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BlitzWolf BW-ES2 Çift Sürücülü Kulakiçi Kulaklık

İncelemeler, Yeni Ürünler

Ses ürünleri de geliştiren BlitzWolf’un ürün gamındaki ilgi çekici yeni seçeneklerden biri çift hoparlör içeren Dual Dynamic Driver adlı teknolojiye sahip BW-ES2 kulakiçi kulaklıklar oldu.

Sol üstte görülen sağlam kartondan yapılmış mat siyah kaplı kutu içinde başarılı biçimde korunan kulaklık dışında sert plastik taşıma çantası, çok dilde kullanma kılavuzu, garanti belgesi, yaka mandalı, küçük ve büyük boy tıpaç seti, kablo sarma cırtı geldi. Mat plastik kaplı kablo uzunluğu 120 mm.

Sadece 17 gram gelen kulaklık, şeffaf kasasıyla içte yer alan sürücüleri gösteriyor. Siyah ve kırmızı renk seçenekleri var ve bize gelen örnek kırmızı sürüm ama burada iç detaylar ve kablo dışındaki kısımlar hala siyah. Bu tip kulakiçi kulaklıklara alışmak biraz zaman alabilir. Sıkı biçimde oturunca dış sesleri duymuyorsunuz ve iyi izolasyon yapıyor. 3.5 mm fiş evrensel ve kablo üzerinde mikrofonlu kumanda var. Ses ayarlarma, oynat/durdur ve sonraki şarkı vb mümkün.

Çift 6 mm çaplı hoparlörden biri tiz, diğeri bas ses üretiyor. Böylece daha kapsamlı ses vaat ediliyor. 16 ohm dirençli kulaklıkta sürücülerin hassasiyeti 108 ± 3dB ve frekans aralığı 20Hz-40kHz. Gövde kısmı yumuşak plastik. Önerimiz hemen ses abanmadan ilk yüz saat boyunca hoparlörleri alıştırmanız. Ses zamanla daha da oturacak.

BlitzWolf BW-ES2 Çift Sürücülü Kulakiçi Kulaklık

Normalde 26 dolar olan bu kulaklıkları bu haftaki Kara Cuma indirimlerinde 16 dolara alabilirsiniz. Fiyatını rahatlıkla hak ediyor.

BlitzWolf sitesi üzerinden sipariş: https://goo.gl/AiVT3h
BangGood üzerinden sipariş: https://goo.gl/4hmZk7

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