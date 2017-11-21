BlitzWolf BW-LT1 Akıllı Ayarlanabilir LED Masa Lambası

Çok sayıda başarılı ürüne imza atmış olan BlitzWolf firması ürün gamına akıllı bir masa lambası eklemeyi ihmal etmedi. LED alanında deneyime sahip olan ve çeşitli aydınlatma ürünleri sunan firmanın BW-LT1 adını verdiği akıllı masa lambası LED sayesinde güç tüketimini düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda en büyük sorunlardan biri olan ışık tonunu düzenleme seçeneği de veriyor.

Gayet uzun ve büyük bir kutu içinde kapımıza gelen kutu herhangi bir gümrük sorunu yaşamadı ve hasar görmeden ulaştı. İç kısımda iyi biçimde koruma var ve hasar yok.

Alt kısımda tutucu ve metal yüklü ağır bir ayak, montaj kapağı, güç için 12V DC adaptör, kullanma kılavuzu ve garanti belgesi yer alıyor.

Son olarak LED lambanın kendisi katlanmış biçimde geliyor. Beyaz ve siyah renk seçenekleri bulunmakta. Montaj işlemi son derece basit. Sadece ayağın üstüne koyun ve alttan vidalayın.

Hem altta, hem üstte döner menteşeler var. Üstteki kısım çift eksense dönebiliyor. 48 LED içeren beyaz reflektörlü aydınlatma kısmı için 15W güçten ve 50 bin saat ömürden söz ediliyor.

Cihazın denge sorunu yok ve hangi şekli verirseniz sabit duruyor. Altta parlaklık için beş kademe var ve en yüksekte 960 kandela sunuyor. Aynı zamanda ışık tonu için üstten alta 5300K okuma, 6200K çalışma, 4200K dinlenme, 3300K uyku modları var. Kapatıp açsanız bile hem mod, hem parlaklık hafızadan geri geliyor. Uykunuz gelmişse sol alttakine basınca bir saat içinde otomatik kapanacak. Sağ alttaki normal aç/kapa tuşu.

Son olarak ayağın yanındaki USB portuna baktık. İddia edilen değere göre USB çıkışı 2.1A destekli ama biz 3.16A zorladık ve sorun yaşanmadı. Elbette uzun süreli kullanımda ısınma olabilir ama aynı anda LED’i yaktığımızda ne akımda, ne aydınlatmada düşüş de olmadı. Firmanın verdiği 2.1A değerine uymak anlamlı. Gerçekten de iyi geliştirilmiş bir cihaz.

Görüldüğü gibi seçimi yapmak ve aydınlatmada renk tonunu ve şiddeti seçmek size kalıyor. Normalde 45 dolar civarına görmüştük ama şu günlerde Kara Cuma indiriminde 35 dolara düşmüş ve gönderim ücretsiz. Kaçırmayın deriz!

BlitzWolf BW-LT1 Akıllı Ayarlanabilir LED Masa Lambası

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