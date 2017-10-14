EaseUS Todo Backup Home 10.6 İnceleme

Günümüzde bulut esaslı yedekleme popüler olsa da dosya ve klasörlerdeki içeriği yedekleme açısından yeterli olan bu servisler, disk ya da partisyon, işletim sistemi komple yedekleme, sabit disk klonlama ya da SSD’ye terfi, GB’larca verinin hızla geri yüklenmesi gibi konulara çare olamıyor. Geleneksel biçimde PC başında otururken yedek almak, geri yüklemek, açılmaz sistemi acil durumda başlatmak gibi işlemler söz konusu olunca akla gelen ilk seçeneklerden biri EaseUS Todo Backup oluyor. Sevindirici biçimde uygulamanın ücretsiz sürümü var yani denemesi bedava! Hem de temel fonksiyonlar açık.

EaseUS Todo Backup Home 10.6

Uygulamanın ana sayfasını https://www.todo-backup.com/home/home-backup.htm ziyaret edip 66 MB boyutlu ve Windows 10/8/7/Vista/XP destekli ücretsiz paketi indirebilirsiniz. Bu paket aslında iki seçenek sunuyor. Free sürümü kullanmak ya da ücretli Home Edition sürümünü sınırlı süre denemek. Ekrana gelen bilgiye bakılırsa bu indirme aşamasında indirim şansı veriliyor. Normalde 29 dolar olan Home lisansı 17.4 dolar ve normalde 59 dolar olan ömür boyu güncelleme alan Home lisansı 35.4 dolara sunuluyor.

Üstteki line tıklayıp indirdiğimiz kurulum paketini çalıştırınca dil seçeneklerinde Türkçe göremedik ve İngilizce ilerledik. Adımlara dikkat edin çünkü arada ek olarak McAfee WebAdvisor de kurmak istedi. Seçenekler baştaki gibi ücretsiz sürüm ya da Home sürümün gün sınırlı denemesi. Biz inceleme yapacağımız için sol alttan Home sürüm denemeye tıkladık ki gösterildiği gibi tüm artıları görebilelim. Kurulum için diskte 441 MB boş alan istiyor.

Kurulum bitince firma sitesi açılarak bir kez daha farklar gösterildi ve Home sürümünü bu kez indirimle 23.20 dolar alma şansı verildi. Normalde ortak özellikler yani ücretsizde de olanlar şöyle:

Standart yedekleme ve geri yükleme hızı

Dosya/disk/bölüm/komple sistem yedekleme ve geri yükleme

Tam, fark, eklemeli yedekleme modları

Buluta yedekleme

Disk klonlama ve işletim sistemini yeni diske/SSD’ya aktarma

Ücretsiz sürümde olmayanlar:

Normalden daha hızlı yedekleme ve geri yükleme

Outlook 2003/2007/2010/2013/2016 ve Ooutlook Express e-posta yedekleme ve geri yükleme

Tüm sistemi yeni bir PC’ye aktarma

Ücretsiz teknik destek

Yedek bitince e-posta bildirimi

İstenen dosyaları yedek işlemi dışında bırakma

Yedekleme işlemi öncesi ve sonrası komut çalıştırabilme

Alınan yedeği sonra FTP’ye gönderebilme

Olay bazlı tetiklenen yedekler

Kurulan uygulamayı başlatınca Home sürüm denemesi seçili göründü. Farklar bir kez daha gösteriliyor ve Home sürümü almak için bu kez 29 dolarlık teklif geliyor. Denemek için sağ alttaki butona tıklayın ama önceden lisans almışsanız kodu kutuya girince aktifleşecek. Bize üretici kod vermişti ve girdik.

Kodu girince Home sürümü aktifleşti. Kurulum işlemi gerçekten kolayca ve kısa sürede tamamlandı. Uyarı olarak kurtarma diski oluşturmamız istendi ki Windows açılmaz hale gelirse bu diskle başlatıp verileri geri yükleyebilelim. Sağ alttan şimdi oluştur dedik.

Temelde WinPE yüklü olarak Todo Backup karşınıza gelecek ve Windows açılmasa da aynı uygulama çalışacak. Seçenekler ISO yazmak ya da parmak bellek. 1 GB parmak bellek bile yeterli geliyor.

Üç dakika geçmeden ISO paket aldık ama sonrasında USB bellek için de yedek aldık. Hemen ilk başta yapmanız şart değil. Sonra uygulama araçlar menüsünden de yapabilirsiniz. Bitince sistemimizi yeniden başlatıp Boot sıralamasında bu USB belleği başa çekince gerçekten de yükleyip uygulamayı başlattığını gördük yani işe yarıyor.

Uygulama henüz yeniyken ana ekran bu şekilde. Üstten işlem seçip başlamak gerekiyor. Arabirim son derece sade ve anlaşılır.

Araçlar menüsü içindekiler kayıt defteri, başta yaptığımız acil durum diski, disk içeriğini kökten temizleme, alınan imajların kontrolü, PreOS aktifleştirme, iSCSI ağ sürücüsü varsa bağlanma, disk ekleme ve disk listesini güncelleme. PreOS’un özelliği acil durum diskine alternatif olması yani böyle bir parmak bellek yapmadıysanız bunu aktifleştirince Windows açılışı sırasında bir menü geliyor ve seçerseniz doğrudan Windows açılmadan önce Todo Backup arabirimi yükleniyor ve işlemler yapılabiliyor. Denedik ve çalıştığını gördük. Tek eksisi disk arızalanırsa erişilemez olacağı.

Biz ilk adım disk ya da disk bölümü yedekleme. SSD’mizi komple seçtik ve harici diskimize yedekledik. Alttan seçim yaparken ağ sürücüsü, NAS, iSCSI alanı gösterilebilir. Zamanlama vermek mümkün ve işin güzeli Hot backup adlı yedekleme sisteminden dolayı (Microsoft VSS) Windows içinde olmanıza ve kullanmanıza rağmen açık dosyalar dahil yedek alabiliyor! Bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekmiyor!

Alttan ek ayarlara tıklayınca görecekleriniz sıkıştırma seviyesi, belirli boyutlu paketlere bölme, 256-bit AES kriptolama, sistem/ağ yükü sınırlama, bitince e-posta bildirimi, ön/son komut ekleme, ftp’ye atma ve yedek dışı kalacak dosyalar/klasörler ama başta dediğimiz gibi bazı seçenekler ücretsiz sürümde yok.

83 GB dolu olan 120 GB SSD’nin harici USB 3.0 diskimizde yedeklenmesi 20 dakika civarı sürdü ve 60 GB boyutlu pbd uzantılı dosya kaydedildi. Sıkıştırma ayarı normal seçiliydi.

Yedek bitince ana ekranda listeleniyorlar. Bu aşamadan sonra geri yükleme yapmak, yedeği tazelemek (üç mod: tam kapsamlı, fark ya da artış), eski yedeği silmek, diğer bilgisayara aktarmak, imajın doğruluğunu kontrol etmek ve Windows gezgini gibi içini görüp sadece istenen dosyayı çekmek mümkün.

İmaj kontrolü sayesinde aldığınız yedeğin sorunsuz olup olmadığını kolayca kontrol edebilirsiniz.

Bir diğer kolaylık yedek imajını doğrudan açıp içeriğinde gezmek ve sadece istenen içeriği, istenen yere geri açmak.

İlk adımdaki disk ve disk bölümü yedeklemede saklama yeri olarak bulut seçilemiyordu. İkinci ana seçenek olan dosya ve klasör yedeklemedeyse ek olarak kayıt yeri bulut olabiliyor. Görüldüğü gibi Dropbox, Google Drive ve OneDrive seçiliyor. Üçünü de denedik ve sorunsuzca ekledik.

Bu ikinci denemede klasör yedekleme yaptık ve Google Drive alanına gönderdik. Sorunsuz biçimde gerçekleşti. Görüldüğü gibi yedekleme sırasında uzun sürecek gibiyse menüyü açıp bitince kapat, uyut gibi seçeneklere tıklayabilirsiniz.

Bir sonraki ana seçenek sistem yedekleme yani işletim sistemini birebir klonluyor ve yeni diski taktığınızda aynı biçimde çalışır hale geliyor. Yeni bir SSD’ye ya da daha büyük sabit diske geçiş için ideal ve anlaşılır.

Bir sonraki ana seçenek Smart yani akıllı yedekleme ve görevi her yarım saatte bir kontrol edip değişiklik varsa ilgili klasör ve dosyaların yedeğini güncel hale getirmek. Böylece daha az zaman ayırmanız gerekiyor. Bu şekilde sistem/disk/disk bölümü yedeği alınamıyor.

Disk ve disk bölümü klonlama aslında yedek alıp daha sonra bunu diğer bir diske açmaktan ibaret. Hemen yanındaki System Clone ise Windows 10 işletim sistemini yedekliyor ve seçeneklerden işaretlerseniz USB harici disk/parmak belleğe klon alıp bu şekilde taşınabilir Windows 10 haline getiriyor. Denediğimizde çalıştı ama USB bellekten çalışan Windows aşırı yavaş.

NOT: Firma açıklamasına göre 17 Ekim 2017’de çıkacak Windows 10 Sonbahar güncellemesi yapacaklar için özel bir destek sayfası eklendi ve buradan görülebilir:

https://www.easeus.com/solutions/windows-10-update-tips.html