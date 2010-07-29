Bozuk CD ve DVD’lerinizi kurtarın

Zaman içerisinde çizilen ve zarar gören optik medyalarınızı atmayın, çünkü aslen açamadığınız bu CD ve DVD’lerde bulunan verilerinizi kurtarabilirsiniz.
Günümüzün en ucuz yollu yedekleme yöntemi kuşkusuz optik medyaları kullanmaktır. Filmlerden müziklere, imajlardan ofis dosyalarına kadar hemen her şeyimizin yedeğini CD ya da DVD medyalara kaydederek saklamak çok pratik bir yol gibi gelir bizlere. Çünkü bu medyalar hem yerden kazandırır hem de uzun ömürlü bir teknoloji olduğundan bundan yıllar sonra da kullanılabilecektir. Ancak gerçekten bir optik medya bu kadar dayanabilir mi dersiniz? Aslında bu sorunun cevabını hemen herkes bir kez dahi olsa yaşayarak almıştır. Çünkü optik medyalar oldukça hassas bir yüzeye sahip olduğundan kullanım sırasında mutlaka çizilirler ve bir zaman sonra da okuma hataları vermeye başlarlar. Sonuçta kullanıcılar bu medyalardan ve içerisindeki verilerden vazgeçmek zorunda kalırlar. Peki, ya bu optik medyaların içerisinde vazgeçemeyeceğiniz bir veri ya da dosya varsa? Mesela bir ödev, proje ya da işletim sisteminizin kurulum dosyaları olsa? Eminiz ki eliniz o CD ya da DVD’yi atmaya gitmezdi.
İşte bu tarz bir durumla karşılaştığınızda verilerinizden vazgeçmek yerine onları büyük ölçüde kurtarabileceğinizi söylemek isteriz. Bu uygulama için ücretsiz olarak dağıtılan CD Recovery Toolbox adlı yazılımı kullanacağız. Bu yazılımı www.oemailrecovery.com/cd_recovery.html adresinden indirebilirsiniz. Yaklaşık 700 KB gibi küçük bir boyuta sahip olan CD Recovery Toolbox, oldukça kolay bir kurulum ve kullanıma sahip.
Tek tıklamada verilerinizi kurtarın
Kurulumu ve kullanımı oldukça basit olan CD Recovery Toolbox, sade bir kullanıcı arabirimiyle karşılıyor bizleri. Çizilmiş, yıpranmış ya da çatlamış optik medyanızı, optik okuyucunuza yerleştirdikten sonra tek yapmanız gereken “next” tuşuna basarak yönergeleri izlemek oluyor. Bu aşamada optik medyanızın sahip olduğu zarar boyutuna göre değişen sürelerde beklemek durumunda kalıyorsunuz. Örneğin biz yazımızı hazırlarken eskilerden kalma Bomfunk MC’s CD’si kullandık. Dinlemekten çizilmiş ve müzik setleri tarafından okunmaz hale gelmiş bu CD’mizi yazılımın taraması ve içeriğini listelemesi yaklaşık 10-12 dakika sürdü. Sonuçta içeriği kopyalayarak amacımıza ulaşmamızı sağladı. Bu aşamada bir müzik CD’si yerine 3-4 GB boyutunda bir oyun ya da film DVD’si kurtarmayı deneseydik çok daha uzun bir analiz ve kurtarma sürecine girecektik. Yani veri boyutu ve diskin hasar derecesi bekleme sürecinizi (dolayısıyla başarı oranınızı) etkileyen başlıca iki etken.
Her zaman başarı beklemeyin
Yaptığımız örnekte bazı şarkıların (12 parçadan 3 tanesinin) cızırtılar ve hışırtılar içeridiğini gördük. Belli aralıklarda da atlamalar gerçekleşiyordu. Bu aslen beklediğimiz bir sonuçtu çünkü çizilen noktalara denk gelen veriler ister istemez yüzde 100 oranında kurtarılamazlar. Bunun temel nedeni optik medyaların veri tutan yüzeylerinin çok hassas olması diyebiliriz. Özellikle de markasız ve ucuz ürünlerde bu hassasiyet daha da arttığından parmak izinden bile etkilendiğini söyleyelim. O nedenle sonucun başarısından emin olamazsınız.
benim sorunum biraz garip gelebilir ama bendeki cd ve dvd ler bir süre sonra (2-3 yıl veya yazdıktan 1 ila 5 gün sonra) çalışmaz dıruma geliyor.hemde dvd vd cd lerimde en ufak bir çizik olmadan bazılarının kaplamalarında yanıklar oluşuyor bazılarının kalkıyor bazıları ise gözle görülür en ufak birşey yokkken okumuyor.
birçoğuda böyle hiçbirşey yokken okumuyor.2-3 tane dvd yazıcım var hiçbiri okuyamıyor.
kaplamalar için bir kurtarma yöntemi var mı acaba?
ben bursada oturmaktayım rutubet buna sebeb oluyor zannedesem.
bir süre uğraştıktan sonra 3.5 inçlik harici harddisklerden aldım dvdlerimi aktarmaya karar verdim.
bilen varsa yardımcı olursa sevinirim
teşekkürler
bu arada bu türbirçok yazılımın hatta ücretlilerin bile bir faydası olmuyor.
Kullandığın cd markalarını kontrol et başka markalarda dene ayrıca 3-4 tane cdromum var diyorsun kardeş o cdromları kendi pcnde deneme başka pclerde sebei ıde kabloları olabilir cd romun bağlantısı sata veya Ide ise kabloları değiştir öyle dene
birçok cd ve dvd denedim hiçbirinden istediğim sonuçları alamadım.dvd romların okuyamama gibi sorunları yok.başka bilgisayarlardada denedim olmuyor.ide bağlantı kullanıyordum.şimdiki bilgisayarım satalı dvd kullanıyorum. gene okuyamıyor.sorun cd lerin ömürlerinde.kaplamalarda zannedersem bunu gidermenin yolu yok mu acaba?
gerçekten işe yarıyor. süpersiniz. Köy videolarımdan ümidi kesmiştim. Çok teşekkürler.
hayal-et kardeş sanırım bahsettiğin cdlerde sorun eeğr gerçketen senin dediğin gibi cnin kaplamlarındandsa yapıcak bir şey yok cd değiştir kalitesiz cdler çabuk eskir ve yıpranır okuma sorunu çok çıkar
hayal kadeş şöyle mantıklı düşünürsek senın sorunu dwd weye cd rom un fazla hızlı dönüyo ve bunun sebebınde şırı ısınıyo bide şöyle dene nero 8.1 özellik war topragım;dwv veya cd okuma hızını test et,yazma hızını test et.bu işlem bitikten sonra yazma we okuma hızını düşür ve artır diyo ordan bı ayarlamaya calıs.wallahi kardes sen benım turdugum yeri görmen lazım full+full rutubet tabi ben önlemımı aldım da rütübet ve nemlı oramdan da olabılır bak şunu dene cekıgın we aldıgın cd leri güzelcene streçle dostum ben bunu söyleye bılırm.
Ben denedim Gayet iyi sonuç aldım.
dediğiniz gibi hava ve ışık ile teması kesmeliydim aslında en mantıklısı bu
cd ler cızık olmadıgı halder kullanamayan arkadsım sen vista kullanıyorsan oyle olur. ben surdan bılıyorum cok ama cok onemlı bir işimi saatlerce ugrtastım yaptım sora cd yekaydettım cıkarıp taktım konturol amaclı calısıyıordu. sonra xp dede baktım yıne caLISIYORDU ama cd yi asıl lazım olan yerde takınca onlarca kısının arasından benımkı calısmıyordu vistrada bu hata cok sık oluyor yazdıgı cd 1-2 gune bıle okunmaz hale gelıo…
Anut ilginç bir yorum eğer dediğin gerçekten doğru ise Vista kullanmasını şiddetle kimseye tavsiye etmem
xp pro da yazmıştım. sonra xp den windows 7 ye direk geçiş yaptım.
Aslında anlam veremiyorum bu Micosroftu neden vistayı çıkardılar anlamadım telefon işletim sistemi gibi desteklediği program sayısı az çıkardığı sıkıntılar cabazı win7 kullanıyorum rahatım
güzel programa benziyor
Dergi ile verdiğiniz DVD’lerde de işe yarıyor mu?
muhammed görmüyor musun cd ve dvd yazıyor
çizik cd ve dvd leri en iyi okuyan LG marka sürücülerdir LG kullanın
başınız ağrımasın diğer markalar yüzünden 100 tane dvd yi çöpe attım
kendi yazdığı dvd leri 2gün sonra okumuyorlardı
1 tane saklamıştım aarkadaşın pc sinde denemek için ve okudu onun
sürücüsü LG idi sonra bende LG aldım memnunum reklam yapmıyorum
deneyin görün
zaten bizim tokatta lg den başka dvd-rom cd-rom bulamassın zannedersinki bedava dağıtmışlar kime gitsen lg bendede lg var daha dün 70 tl aldım IDE kanallı ama okuma v yazma hızını pek beğenmedim öbürü daha güzeldi markası acayip bişeydi ama alman malıydı…ha proğram süper bence herkesin DÖKÜMANINDA bulunması gereken bişey…………
Zaten tokatta çeşit çeşit marka beklemek yanlış. Ben de tokatta oturuyorum. 2-3 tane kaliteli ürün satan teknoloji mağazası var. onlarda satılan ürünler de kısıtlı. Bu sebeple bir şey alacak olduğumda internetten sipariş etmeyi tercih ediyorum.
Hayal et kardeş sorunun benim başıma çok geldi ben ilk önce lap topumun kutusundan çıkan rutubete karşı tozu cdlerin yanına koydum tanıdı ama hata verdi aldım pamuku elime sildim tüm cd yi ve artık hata vermedi cd recovery çizilmiş cd ler için ve tanımayan cd leride tanır veyasıl benimde tanımıyordu pc hastanesine götürdüm meğerse cd tanıma yerim virüs kapmış ondanda olabilir veyhasıl mesela bilgisayarımda cd nin resmini göstermez ama sen tıkla o girer eğer bunları denedikten sonra olmuyorsa cd tanıma sistemin bozulmuş olabilir
3-4 yıl önce DVD yazdırmıştım içinde fotoğraflarım vardı. kabına koydum ve kaldırdım. Çizilmesi ve manyetik alana mağruz kalması imkansız. Yazdırırken Cdburner XP ile xp işletim sisteminde yazdırdım. Şimdi win 7 kullanıyorum açamıyorum. Yardımcı olur musunuz..
valla arkadailar ben onu bunu bilmem… benim dvd cdim bozuktu içinde gta-4 ün dosyaları vardı bu program sayesinde hepsini kurtardım kim yapmış ise bu programı eline saglık
benim cdim bükülmüştü düzeltsem çalışırmııı
allah sızlerden razı olsun 10 yıllık cd lerden az hasarla kurtardım liseli fotolarımı minnettarım :))