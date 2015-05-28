Xinorbis ile en çok yer kaplayan dosyaları bulun

Sabit diskinizde en çok yer kaplayan klasörleri, en eski dosyaları görün.

Xinorbis bir sabit disk, klasör ve depolama analiz aracı. Seçtiğiniz diskin, klasörün, çıkarılabilir ortamın veya ağ sürücüsünün içerikleriyle ilgili kapsamlı bir görünüm sunmak üzere grafikler, tablolar ve ağaç görünümleri üretiyor. Rapor oluşturmak için programı çalıştırdıktan sonra “Select” düğmesine tıklayıp taramak istediğiniz konumu seçin ve Scan’e tıklayın. Tarama sırasında karşınıza birkaç iletişim kutusu çıkabilir, OK’e tıklayarak onları geçin. Karşınıza Summary (özet) ekranı gelecek. Soldaki menüden “Folder properties”i seçerek dosya türü dağılımını, uzantılara göre dağılımı, en çok yer kaplayan klasörleri, dosyaların oluşturulma yılına göre dağılımını, en büyük 101 dosyayı ve daha bir sürü şeyi görebilirsiniz.

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