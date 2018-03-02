BlitzWolf FWC3 Qi Kablosuz Şarj Beşiği

Kablosuz şarj desteği mobil cihazlara seneler önce eklendi ama geçen sene ilan edilen iPhone modellerinden sonra hızlı biçimde yaygınlaşmaya başladı. Hatırlanacağı üzere geçen sene içinde BlitzWolf imzalı BW-FWC1 hızlı kablosuz şarj beşiğini incelemiş ve gerçekten de 5W üstü hızlara izin verecek biçimde QC üzerinden 9V geçişi yaptığını ve 10W sunduğunu görmüştük. Elbette bunun için mobil cihazın hızlı Qi desteği içermesi şart. iOS 11.2 güncellemesinden sonra iPhone 8, 8 Plus ve X modellerine 7.5W kablosuz şarj desteği geldi ve FWC1 sahipleri fark gördü. Daha uygun bir seçenek arayanlar içinse standart 5W kablosuz şarj desteği sunan BW-FWC3 modeli hazır edildi.

Sade görünümlü bir kutu içinde gelen ürünün iyi biçimde korunduğu söylenebilir. Bize gelen kutu posta boyunca kısmen ezilmiş olsa da iç kısımda hasar yoktu.

Kapağı açınca ilk olarak son derece basit ve anlaması kolay bir kullanım kılavuzu çıkıyor.

Aynı zamanda BlitzWolf imzalı ve son derece kalın bir USB kablosu var. İki metre civarı kablo yeterli uzunlukta. En iyi güç aktarımı için mutlaka bunu kullanmalısınız.

Son derece sade görünümlü ve tamamen yuvarlek olan bir beşik bizlerle. Üst kısımda kaymaz tip plastik kaplı ve çerçeve kısmı kaliteli metalden ve bu nedenle 210 gram ağırlığında olup masada sağlam duruyor. 90 mm çaplı ürünün kalınlığı 11 mm ve kolayca cepte bile taşınabilir.

Görüldüğü gibi giriş sadece 5V USB üzerinden 1.5A akımla sınırlı. Çıkış ise en fazla 5V 1A yani 5W ötesine geçemiyor. Bu yüzden standart kablosuz şarj var ama hızlı değil. Sonuç olarak cihazınızda hızlı şarj desteği varsa kablosuza geçince konfor adına daha uzun süre beklemeniz gerekecek.

Kutudan çıkan kabloyu kullanarak yan kısımdaki microUSB portu üzerinden güç verip bu şekilde bırakabilirsiniz. İfade edilen verim değeri yüzde 70-82 arasında. Herhangi bir cihaz konmadığında güç tüketmiyor. Aynı zamanda kısa devre, aşırı voltaj, akım ve güç korumaları var.

Test edilip onaylanan cihazlar:

Samsung Galaxy S8, S8+ S7, S7 Edge, Edge S6, S6, Note 5, Note 5 Edge, Note 8, Note 7, Note 7 Edge

Apple iPhone8, 8 Plus, X

LG G2/G3/G Pro

Google Nexus4/Nexus5/Nexus6/Nexus7

Nokia Lumia 1520/930/928/920/830/735, 950/950XL

HTC 8X (ABD sürümü), Droid DNA, Thunderbolt

Motorola Moto Maxx, Droid Turbo 2/Turbo/Mini, Moto 360 Smart Watch

Sony Xperia Z4v/Z3V

BlackBerry Z30, Classic

Üst kısma cihaz konunca şarj başlıyor ve öndeki durum LED’i nefes efektiyle mavi renk yanıp sönüyor ama çok parlak değil ve gece rahatsız etmiyor. Cihaz uyumsuzsa hızlı biçimde mavi yanıp sönüyor. Şarj işlemi sona erince sabit mavi oluyor. En yüksek mesafe 10 mm yani kullanılan kılıfa dikkat. 3 mm’den kalın olması önerilmiyor ve metal kılıf olursa işlemiyor!

Denemeler sırasında herhangi bir sorun yaşamadık ve sorunsuz biçimde kablosuz şarj gerçekleştirebildik. İşlemin süresi cihazdan cihaza fark gösteriyor. Yüzde 15 indirim kuponu “15FWC3” sonrasında 11.89 dolar değerine alınabiliyor. Kampanya bitmeden BangGood üzerinden almak isterseniz: https://goo.gl/oG5jiL