© 2016 Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. Trump Towers Office - Mecidiyeköy - İstanbul | Yayın İlkeleri | Reklam Verin | Veri Politikası