Bozuk CD ve DVD’lerinizi kurtarın

Zaman içerisinde çizilen ve zarar gören optik medyalarınızı atmayın, çünkü aslen açamadığınız bu CD ve DVD’lerde bulunan verilerinizi kurtarabilirsiniz.

Günümüzün en ucuz yollu yedekleme yöntemi kuşkusuz optik medyaları kullanmaktır. Filmlerden müziklere, imajlardan ofis dosyalarına kadar hemen her şeyimizin yedeğini CD ya da DVD medyalara kaydederek saklamak çok pratik bir yol gibi gelir bizlere. Çünkü bu medyalar hem yerden kazandırır hem de uzun ömürlü bir teknoloji olduğundan bundan yıllar sonra da kullanılabilecektir. Ancak gerçekten bir optik medya bu kadar dayanabilir mi dersiniz? Aslında bu sorunun cevabını hemen herkes bir kez dahi olsa yaşayarak almıştır. Çünkü optik medyalar oldukça hassas bir yüzeye sahip olduğundan kullanım sırasında mutlaka çizilirler ve bir zaman sonra da okuma hataları vermeye başlarlar. Sonuçta kullanıcılar bu medyalardan ve içerisindeki verilerden vazgeçmek zorunda kalırlar. Peki, ya bu optik medyaların içerisinde vazgeçemeyeceğiniz bir veri ya da dosya varsa? Mesela bir ödev, proje ya da işletim sisteminizin kurulum dosyaları olsa? Eminiz ki eliniz o CD ya da DVD’yi atmaya gitmezdi.

İşte bu tarz bir durumla karşılaştığınızda verilerinizden vazgeçmek yerine onları büyük ölçüde kurtarabileceğinizi söylemek isteriz. Bu uygulama için ücretsiz olarak dağıtılan CD Recovery Toolbox adlı yazılımı kullanacağız. Bu yazılımı www.oemailrecovery.com/cd_recovery.html adresinden indirebilirsiniz. Yaklaşık 700 KB gibi küçük bir boyuta sahip olan CD Recovery Toolbox, oldukça kolay bir kurulum ve kullanıma sahip.

Tek tıklamada verilerinizi kurtarın

Kurulumu ve kullanımı oldukça basit olan CD Recovery Toolbox, sade bir kullanıcı arabirimiyle karşılıyor bizleri. Çizilmiş, yıpranmış ya da çatlamış optik medyanızı, optik okuyucunuza yerleştirdikten sonra tek yapmanız gereken “next” tuşuna basarak yönergeleri izlemek oluyor. Bu aşamada optik medyanızın sahip olduğu zarar boyutuna göre değişen sürelerde beklemek durumunda kalıyorsunuz. Örneğin biz yazımızı hazırlarken eskilerden kalma Bomfunk MC’s CD’si kullandık. Dinlemekten çizilmiş ve müzik setleri tarafından okunmaz hale gelmiş bu CD’mizi yazılımın taraması ve içeriğini listelemesi yaklaşık 10-12 dakika sürdü. Sonuçta içeriği kopyalayarak amacımıza ulaşmamızı sağladı. Bu aşamada bir müzik CD’si yerine 3-4 GB boyutunda bir oyun ya da film DVD’si kurtarmayı deneseydik çok daha uzun bir analiz ve kurtarma sürecine girecektik. Yani veri boyutu ve diskin hasar derecesi bekleme sürecinizi (dolayısıyla başarı oranınızı) etkileyen başlıca iki etken.

Her zaman başarı beklemeyin

Yaptığımız örnekte bazı şarkıların (12 parçadan 3 tanesinin) cızırtılar ve hışırtılar içeridiğini gördük. Belli aralıklarda da atlamalar gerçekleşiyordu. Bu aslen beklediğimiz bir sonuçtu çünkü çizilen noktalara denk gelen veriler ister istemez yüzde 100 oranında kurtarılamazlar. Bunun temel nedeni optik medyaların veri tutan yüzeylerinin çok hassas olması diyebiliriz. Özellikle de markasız ve ucuz ürünlerde bu hassasiyet daha da arttığından parmak izinden bile etkilendiğini söyleyelim. O nedenle sonucun başarısından emin olamazsınız.