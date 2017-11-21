Drobo 5N2 NAS İnceleme

Ağ bağlantılı depolama çözümleri geliştiren firmalar arasına eklenen Kaliforniya merkezli Drobo az kişiden oluşan bir ekibe sahip. 12 yıllık geçmişi olan Drobo Inc. şimdiye kadar son kullanıcılar ve işletmelere özel 4-12 tane 3.5 inç SATA sabit disk destekli çok sayıda ürün hazırladı. Beş sabit disk ve tek bir mSATA SSD destekli Drobo 5N2 modeli bu sene ilan edilmişti. USB, eSATA, FireWire ya da Thunderbolt gibi harici girişi olmayan 5N2’nin beş sene önceki 5N’den farkı çift Gbps ağ bağlantısı olsa gerek. Bunu kullanarak güç birleştirme ya da yedek bağlantı kurulumu yapılabiliyor.

BeyondRAID

Drobo’nun çoklu disk içeren cihazlarında standart RAID yerine özel geliştirilen BeyondRAID kullanılıyor. Bunun en büyük getirisi disk boyutlarının aynı olmasınının gerekmemesi. Normalde RAID 1 ile veri güvenliği için iki diskin boyutu aynı olmazsa ufak olan kadar kapasite elde edilir. RAID 1 ve RAID 5 benzeri teknikleri birleştiren özel BeyondRAID ile disk boyutu farklı olsa da hem veri güvenliği sağlanıyor, hem de boş alan azalınca disk çıkarıp yerine daha büyüğü takılabiliyor. Drobo’nun amacı daha basit biçimde ve alan kaybı olmadan güvenli veri depolamak.

Kutu içeriği olarak 5N2 dışında kurulum rehberi, 12V 10A destekli güç adaptörü ve bağlantı kabloları çıkıyor.

Ön kısımda beş disk için durum LED’i , sol altta güç LED’i (yeşil OK, sarı uyku, kırmızı aşırı ısınma), hemen sağında yüzde cinsinden doluluk oranı LED’leri, en sağda yazma işlemini gösteren LED var. İşin ilginci en yüksek ortam sıcaklığı 35C olabilir debiliyor.

Arka kısımda 120 mm fan, güç butonu, 12V DC güç girişi, çift Gbps ağ portu ve Kensington kilit deliği var. Tek ağ portu yeterli ve ikincisi takılırsa hızlanma ya da yedek hat olarak seçilebiliyor. Ne ön, ne de arkada USB portu ya da kart okuyucu olmaması şaşırtıcı. İçte gizli batarya sayesinde güç kesilse bile sorunsuz olarak kendini kapatabiliyor. 120 mm fanın rahatsız edici gürültüsü yok. Diske bağlı oynama olabilir ama güç tüketimi 100 Watt değerini asla aşmıyor.

Alt kısımda sürpriz olarak mSATA SSD yuvası var ve açıklamaya göre yazma ve okuma işlemlerini on kata kadar hızlandırabiliyor. Önerilen 60 ya da 120 GB SSD çünkü daha yüksek boyutun getirisi yok. Sistemde dört çekirdekli 1.6 GHz Marvell Armada işlemci ve 2 GB RAM yer almakta.

Ön kapak mıknatıslı ve disk çekmecesi yok. Sadece ileri itip sona kadar itiyoruz. Beş diskle en fazla 5 x 10 TB = 50 TB elde edilebiliyor. En az iki SATA HDD kullanmak şart. Aletsiz kurulum ve disk çıkarmak mümkün. Işıklar yeşilse OK, sarıysa disk doluyor, kırmızı ise diski değiştirin. Son olarak boyutlar 262.3 x 150.3 x 185.4 mm.

http://www.drobo.com/start/ adresine girin, cihazı seçin ve önceden Drobo’nuz varsa terfi yoksa sıfır kurulum seçin. Drobo Dashboard uygulaması inecek. Kurunca ağda cihazı bulup bağlanacak ve kuruluma geçecek. Başta diskler olsa da kırmızı alarm verdi. Reset komutu verdik.

Cihaz bir süre tarama yaptıktan sonra kuruldu ve yeşil renkte durum iyi mesajı verdi.

Bizim gibi iki tane 500 GB, birer tane 2 ve 6 TB sabit disk kullanırsanız toplamda 8.18 TB etmesine rağnen BeyondRAID koruma sistemi ve çalışma sırasında disk çıkarıp yüksek boyuta geçebilme konforundan ötürü kullanılabilir depolama alanı sadece 2.54 TB ediyor!

Paylaşımlardan yeni seçenekler ekleyebilirsiniz. Varsayılan durumda Z: sürücüsü olarak public paylaşımı eklenmiş durumda. Bunun için admin kullanıcısına parola atamız şart. DroboDR ise afet kurtarması ve bir tane daha Drobo varsa içeriği senkronize ediyor. Uygulamalar alanından WordPress gibi çok sayıda servis kurulabiliyor. İşlem otomatik.

Araçlar basit biçimde LED testi, kapama ve yeniden başlatma, cihaz sıfırlama, güncelleme üzerine kurulu.

Genel ayarlar içinde tek yerine çift disk çökmesine karşı koruma modu da var. Bu durumda kapasite daha da düşüyor ve sadece 813 GB kalıyor. Bir saat süren bir dönüştürme işlemi ama cihaz kullanılmaz olmuyor.

Ağ ayarlarında ad, grup, IP alma, MTU ve başta söz ettiğimiz çift Gbps ağ portu bağlıysa ne şekilde çalışacağına dair mod seçilebiliyor.

Alarm ayarlarında bildirim için e-posta gönderme var. Ne sıklıkta uyarı e-postası gönderileceği de seçilebiliyor.

myDrobo, DroboAccess (bulut gibi erişim), DroboPix (foto galerisi), Transmission (torrent istemcisi) ve yardımcı diğer servisleri app olarak kurdurduk. Sadece netten çekmesini bekledik, kurulum otomatik ve sonrasında açmak için her birine ait bir port üzerinden erişim oluyor. Cihazın aldığı IP sonuna port ekleniyor ve tarayıcı ile açılıyor. DroboAccess içinse “kullanıcıadi.mydrobo.com” gibi bir adres atanıyor yani her yerden erişim var. Buna ücretsiz sunulan mobil uygulamalar da dahil.

Drobo Access app: iOS ve Android

DroboPix app: iOS ve Android

Uygulamalarla ilgili destek almak için drobospace.com forumları ziyaret edilebilir. Mobil uygulamalar ücretsiz kurulabilir ve cihazdaki ayarlar üzerinden sunucu ve kullanıcı adı/parola girilerek erişilebilir. Görüldüğü gibi iki yerde de aynı dosyalar var. Mobilde çekilen fotoğraflar otomatik olarak anında yüklenebiliyor. İstediğiniz dosyayı manuel yükleme seçeneği de var. iOS sürümünde Touch ID ile güvenlik eklenebiliyor.

Son olarak ATTO ile Z sürücüsüne hız testi yapınca 110 MB/saniye değerine ulaşabildik yani Gbps ağ bağlantısının sınırlarında dolaşıyoruz.

Son aşamada bir çılgınlık yapıp iki disk yerine tek disk korumalı moda geri döndükten sonra iki ve üç numaralı diskleri çıkardık ve beklenmedik biçimde üç numaralı diski ikinci sıraya takıp bekledik. Sistem önce iki disk eksik olamaz dedi uyardı ama diğer disk geri gelince, yanlış yuvada olsa bile yapılandırma başlatıp bir saatte verileri kurtardı ve erişim verdi! Elbette acilen dördüncü disk almamızı öneriyor.

Drobo 5N2 önerilen son kullanıcı fiyatı KDV dahil 2699 TL. Bol özellik içeriyor ve kullanıcısını yarı yolda bırakmıyor. Bu yapısıyla ve fiyatıyla evlerden çok ev ofisler için daha cazip olduğu söylenebilir.