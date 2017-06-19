ESCAM G02 720p WIFI IP Kamera

Piyasada çok sayıda IP kamera var ve bunlar öncelikli olarak güvenlik amaçlı kullanılıyor. Evdeki bakıcıyı izlemek, siz yokken odanıza girenleri takip etmek, gece garaja gireni görüntülemek vb mümkün. Bunların çoğunda ağ bağlantısı standart ve yenilerde Wi-Fi da var. Daha üst modellerde motorlu hareket desteği ve su geçirmezlik görebiliyoruz. GearBest’in incelemeye gönderdiği ESCAM G02 modeli beklediğimizden iyi çıktı diyebiliriz.

Ciddi anlamda büyük bir kutu karşımıza çıktı. Postayla 5-6 haftada gelen bu ürünün kutusu sade ve marka model dışında 1 MP alıcı ön plana çıkarılıyor.

Kutuyu açınca ilk olarak kurulumu anlatan Çince/İngilizce kılavuz çıkıyor. İngilizce anlatım sorunsuz ve kolayca kurulum yapabildik.

Duvar montajı için kullanılabilecek katlanır ayak dahil edilmiş ve buna özel dübel ile vidalar eklenmiş. Ek olarak reset için iğne var.

Güç vermek için kutudan çıkan USB adaptör kullanılabiliyor. 130 cm uzunluklu microUSB güç kablosu da ürün ve adaptör gibi beyaz. Bunu PC’ye bağladığımızda da sorunsuz biçimde çalıştı çünkü güç tüketimi 600 mA akımı yani 3 Watt’ı geçmiyor.

135 x 110 x 145 mm boyutlu ve 275 gram gelen ESCAM G02 beklediğimizden büyük ve gizli kamera olacak hali yok. Çift dev antenle 802.11n Wi-Fi bağlantısı 10 metreye kadar sorunsuz işliyor. Sınırını denemedik ama herhangi bir sorun yaşatmadı. Önde mikrofon girişi, arkada hoparlör mazgalı görülüyor yani çift yönde ses akışı destekleniyor.

Taban kısmında klasik tripod deliği var ve kutudan çıkan duvar montaj kiti buna sabitleniyor. Havalandırma delikleri dışında standart kullanıcı adı ve parola, mobil uygulamaları sitesinden indirmek için barkod görülüyor. CamHi uygulamasını Android 4.0, iOS 6.0 ve üstü kullananlar ücretsiz indirebilir.

Cihaz arkasında reset deliği, 100 Mbps ağ bağlantısı, 128 GB’a kadar microSD kart yuvası, microUSB güç girişi görülüyor. Kart takınca biçimlendirip fotoğraf ve video çekime hazır hale getiriyor.

Öndeki 62 derece lens arkasında 1 MP 1/4 inç CMOS alıcı var. Ayrıca üstteki gözdeki LDR ışığı az bulunca 10 kızılötesi LED’i yakarak gece moduna geçiyor ve görüntü siyah-beyaz oluyor. Geceleri görüş mesafesi 8 metre. Yatayda 355 derece, dikeyde 120 derece dönebiliyor.

Telefonla kurulum çok kolay. Kameraya güç verin ve 30 saniye bekleyin. Motorlarını kontrol edip bip sesi vererek beklemeye geçecek. Mobil uygulamada üstten kamera eklemeye tıklayıp sonraki adımda Wi-Fi kurulum seçin. Evinizdeki Wi-Fi noktasının adını seçip parolasını girince bunu cihaza öğretmek üzere yüksek sesle bir ton vermeye başlayacak. Telefonun sesini açıp G02’ye yaklaştırınca bunu dinleyip Wi-Fi ağınıza bağlanacak ve telefonunuzdaki uygulamada adı belirecek.

Kamera adına tıklayınca görüntü gelecek. Görüntü son derece net çünkü 1280 x 720 piksel seviyesinde. Soldan sağa doğru görüntü aynalama/çevirme, zoom (işlemiyor), konum belirleme/çağırma, kapat, ses alma/gönderme, fotoğraf çek, video çek, kalite değiştir seçenekleri var. Konum sistemi iyi ve ona kadar pozisyon hafızaya alınabiliyor. 4G üzerinden bile bağlanıp görebilir, ses alabilirsiniz çünkü P2P sistemi üzerinden içeriği firma sunucusuna gönderdikten sonra mobil uygulamanıza yönlendiriyor.

Kameranın ayarlarına erişmek kolay ve çok sayıda seçenek var. Hareket görünce uyarma, zaman aralıklı kayıt, yazılım güncelleme ilgi çekici. Alarm durumunu e-posta ya da FTP ile bildirebiliyor. ESCAM G02 son derece hızlı ve iyi görüntü sunan bir cihaz. Buna imkan verense GOKE HD GK7102 kontrolcüsü ve 512 MB DDR2 belleği. Bu aynı zamanda H.264 sıkıştırmalı 720p@25 videoları çekip MP4 olarak saklama desteği veriyor.

ONVIF 2.4 desteği olan cihaza ağ üzerinden diğer cihazlarınızla da bağlanabilirsiniz. Önce firma sitesindeki tarama uygulamasını kurduk. Ağda hangi IP’yi aldığını gösterdi ve Chrome’a girince kullanıcı adı ve parola girerek bağlandık. Görüntü mobildeki gibi çok net. Ayarlar da benzer biçimde son derece detaylı. Çift akış destekleniyor, kızılötesi alıcının açılacağı parlaklık ya da modu değiştirilebiliyor. Dinamik DNS ve yeni kullanıcılar eklenebiliyor. DDNS şart değil çünkü P2P var ama isterseniz bunu tercih edebilirsiniz.

İncelememiz sırasında GearBest sitesinden sadece 19.99 Dolar gibi şok edici bir fiyata satın alınabiliyordu ki bu fiyata bundan iyisini bulmak çok zor diyebiliriz. Teknoloji gerçekten çok ilerledi ve bunca özellik bu fiyata alınabilir oldu.

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