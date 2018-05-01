BlitzWolf BW-P6 QC3.0 10000 mAh Power Bank

Kısa süre önce BlitzWolf imzalı BW-PF2 Power Bank modelini incelemiş, hem yüksek kapasitesi, hem de geniş uyum listesiyle en ideal seçeneklerden biri olduğuna kanaat getirmiştik. Anlaşılan firma hız kesmiyor ve yeni Power Bank modelleri sunmaya devam ediyor. Seriye eklenen son seçenek BW-P6 ise kapasiteyi korumasına rağmen gömlek cebine giren ince form faktörüne geçiş yapabilmek adına 18650 Li-Ion bataryalar yerine Li-Po polimer bataryalara yer veriyor.

Her zamanki gibi beyaz ve yeşil renklerin hakim olduğu sade tasarımlı kutuyla geliyor. İç kısımda darbe engelleyici kısımlar var.

İlk etapta basit bir kullanma kılavuzu ve ürün desteği rehberi karşımıza çıkıyor.

Elbette cihazla birlikte uyumlu ve onaylı USB kablosu da sunuluyor. 50 cm kablo ne çok uzun ne de çok kısa. Amaç uyum ve yüksek akım sunabilmek. USB ile microUSB aracı geçiş yapmakta.

139 x 68 x 16 mm boyutlu plastik gövde önceki modellerden daha ince ve cebe rahatça sığabiliyor. 208 gram ağırlığıyla önceki modelden biraz daha hafif ki nedeni aluminyum yerine plastik kasa olmalı. Üstteki dört ufak gözde gizli mavi LED’lerle kalan kapasite değeri görülebiliyor.

Sağdaki yeşil portta QC3.0 (5V/3A ya da 9V/2A ya da 12V/1.5A) onayı var ve geriye dönük olarak QC2.0 da destekleniyor. Aynı zamanda Apple 2.4A, Samsung hızlı şarj ve AFC de destekliyor. Soldaki klasik USB portu akıllı ve cihaza göre en yüksek hızı veriyor. Maks. akım 2.4A. İki port aynı anda kullanılınca maks. güç 18W yani ikisi toplam 3.6A sınırlı. Ortadakiyse microUSB üzerinden şarj portu.

Test için önce tam şarj ediyoruz. QC3.0 onaylı şarj adaptörünü microUSB üzerinden bağlayınca 9V ile 2A civarı hızla şarja geçti. Sıfırdan tam şarj olması 3 saat sürüyor. Elbette sona doğru akım iyice düşüyor. Geçen sürede 4864 mAh alarak durdu. Adaptör QC olmazsa şarj daha uzun sürecekti.

10000 mAh kapasiteli lipo batarya muhtemelen nominal 3.7V sunabiliyor. Klasik USB portunun sınırını ölçmek için 3.18A yük bindirince 4.80V değerine düştü ki kabul edilir sınırlarda. Yüzde 80-85 arası verim sunabilen cihazı test ederken bu kadar yüklemedik. Daha önceden olduğu gibi 2A ile sabitledik ve 3 saat dayanabildi. Verdiği kapasite toplam 6190 mAh oldu. Şaşırtıcı bir durum değil ve telefonunuzu iki kez şarj edebilir.

Type-C desteği arayanlar BW-PF2 modelini tercih edebilir. Bu model daha evrensel ve ince kasalı. Herhangi bir dezavantajı bulunmuyor ve özelliklerine göre son derece cazip bir fiyatla sunuluyor.

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